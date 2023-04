Rusza nowa loteria BLIKOMANIA. Do wygrania m.in. sztabki prawdziwego złota!

Polski Standard Płatności poinformował o rozpoczęciu kolejnej edycji loterii BLIKOMANIA. Jak wziąć w niej udział i jakie nagrody są do wygrania? To bardzo proste, a naprawdę jest o co walczyć – w puli znajdują się bowiem m.in. sztabki prawdziwego złota!

Rusza kolejna loteria BLIKOMANIA. Jakie tym razem są nagrody?

To już kolejna edycja loterii Polskiego Standardu Płatności. I chociaż wartość wszystkich nagród jest znacznie mniejsza niż w poprzedniej, która zakończyła się 20 września 2022 roku (wówczas było to ponad 2,7 mln złotych, a teraz 1,8 mln złotych), to przygotowane nagrody mogą zdecydowanie bardziej podziałać na wyobraźnię.

Polski Standard Płatności przygotował bowiem 63 nagrody główne w postaci sztabki złota o wadze jednej uncji – aktualnie jest ona warta ponad 8500 złotych, a w ostatnim czasie cena złota poszła mocno w górę, więc może okazać się, że w przyszłości taka sztabka będzie warta jeszcze więcej, choć oczywiście należy też brać pod uwagę przeciwny scenariusz, tj. spadek ceny. W przypadku chęci sprzedaży, warto zasięgnąć rady specjalisty, który powie, co w danej chwili najlepiej zrobić, tzn. co najbardziej się opłaca.

Ponadto Polski Standard Płatności przygotował 9450 czeków o wartości 100 i 200 złotych. Za płatności oraz wpłaty i wypłaty BLIKIEM, a także przelewy na telefon zwycięzcy otrzymają czek na kwotę 100 złotych, zaś za płatności zbliżeniowe 200 złotych. Do tego każdy, bez wyjątków, dostanie nagrodę gwarantowaną w postaci kodu na stronę Legimi na jeden z darmowych ebooków lub synchrobooków – do wyboru jest aż 20 różnych pozycji.

8.5 Ocena

Loteria BLIKOMANIA 2023 – jak się zarejestrować?

Aby wziąć udział w loterii, należy wejść na stronę www.blikomania.pl i się zarejestrować, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu oraz oświadczyć, że ma się skończone 18 lat i wskazać bank, za pośrednictwem którego będziecie korzystać z BLIKA. Ponadto musicie zaznaczyć przynajmniej wymagane zgody – nie wszystkie są wymagane.

Po wciśnięciu przycisku z napisem Wyślij zgłoszenie zostaniecie poproszeni o wykonanie transakcji weryfikacyjnej – jest to wpłata 1 złotówki na konto konto Fundacji Uniwersytet Dzieci. Później pozostanie Wam realizować (jak najwięcej) transakcji BLIKIEM i liczyć, że znajdziecie się w gronie zwycięzców. Powodzenia!

Klienci tych banków mogą korzystać z BLIKA (fot. Tabletowo.pl)

Loteria przewiduje 10 losowań:

11 kwietnia 2023 roku,

18 kwietnia 2023 roku,

25 kwietnia 2023 roku,

4 maja 2023 roku,

9 maja 2023 roku,

16 maja 2023 roku,

23 maja 2023 roku,

30 maja 2023 roku,

6 czerwca 2023 roku,

6 czerwca 2023 roku – losowanie dodatkowe, uwzględniające transakcje od 3 kwietnia do 4 czerwca 2023 roku, przeprowadzane w przypadku nieprzyznania wszystkich dostępnych w puli nagród.

W każdym losowaniu przyznawanych będzie 7 nagród głównych – sztabek złota, 700 czeków o wartości 100 złotych i 350 na kwotę 200 złotych.

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą „BLIKOMANIA” (PDF)