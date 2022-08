Kolejny bank z Visa Mobile. ING wprowadza nową formę płatności

ING Bank Śląski udostępnił swoim klientom nowy sposób płatności – Visa Mobile. Dołącza więc on do banków, które już wcześniej wprowadziły tę usługę. Wcześniej mogli korzystać z niej już klienci Nest Banku i BPS. Za jej pomocą będzie można płacić za zakupy online w wybranych sklepach internetowych, podając jedynie swój numer telefonu i zatwierdzając transakcję w aplikacji mobilnej banku.

Reklama

Czym jest Visa Mobile?

To kolejna metoda płatności online, dzięki której przy każdej transakcji nie jesteśmy zmuszeni do wpisywania 16-cyfrowego numeru karty płatniczej. Dzięki temu wystarczy tylko, że podczas transakcji podamy swój numer telefonu, a następnie zatwierdzimy transakcje w aplikacji banku. Zasada działania podobna jest do tej, którą znamy choćby z płatności za pomocą BLIK.

Bank ING dodaje, że zakupy, za które zapłacimy za pomocą tej metody płatności są chronione opcją skorzystania z chargeback, czyli procedury, która umożliwia kupującym odzyskanie środków w przypadku, gdy nie otrzymają zakupionego online towaru lub usługi.

Visa koncentruje się na umożliwieniu konsumentom bezpiecznych i prostych zakupów online w dobie przyspieszonego wzrostu ich popularności. Tworząc Visa Mobile chcieliśmy, aby transakcje w sieci były jeszcze szybsze i bardziej intuicyjne. Teraz wystarczy mieć przy sobie smartfon i aplikację, by zapłacić w zaledwie kilka chwil. – mówi Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce

Visa Mobile (źrodło: visa.pl)

Jak płacić za pomocą Visa Mobile?

Żeby korzystać z nowej formy płatności wystarczy aktywować ją w aplikacji mobilnej banku ING. Podczas płatności należy wybrać odpowiednią ikonę z wśród dostępnych metod płatności na stronie lub w aplikacji sklepu internetowego. Podczas finalizowania transakcji trzeba już tylko podać swój numer telefonu w odpowiednim polu i zaakceptować płatność na smartfonie w aplikacji Moje ING.

Usługa będzie dostępna na smartfonach z systemem Android oraz iOS. Bank podkreśla, że na razie ta forma płatności jest dostępna tylko w wybranych sklepach, ale ma być rozwijana o kolejne.