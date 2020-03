Huawei P40 Lite i P40 Lite E z opaską Band 4 w sensacyjnie niskich cenach podczas przedsprzedaży!

Huawei walczy cenowo o uwagę Polaków. Nowe średniopółkowce firmy są nieprawdopodobnie tanie w przedsprzedaży!

Podczas dzisiejszej konferencji, Huawei skutecznie zwróciło na siebie uwagę mediów technologicznych. Po podkreśleniu, jak mocno rozwijany jest przez firmę sklep z aplikacjami App Gallery, firma przeszła do przedstawienia odważnej oferty. Nowe smartfony ze średniej półki, czyli Huawei P40 Lite oraz P40 Lite E będą kosztować śmieszne pieniądze.

Huawei P40 Lite za 999 zł

Od dziś aż do 25 marca Huawei P40 Lite będzie dostępny za 999 zł, a dodatkowo wraz ze smartfonem otrzymamy opaskę fitness Band 4. Sprzedaż prowadzona będzie w sklepie Huawei.pl, na stronach operatorów Play, Plus, Orange oraz w sieciach sklepów z elektroniką, w tym w Media Expert.

To kapitalna cena, jak za smartfon z Androidem 10, wydajnym procesorem 2,27 GHz, 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Należy podkreślić, że urządzenie pozbawione jest usług i aplikacji Google, więc nabywcy będą musieli posiłkować się alternatywnymi aplikacjami, zastępującymi funkcje sklepu Google Play, Gmaila czy Map Google.

To, co jest ważne to fakt, że Huawei gwarantuje dwuletnią gwarancję, która nie jest unieważniana przez zmiany w oprogramowaniu. Innymi słowy, nie utracimy jej po samodzielnym zainstalowaniu aplikacji GMS. Jednak fakt braku certyfikatu Google wpływa na to, że smartfon nie będzie mógł obsłużyć bezstykowych płatności Google Pay czy aplikacji bankowych.

Huawei P40 Lite E za 699 zł

Wszystkie powyższe zasady odnoszą się także do modelu Huawei P40 Lite E, który można kupić w zestawie z opaską Band 4 za 699 zł. Smartfon ten jest odpowiednio słabszy od podstawowego P40 Lite, ale sprzętowo w tej cenie nie ma konkurencji. Ma jednak zainstalowanego Androida 9, a nie Androida 10.

Żeby wychwycić różnice między powyższymi modelami, polecam zapoznać się z poniższą ramką ze specyfikacją.

Podzespoły/Modele Huawei P40 Lite Huawei P40 Lite E Ekran LCD 6,4 cala; Full HD+ (2340×1080 pikseli) LCD 6,39 cala; HD+ (1560×720 pikseli) Procesor HiSilicon Kirin 810 (2x 2,27 Ghz + 6x 1,8 GHz) HiSilicon Kirin 710F (4x 2,2 GHz + 4x 1,7 GHz) Grafika ARM Mali-G52 z chipem NPU ARM Mali-G51 MP4 Pamięć RAM 6 GB 4 GB Pamięć wbudowana 128 GB 64 GB Slot kart pamięci tak, NM tak, microSD (do 512 GB) Aparat główny poczwórny: 48 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix podwójny: 48 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.4) Aparat przedni 16 Mpix (f/2.0) 8 Mpix (f/2.0) Bluetooth 5.0 5.0 NFC brak w Nova 6 SE brak w Huawei Enjoy 10 USB typ C microUSB Port słuchawkowy tak tak Dual SIM tak tak Bateria 4200 mAh 4000 mAh Szybkie ładowanie tak, 40 W nie, 10 W Wymiary 159,2×76,3×8,7 mm 158,91×76,13×8,13 mm Waga 183 g brak danych System Android 10, bez usług Google Android 9 w Huawei Enjoy 10, bez usług Google

Huawei Mate Xs za 9999 zł

W Polsce kupimy taniej także składanego Huawei Mate Xs. Podczas gdy w innych krajach europejskich jego cena wynosi 2500 euro, w Polsce jego rekomendowana cena detaliczna to 9999 zł. Urządzenie będzie dostępne w sklepie Huawei.pl od 16 marca.

źródło: Huawei dzięki Kasi i Jakubowi