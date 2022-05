T-Mobile nie daje się pokonać. Znów jest najlepsze

Dobra wiadomość dla klientów T-Mobile oraz osób, które rozważają wybranie oferty właśnie tej sieci. Operator po raz kolejny bryluje w raportach na temat prędkości internetu mobilnego. Konkurencja znów nie była w stanie go pokonać.

Reklama

T-Mobile nieustannie zapewnia najszybszy internet mobilny w Polsce

To już drugi miesiąc z rzędu, gdy T-Mobile piastuje pierwsze miejsce w rankingu RFBenchmark. Podobnie było również w marcu 2022 roku. W kwietniu 2022 roku użytkownicy aplikacji RFBenchmark przeprowadzili 241824 pomiary. To mniej niż w marcu, kiedy wykonano 276723 testy, ale wciąż więcej niż w lutym (173780). Twórcy raportu podają, że to z uwagi na fakt, że część uchodźców z Ukrainy wróciła do swojej ojczyzny, a to właśnie ich napływ po ataku Rosji znacząco zwiększył liczbę wykonywanych testów.

Zdecydowaną większość pomiarów przeprowadzono w zasięgu sieci LTE (95,22%). Pozostałe 4,78% natomiast technologii WCDMA. Najczęściej testy wykonywano w zasięgu sieci Play (32,4%) i Orange (33,7%), natomiast rzadziej Plus (18,6%) i T-Mobile (15,3%). I to właśnie ten ostatni operator ponownie ma powody do świętowania, ponieważ po raz kolejny, drugi miesiąc z rzędu, zajął fotel lidera, jeśli chodzi o średnią prędkość pobierania danych.

W kwietniu 2022 roku średnia szybkość pobierania danych w zasięgu sieci T-Mobile (w technologii LTE) wynosiła 38,4 Mbit/s. Na drugim miejscu pod tym względem znalazło się Orange – 37,1 Mbit/s. Dalej mamy Play (32 Mbit/s) i Plusa (27 Mbit/s). Ranking średniej prędkości wysyłania danych wygląda jednak już zupełnie inaczej.

W tym aspekcie w kwietniu 2022 roku brylował bowiem… Play (19,8 Mbit/s), aczkolwiek Orange niewiele zabrakło do lidera (19 Mbit/s). T-Mobile znalazło się dopiero na trzecim miejscu z niewiele lepszym wynikiem (17,8 Mbit/s) niż Plus (17,1 Mbit/s). Z kolei jeśli chodzi o ping, to w zeszłym miesiącu najniższy był w Orange (29,8 ms). W zasięgu sieci T-Mobile wynosił on średnio 32,5 ms, w Play 34,8 ms, a Plusie 37,4 ms (im mniejszy, tym lepiej).

źródło: RFBenchmark

Całkowicie inaczej wygląda sytuacja w przypadku technologii 3G – tutaj najwyższą prędkość pobierania zapewnił Plus (7 Mbit/s), a najniższą Play (2,9 Mbit/s). Najszybciej wysyłano natomiast dane w zasięgu sieci Orange (2,9 Mbit/s), a najwolniej – ponownie – Play (1,4 Mbit/s). T-Mobile również pojawia się na pozycji lidera, aczkolwiek niechlubnej, bowiem mowa o najwyższym pingu, wynoszącym średnio aż 72,4 ms. U pozostałych operatorów był on podobny (~50 ms).