WhatsApp przekazuje nadawcom wiadomości nowe supermoce. Używaj odpowiedzialnie

Znikające wiadomości to jedna z najlepszych funkcji WhatsAppa. Jeśli chcemy, by jakaś rzecz miała jednorazowy charakter i nie zaśmiecała czatu, to wysłanie komunikatu, który znika po odczytaniu go przez adresata, jest świetną opcją. A co gdybyśmy taką wiadomość chcieli zapisać?

Jak zapisać znikające wiadomości WhatsApp

Być może korzystamy ze znikających wiadomości w WhatsAppie każdego dnia. Jeśli tak, to może mieliśmy już taką sytuację, że praktyczne okazałoby się zapisanie jednej z nich. Zamiast tego, komunikaty uparcie znikają. Oczywiście nie z poziomu adresata nie mamy na to większego wpływu. Jednak nadawca zyskuje w tym temacie nowe uprawnienia.

Ponieważ bywa, że chcemy zachować jakąś notatkę głosową lub informację na później, WhatsApp prezentuje nową funkcję: Zachowaj w czacie. Wysyłający może teraz określić, czy znikająca wiadomość będzie mogła być zapisana przez odbiorcę.

Dodatkowo, za każdym razem, kiedy odbiorca zachowa naszą wiadomość, zostaniemy o tym poinformowani. W każdej chwili możemy też zmienić zdanie. Jeśli stwierdzimy, że nie chcemy już, by odbiorcy mogli zachowywać nasze komunikaty, wysłana znikająca wiadomość nie będzie już dostępna do pobrania i zostanie usunięta po wyzerowaniu licznika. W ten sposób zyskujemy potężne narzędzie do kontrolowania wysyłanych przez siebie treści.

Gdzie szukać zachowanych znikających wiadomości?

Komunikaty, które zapiszemy za pomocą swojego WhatsAppa, zostaną oznaczone ikoną zakładki. Można je znaleźć w folderze Zachowane wiadomości. Pojawią się tam uporządkowane pod kątem przynależności do poszczególnych czatów.

Deweloperzy zapowiadają, że nowa funkcja zostanie wprowadzona globalnie w ciągu najbliższych kilku tygodni. Już niebawem powinniśmy zobaczyć ją więc na swoich smartfonach.

I pamiętajcie: z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność ;)