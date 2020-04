Oppo Find X2 Pro zaorał konkurencję pod względem wydajności, nawet Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro niedługo cieszył się mianem najwydajniejszego smartfona z Androidem na rynku, bo tylko przez jeden miesiąc zajmował pierwsze miejsce w regularnie przygotowywanym przez AnTuTu rankingu. Teraz jego liderem jest flagowiec konkurencji, Oppo Find X2 Pro, który na dodatek jako pierwszy oficjalnie przekroczył barierę 600 tysięcy punktów w tym benchmarku.

Lutowy ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem według AnTuTu zdominowany był przez urządzenia z procesorem Qualcomm Snapdragon 855+ i tylko dwa, które zajęły pierwsze i drugie miejsce, mogły pochwalić się układem Qualcomm Snapdragon 865. Mowa oczywiście o Xiaomi Mi 10 Pro i Mi 10. Flagowce Xiaomi nie cieszyły się jednak długo mianem liderów pod względem wydajności – w marcu 2020 roku spadły na dalsze miejsca.

Najwydajniejsze smartfony z Androidem wg AnTuTu – marzec 2020

Nowym liderem w segmencie flagowców jest Oppo Find X2 Pro, który w marcu 2020 roku „wykręcił” średnio w AnTuTu aż 606389 punktów. Jest więc nie tylko najwydajniejszym smartfonem z Androidem na rynku, ale jednocześnie też pierwszym, któremu oficjalnie udało się przekroczyć próg 600 tysięcy punktów. Xiaomi Mi 10 Pro naprawdę niedużo do tego zabrakło – niewiele ponad 2400 punktów. Co ciekawe, Xiaomi Mi 10 spadł z drugiego aż na 9. miejsce z wynikiem 597550 punktów (choć i tak jest on lepszy niż w lutym 2020 roku).

TOP 3 najwydajniejszych smartfonów z Androidem zamyka Oppo Find X2 bez dopisku „Pro” w nazwie (590253 punktów). Na czwartym miejscu znalazł się najnowszy flagowiec marki-córki Xiaomi, Redmi K30 Pro (zapewnia on więc zauważalnie wyższą wydajność niż Mi 10). Dalej mamy Vivo IQOO 3 (588305), Xiaomi Black Shark 3 Pro (jego osiągi są zaskakujące słabe, jak na gamingowy smartfon – powinien być znacznie wyżej), realme X50 Pro 5G (588055), Vivo NEX 3S 5G (586577), Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Black Shark 3 (570723).

Jak widać, wszystkie dziesięć najwydajniejszych smartfonów z Androidem według AnTuTu bazuje na procesorze Qualcomm Snapdragon 865. Jak jednak zauważa benchmark, na ostateczny wynik wpływ miało wiele innych czynników, m.in. rodzaj zastosowanych pamięci (RAM i flash) oraz częstotliwość odświeżania obrazu na wyświetlaczu.

AnTuTu w marcu zauważyło też kilka interesujących rzeczy. Po pierwsze, realme X50 Pro 5G w najwyższej konfiguracji z 12 GB RAM „wykręcił” średnio jeszcze więcej punktów niż wersja wymieniona w najnowszym rankingu, lecz przeprowadzono na niej zbyt małą liczbę testów (musi ich być ponad 1000), aby benchmark mógł ją uwzględnić w marcowym zestawieniu. Z kolei kiepski wynik Xiaomi Black Shark 3 Pro tłumaczony jest brakiem aktualizacji sterowników GPU – jak producent je udostępni, smartfon powinien uzyskiwać lepsze rezultaty.

Zaskakujący jest również brak Nubii Red Magic 5G w marcowym rankingu, ponieważ model ten także miał przekroczyć próg 600 tysięcy punktów w AnTuTu. Benchmark nie uwzględnił go jednak w swoim najnowszym zestawieniu, ponieważ odkrył, że smartfon wykazywał nieprawidłowe wyniki w jednym z elementów testu, dotyczącego pamięci.

Najwydajniejsze smartfony ze średniej półki z Androidem wg AnTuTu – marzec 2020

Jednocześnie AnTuTu opublikowało listę dziesięciu średniopółkowców z Androidem, które w swoim segmencie zapewniają najwyższą wydajność. Na pierwszym miejscu również znajduje się smartfon Oppo, tym razem Reno 3 5G z procesorem MediaTek Dimensity 1000L. Co ciekawe, wersja z dopiskiem „Pro” i układem Qualcomm Snapdragon 765G musi zadowolić się dopiero czwartą pozycją, za Vivo X30 5G z Exynosem 980 i Redmi K30 5G.

Na kolejnych lokatach są: Honor 9X Pro, Huawei Nova 6 SE (w Polsce znany jako Huawei P40 Lite), Honor 9X, Honor 20S, Huawei Nova 5i Pro oraz Redmi Note 8 Pro.

Co ciekawe, na końcu swojego opracowania AnTuTu podkreśla, że wyniki w benchmarku nie powinny być jedynym argumentem za wybraniem konkretnego smartfona – użytkownicy muszą wziąć pod uwagę również inne aspekty, jak aparat, czas pracy na pojedynczym ładowaniu itd.

