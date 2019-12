Vivo X30 – dwa aparaty z zoomem oraz procesor Samsunga na liście podzespołów

Vivo zaprezentowało dziś nowe smartfony, których specyfikacja zdradza silne parcie producenta w kierunku mobilnej fotografii. Modele X30 i X30 Pro z procesorem od Samsunga trafią wkrótce na rynki azjatyckie.

Vivo, choć w Polsce nieobecne, trzęsie rynkami wschodnimi – firma ta jest drugim co do wielkości producentem smartfonów w Chinach i trzecim w Indiach. Depcze więc po piętach Xiaomi i Samsungowi, co nie pozostaje bez wpływu na statystyki globalne, w których Vivo zawsze znajduje się w pierwszej dziesiątce. Modele X30 i X30 Pro mają pokazać, że firma ma czym się pochwalić, jeśli chodzi o urządzenia z segmentu premium.

To, co Vivo X30 i X30 Pro łączy

Oba telefony dysponują wyświetlaczami Super AMOLED o przekątnej 6,44 cala, rozdzielczości Full HD+, wysokim współczynniku kontrastu 2000000:1 i nieprawdopodobnej wręcz maksymalnej jasności 1200 nitów (a przynajmniej takie dane podaje Vivo). Dysponują też takim samym procesorem – Exynos 980 od Samsunga. Zintegrowano go z modemem 5G do łączenia się z szybkimi sieciami. Podstawowe wersje wyposażone zostały także w 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej.

Smartfony łączy także pojemność baterii – 4350 mAh, szybkie ładowanie 33W, port USB-C oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Od strony oprogramowania mamy do czynienia z Androidem 9 Pie, z nakładką Funtouch.

To, co Vivo X30 i X30 Pro dzieli

Różnice między modelami zarysowują się dopiero, gdy przyjdzie nam przyjrzeć się aparatom. Z przodu zarówno w jednym, jak i drugim znajdziemy oczko 32 Mpix. Jest naprawdę niewielkie – ma niespełna 3 mm średnicy, a więc jest jednym z najmniejszych otworów w ekranie, jakie można znaleźć w smartfonach.

Aparaty główne w X30 Pro to zestaw czterech modułów:

64 Mpix (f/1.8) z trybem Super Night Mode 2.0, Super HDR, slow motion i wideo w 4K

(f/1.8) z trybem Super Night Mode 2.0, Super HDR, slow motion i wideo w 4K 13 Mpix (f/3.0) z 60-krotnym zoomem cyfrowym i 5-krotnym zoomem optycznym dzięki soczewce peryskopowej

(f/3.0) z 60-krotnym zoomem cyfrowym i 5-krotnym zoomem optycznym dzięki soczewce peryskopowej 32 Mpix (f/2.45) z 2-krotnym zoomem optycznym

(f/2.45) z 2-krotnym zoomem optycznym 8 Mpx (f/2.2) z ultraszerokokątnym obiektywem 120º

W modelu bez „Pro” w nazwie, wykorzystano te same matryce, jednak z nieco odmienną optyką – pozbawiono go peryskopu, co zaowocowało tylko dwukrotnym optycznym powiększeniem obrazu i 20-krotnym cyfrowym przy matrycy 13 Mpix.

Ceny Vivo X30 i X30 Pro

Za tak wyposażone smartfony trzeba wydać:

3298 juanów (~1800 zł) – Vivo X30 w wersji 8 GB/128 GB

3598 juanów (~1970 zł) – Vivo X30 w wersji 8 GB/256 GB

3998 juanów (~2190 zł) – Vivo X30 Pro w wersji 8 GB/128 GB

4298 juanów (~2350 zł) – Vivo X30 Pro w wersji 8 GB/256 GB

Na razie nie ma informacji dotyczących tego, czy smartfony będą dostępne poza Chinami.

źródło: Android Authority