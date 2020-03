Xiaomi Mi 10 Pro bryluje w AnTuTu, ale już niedługo

Premiera Xiaomi Mi 10 oraz Mi 10 Pro wzbudziła ogromne zainteresowanie i wiele osób czeka z niecierpliwością, aż smartfony trafią do sprzedaży w Polsce. Niestety, wciąż nie wiemy, kiedy się to stanie. Mieszkańcy Chin mają więcej szczęścia – pierwsze osoby mogą już korzystać z najnowszych flagowców Xiaomi. I mają powody do zadowolenia, ponieważ aktualnie są to najwydajniejsze inteligentne telefony z Androidem na rynku. Niedługo prawdopodobnie jednak stracą to miano.

Xiaomi Mi 10 Pro najwydajniejszym smartfonem z Androidem wg AnTuTu

AnTuTu, jak co miesiąc, opublikowało TOP 10 najwydajniejszych smartfonów z Androidem. Pierwsza pozycja Xiaomi Mi 10 Pro (594069 punktów) nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem, ponieważ obok Xiaomi Mi 10, który znalazł się na drugim miejscu (564327 punktów), jest to pierwszy flagowiec na rynku z procesorem Qualcomm Snapdragon 865. Oczywiście, są jeszcze high-endy Samsunga z serii Galaxy S20, lecz one nie są jeszcze fizyczne dostępne dla użytkowników w Chinach – a to właśnie testy przeprowadzone w tym kraju uwzględnia lutowy ranking AnTuTu.

Jak podkreśla benchmark, pod koniec lutego 2020 roku Xiaomi udostępniło dla Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro aktualizację MIUI, która zawiera nowszy sterownik dla GPU. Średni wynik dla każdego modelu zawiera rezultaty zebrane zarówno przed, jak i po zainstalowaniu nowej wersji oprogramowania dla grafiki, ale można się spodziewać, że w marcu smartfony „wykręcą” jeszcze więcej punktów w AnTuTu. Bardzo prawdopodobne jednak, że nie utrzymają się zbyt długo na pierwszym i drugim miejscu, bowiem wkrótce do rąk użytkowników trafią m.in. gamingowe Xiaomi Black Shark 3 i Black Shark 3 Pro, które mają duże szanse znacznie przekroczyć próg 600 tysięcy punktów.

Patrząc na lutowy TOP 10 najwydajniejszych smartfonów z Androidem według AnTuTu, nie sposób też nie zauważyć, że aż siedem na dziesięć modeli miało na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 855+, a tylko jeden HiSilicon Kirin 990 5G. Sukcesywnie będą je jednak zastępować high-endy z platformą mobilną Qualcomm Snapdragon 865, ponieważ to naturalna kolej rzeczy.

Źródło: AnTuTu