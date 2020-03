Nie jestem graczem, ale Nubia Red Magic 5G mnie oczarowała

Nie jestem zapalonym graczem, a co najwyżej „niedzielnym”, jednak gamingowa Nubia Red Magic 5G szczerze mnie zainteresowała i jest pierwszym tego typu urządzeniem, któremu udało się to zrobić. Zarówno design, jak i specyfikacja oraz rozwiązania zastosowane w tym smartfonie robią (pozytywne) wrażenie.

Nubia Red Magic 5G – specyfikacja

Smartfon wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,65 cala, proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli bez żadnego wycięcia ani otworu – aparat do selfie i rozmów wideo umieszczono na bardzo wąskiej ramce nad ekranem, za co należy docenić producenta, że to mu się udało.

To jednak dopiero początek. Wyświetlacz w Nubii Red Magic 5G charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie aż 144 Hz, a do tego ma panel dotykowy, który śledzi palec użytkownika z częstotliwością 240 Hz. Oferuje on też aż do 4096 automatycznych poziomów ustawienia jasności. Naturalnie nie zabrakło również technologii redukcji emisji niebieskiego światła i ekranowego czytnika linii papilarnych.

Na pokładzie Nubii Red Magic 5G, jak przystało na smartfon dla graczy, znajduje się ośmiordzeniowy (8x Kryo 585; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 865 2,84 GHz z układem graficznym Adreno 650 i dedykowanym (obligatoryjnym) modemem 5G Snapdragon X55. Model ten będzie dostępny w konfiguracjach z 8 GB, 12 GB lub nawet 16 GB LPDDR5 RAM Dual Channel i 128 GB lub 256 GB pamięci flash typu UFS 3.0. Producent pochwalił się, że urządzenie „wykręciło” w AnTuTu aż 633724 punktów, co jest absolutnym rekordem w branży.

Nubia Red Magic 5G nie byłaby jednak w stanie zapewnić takiej wydajności, gdyby firma nie zastosowała zaawansowanego i ultra wydajnego systemu chłodzenia i odprowadzania ciepła. Nosi on oznaczenie ICE 3.0 i polega przede wszystkim na prawdziwym, mechanicznym wiatraczku, który obraca się z prędkością nawet 15000 obrotów na minutę i ma wytrzymać do 30000 godzin pracy (producent podaje, że to aż 27… lat).

Oprócz tego, za chłodzenie konstrukcji dbają rurka z cieczą w kształcie litery „L”, folia miedziana o wysokiej przewodności cieplnej, żel termoprzewodzący i grafit termiczny. Według deklaracji producenta, ICE 3.0 jest w stanie zredukować temperaturę CPU nawet o – uwaga – 18°C!

Nubia Red Magic 5G oferuje również żyroskop, WiFi 6, dwuzakresowy GPS (L1 + L5) i dwa dotykowe płytki na bocznej krawędzi (prawej, patrząc od przodu), które mogą przydać się podczas rozgrywki, a także dwa głośniki stereo i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Na pokładzie smartfona znajduje się też 7-pinowy dock, który może posłużyć m.in. jako dodatkowy sposób na ładowanie baterii.

Nubia Red Magic 5G naturalnie ma też aparaty. Ten na przodzie charakteryzuje się rozdzielczością 8 Mpix, natomiast na tyle znajduje się trio 64 Mpix (Sony IMX686; 0,8 µm; f/1.8) + 8 Mpix z obiektywem super-szerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro. Pracę modułu wspiera PDAF.

Nubia Red Magic 5G oferuje również Dual SIM. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem Red Magic OS i szeregiem dodatkowych rozwiązań dla graczy (m.in. trybem PiP i algorytmami usprawniającymi rozgrywkę), a za jego zasilanie odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla technologii super szybkiego ładowania przewodowego o mocy 55 W (do 100% w 40 minut).

Nubia Red Magic 5G ma wymiary 168,56x78x9,75 mm i waży 218 gramów. Klienci dostaną do wyboru cztery różne wersje wykończeniowe, w tym jedną z półprzezroczystą pokrywą panelu tylnego. Na pokładzie oczywiście nie zabrakło też podświetlenia LED z możliwością jego konfiguracji.

Nubia Red Magic 5G – cena

Ceny smartfona będą się zaczynać w Chinach od 3799 juanów (równowartość ~2040 złotych) za wersję z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej.

Źródło: Nubia