Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro debiutują w Europie! Znamy ceny. Są zabójczo wysokie

Gdyby nie ten paskudny koronawirus SARS-CoV-2, Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro zadebiutowałyby w Europie już miesiąc temu, na targach MWC 2020 w Barcelonie. Kongres jednak odwołano, a premierę nowych flagowców Xiaomi przełożono. Niedawno dowiedzieliśmy się, że właśnie na dziś. Warto było czekać, chociaż ceny nie należą do najniższych. To koniec ery tanich flagowców tej marki.

Xiaomi od zawsze było znane z bardzo agresywnej polityki cenowej, lecz w zeszłym roku dosłownie zamiotło całą konkurencję pod dywan w tym aspekcie. Xiaomi Mi 9 w wersji z 6 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej wyceniono w Europie na 449 euro, natomiast w wariancie z 6 GB RAM i 128 GB przestrzenią na pliki użytkownika na 499 euro. W Polsce smartfon sprzedawany był zaś za – odpowiednio – 1899 zł i 1999 zł. Co więcej, producent hojnie postąpił także w przypadku Xiaomi Mi 9T Pro – konfiguracja 6 GB/128 GB kosztowała na start 449 euro/1999 złotych.

Xiaomi Mi 9 i Mi 9T Pro oferowały więc najatrakcyjniejszy stosunek ceny do możliwości w segmencie smartfonów z topowymi podzespołami. Decyzja ta niewątpliwie przyczyniła się do tego, że Xiaomi prześcignęło Huawei pod względem sprzedaży w Polsce (choć zapewne pomogły też poważne problemy tego ostatniego), ale jednocześnie był to bardzo odważny krok. Wiele osób liczyło bowiem, że nowa seria Xiaomi Mi 10 również okaże się bezkonkurencyjna, a – jak już wiemy – aż tak tanio nie będzie. To koniec ery tanich flagowców tej marki.

Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro – cena w Europie

Podczas dzisiejszej konferencji wprowadzającej najnowsze flagowce na Stary Kontynent Xiaomi poinformowało, że ceny Xiaomi Mi 10 5G 8 GB/128 GB będą zaczynać się od 799 euro, natomiast Xiaomi Mi 10 Pro 5G 8 GB/256 GB od 999 euro. Mogą się one nieznacznie różnić w zależności od kraju.

Jak widać, ceny są znacznie wyższe niż w przypadku smartfonów z serii Mi 9. Warto zauważyć, że Huawei P40 8 GB/128 GB i Huawei P40 Pro 8 GB/256 GB również kosztują w Europie – odpowiednio – 799 euro i 999 euro, zaś w Polsce – odpowiednio – 2999 zł i 4299 zł. Czy tyle też trzeba będzie zapłacić za Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro? Wkrótce się tego dowiemy, gdyż polskie ceny poznamy już w najbliższy wtorek, 31 marca 2020 roku – na ten dzień zaplanowano bowiem premierę nowych flagowców Xiaomi w naszym kraju.

Bonus: Niespodziewana premiera Xiaomi Mi 10 Lite 5G

