Korzystasz z Android Auto? Google właśnie wydało nową aktualizację

Użytkownicy Android Auto mogą już pobrać nową wersję oprogramowania skierowanego dla kierowców. Aktualizacja prawdopodobnie skupiona jest przede wszystkim na usunięciu odkrytych błędów.

Nowa wersja jest już dostępna do pobrania

Zarówno Android Auto, jak i Apple CarPlay, cieszą się sporą popularnością wśród kierowców. Co więcej, dla wielu osób kupujących nowe auto wsparcie dla tych dwóch rozwiązań stało się koniecznym elementem wyposażenia. Nie powinno to dziwić, bowiem obie „nakładki”, podczas prowadzenia samochodu, zapewniają wygodny dostęp do wybranych funkcji i aplikacji znanych ze smartfona.

Patrząc na wysokie zainteresowanie Android Auto, dziwi mnie jednak podejście Google do rozwoju tego oprogramowania. Po pierwsze, stanowczo zbyt często słyszymy o różnych niedociągnięciach i błędach. Po drugie, firma z Mountain View niezbyt chętnie dzieli się informacjami o zmianach wprowadzanych w kolejnych wersjach. Od dłuższego czasu w sklepie Google Play, w sekcji dotyczącej listy nowości w ostatniej aktualizacji, widnieje tylko wzmianka „Bug fixes and other Improvements”.

Powyższa polityka Google sprawia, że zazwyczaj społeczność sama musi doszukiwać się zmian w oprogramowaniu dla kierowców. Tym razem jest podobnie, a więc przy wszystkich wymienionych zmianach należy pamiętać, że prawdopodobnie zostały one wdrożone, ale nie mamy 100-procentowej pewności.

Funkcja szybkich odpowiedzi w Android Auto (fot. 9to5Google)

Jak donosi serwis 9to5Google, aktualizacja Android Auto oznaczona jako 7.6, skupiona jest na usunięciu zgłoszonych błędów. Google prawdopodobnie naprawiło problemy dotyczące działania Asystenta Google i niewykluczone, że wyeliminowało błędy również w innych aplikacjach.

Możliwe, że wersja 7.6 rozszerza dostępność funkcji szybkich odpowiedzi, która ostatnio trafiła w ręce beta testerów. Nie wiemy jednak, na jaką skalą funkcja jest obecnie dostępna i ile użytkowników może z niej korzystać.

Na większe zmiany musimy jeszcze trochę poczekać

Wcześniej mogliśmy usłyszeć, że zespół odpowiedzialny za rozwój Android Auto pracuje nad większymi zmianami w interfejsie. Odświeżony projekt zakłada m.in. zmniejszenie przypadków, gdy użytkownik musi opuścić ekran nawigacji.

Trudno teraz wskazać, kiedy przeprojektowany interfejs zostanie finalnie wdrożony do oprogramowania. Możliwe, że będziemy musieli poczekać do wersji 8.0, która powinna wprowadzić większy zestaw nowości.