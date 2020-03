Premiera Vivo NEX 3S. Taki smartfon aż przyjemnie wyjąć z kieszeni

W niedalekiej przyszłości Vivo wejdzie do Polski i powinniśmy się z tego cieszyć, ponieważ marka ma wiele interesujących smartfonów w portfolio, a do tego regularnie pokazuje, na co ją stać (zob. Vivo APEX 2020). Nie wiemy, czy nowy Vivo NEX 3S będzie dostępny w naszym kraju, a taki sprzęt aż przyjemnie wyjmowałoby się z kieszeni.

Vivo NEX 3S – specyfikacja

Model ten jest kolejnym, ale jednocześnie wciąż jednym z tylko kilku smartfonów z tzw. „wodospadowym” wyświetlaczem AMOLED, który mocno zachodzi na krawędzie boczne (kąt zakrzywienia jest bliski 90°). Ekran ma przekątną 6,89 cala, proporcje 18,8:9 i rozdzielczość 2256×1080 pikseli, a do tego charakteryzuje się kontrastem 6000000:1 i obsługuje technologię HDR10+. Jak deklaruje producent, współczynnik screen-to-body ratio wynosi aż… 99,6%, aczkolwiek nie precyzuje, w jaki sposób to policzył, bowiem ramki nad i pod panelem na pewno nie zajmują zaledwie 0,04% całego frontu urządzenia.

Z uwagi na zastosowanie takiego wyświetlacza, Vivo NEX 3S nie ma fizycznych klawiszy do regulacji głośności – ich rolę przejęły „ukryte” przyciski na bocznej krawędzi, które reagują na nacisk (użytkownik otrzymuje informację zwrotną w postaci wibracji, aby wiedział, że jego komenda została przyjęta). Należy też dodać, że z ekranem zintegrowano także czytnik linii papilarnych.

Sercem smartfona jest, jak przystało na high-enda, ośmiordzeniowy (8x Kryo 585; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 865 2,84 GHz z układem graficznym Adreno 650 i dedykowanym modemem 5G Snapdragon X55. Do kompletu są 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1 (bez możliwości rozszerzenia przy pomocy karty microSD) i – w zależności od konfiguracji – 8 GB lub 12 GB LPDDR5 RAM. Producent zastosował też wielokierunkowy system rozprowadzania ciepła, aby urządzenie się nie przegrzewało nawet pod większym obciążeniem.

Na tyle Vivo NEX 3S znajduje się potrójny aparat 64 Mpix (f/1.8) + 13 Mpix (f/2.2) z obiektywem super-szerokokątnym o kącie widzenia 120° (wykorzystywany także przy zdjęciach makro) + 13 Mpix (f/2.46; tzw. teleobiektyw z ogniskową 52 mm). Moduł może nagrywać wideo w 4K. Podczas kręcenia filmów pomaga Super EIS. Selfie użytkownik wykona zaś pojedynczym aparatem o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.09), który wysuwa się z wnętrza obudowy smartfona.

Na pokładzie Vivo NEX 3S są również moduł NFC, Dual SIM, chip audio AK4377A, a nawet i 3,5 mm złącze słuchawkowe (na górnej krawędzi). Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem Funtouch OS 10 i jest zasilany przez akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla technologii super szybkiego ładowania przewodowego o mocy 44 W (przez port USB-C). Całość ma wymiary 167,44×76,14×9,4 mm i waży 219,5 grama.

Vivo NEX 3S – cena

8 GB + 256 GB – 4998 juanów (równowartość ~2660 złotych)

12 GB + 256 GB – 5298 juanów (równowartość ~2820 złotych)

