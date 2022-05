Która firma oferuje najszybszy internet? Najnowsze dane

Szybki internet to dziś podstawa – w końcu wykorzystywany jest w różnych celach, zarówno do pracy i nauki, jak i rozrywki „po godzinach”, w dodatku często przez kilka osób jednocześnie. SpeedTest opublikował najnowszy ranking, z którego dowiadujemy się, która firma oferowała w pierwszym kwartale 2022 roku najszybszy internet domowy i mobilny.

SpeedTest.pl to jedna z najpopularniejszych platform, pozwalających sprawdzić podstawowe, kluczowe parametry połączenia – ping oraz prędkość wysyłania i pobierania danych. W pierwszym kwartale 2022 roku użytkownicy w Polsce wykonali za jej pomocą ponad 11,2 mln pomiarów – daje to wiarygodny obraz jakości sieci stacjonarnych i mobilnych, z jakich mogą korzystać klienci w kraju nad Wisłą.

Najszybszy internet domowy oferuje UPC. Kto na drugim i trzecim miejscu?

Ranking powstał na podstawie 8,9 mln pomiarów, wykonanych przy użyciu aplikacji webowej i dla systemu Windows oraz mobilnych dla platform Android i iOS (w obu przypadkach brano pod uwagę testy podczas połączenia z wykorzystaniem WiFi).

Jak zauważa SpeedTest.pl, w pierwszym kwartale 2022 roku średnia prędkość pobierania danych w Polsce (w tej kategorii) po raz pierwszy osiągnęła 100 Mbit/s. Na pierwszym miejscu uplasowało się UPC ze średnim wynikiem 194,6 Mbit/s, które wcześniej zajmowało drugą pozycję. Fotel lidera utraciła na rzecz UPC INEA, która w pierwszym kwartale bieżącego roku zapewniła średnio 188,8 Mbit/s downloadu. Podium zamyka T-Mobile z wynikiem 179,5 Mbit/s, a zaraz za nim znalazła się Vectra (161,2 Mbit/s).

Najszybszy internet domowy w pierwszym kwartale 2022 toku (źródło: SpeedTest.pl)

INEA jest jednak bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o ping i średnią prędkość wysyłania. W pierwszym przypadku był on o ponad połowę niższy niż w T-Mobile, które jest na drugim miejscu pod tym względem (aczkolwiek Toya miała średnio 12 ms, a Exatel 16 ms), natomiast w drugim jest to wynik o ponad 100% wyższy niż u UPC z drugiej lokaty. Według SpeedTest.pl, wynika to z faktu, że duża część klientów INEA ma symetryczne łącza światłowodowe.

SpeedTest.pl wydzielił z ogólnego rankingu internetu domowego również sam internet światłowodowy (FTTH), z uwagi na jego rosnącą popularność i wysoką jakość. Użytkownicy tej technologii dostępu do sieci wykonali w pierwszym kwartale 2022 roku ponad 1,1 mln testów. Średnia prędkość pobierania w tym okresie z wykorzystaniem FTTH wyniosła 212,5 Mbit/s, wysyłania – 101,7 Mbit/s, a najniższy ping – 12 ms.

W rankingu internetu światłowodowego, przynajmniej w przypadku średniej prędkości pobierania, wszyscy dostawcy z TOP 3 zapewnili podobne wyniki. INEA ponownie jednak zdeklasowała konkurencję w aspekcie średniej szybkości downloadu oraz opóźnienia.

Najszybszy internet światłowodowy w pierwszym kwartale 2022 toku (źródło: SpeedTest.pl)

Najszybszy internet mobilny

SpeedTest.pl przygotował również ranking internetu mobilnego w pierwszym kwartale 2022 roku na podstawie ponad 800 tysięcy pomiarów wykonanych w aplikacjach na systemy Android i iOS. W tym okresie – w ujęciu ogólnym – średnia prędkość pobierania wyniosła 42,1 Mbit/s, wysyłania 11 Mbit/s, a ping 32 ms. Walka o pierwsze miejsce była wyrównana, ale ostatecznie wygrało ją T-Mobile. Największą średnią prędkość pobierania zapewnił zaś Play, a najniższy ping Orange.

Przy okazji dowiadujemy się, że najszybszy internet mobilny w pierwszym kwartale 2022 roku zapewniały smartfony marki OnePlus (średnio 68 Mbit/s pobierania danych) a najwięcej testów przeprowadzono na urządzeniach Samsunga (blisko 40% wszystkich testów). Xiaomi znalazło się na drugim miejscu (18,9%), a na trzecim Huawei (7,5%).