Huawei Watch GT 3 Pro wkrótce trafi do Europy. Znamy ceny

Huawei Watch GT 3 zdobył uznanie użytkowników na całym świecie. Teraz nadszedł czas, aby jego ulepszona wersja przeznaczona dla profesjonalistów trafiła do Europy. Sprawdźcie, co zaoferuje każdy z wariantów i dlaczego najdroższy to najwyższa możliwa półka. Będzie z czego wybierać!

W zeszłym tygodniu chiński producent ogłosił premierę swojego nowego smartwatcha z dopiskiem Pro na rodzimym rynku. Tamtejsza wersja została wyposażona m.in. w EKG, czyli funkcję pozwalającą zbadać pracę serca. Teraz już wiemy, że Huawei Watch GT 3 niedługo zagości na europejskim rynku. Do wyboru będą 3 różne wersje, a największe emocje budzi wykończenie, dzięki któremu smartwatch wprost idealnie zadomowi się w segmencie premium.

Huawei Watch GT 3 Pro (Źródło: WinFuture)

Huawei chce zdobyć Europę i serca najbardziej wymagających klientów

Czego możemy spodziewać się po nadchodzących na nasz kontynent trzech wariantach zegarka? Wspólny mianownik wszystkich wersji to pamięć i ekran AMOLED – każde z urządzeń zostanie wyposażone w 2 GB RAM wraz z 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Dodać do tego należy również obsługę Bluetooth w standardzie 5.2. Jak prezentują się pozostałe cechy nadchodzących modeli?

Najtańszym będzie Huawei Watch GT 3 Pro z 46-milimetrową obudową oraz ekranem AMOLED o średnicy 1,43 cala i rozdzielczości 466×466 pikseli. Ten model wyposażony zostanie w gumowy pasek, a jego cena ma być ustalona na poziomie 369 euro (równowartość ~1740 złotych). Dostępna będzie również wersja dla osób poszukujących mniejszego zegarka. Mowa o wersji z obudową 43-milimetrową i średnicą ekranu 1,32 cala. W tym przypadku całość założymy na rękę przy pomocy skórzanego paska. Cena tej opcji nie jest jeszcze znana.

Czas wreszcie na wariant z najwyższej półki. Za najwyższą cenę – 499 euro (~2355 złotych), kupimy Huawei Watch GT 3 Pro z identycznym ekranem i obudową, co w wersji 46 mm, lecz nasz nadgarstek zostanie przyozdobiony tytanowym paskiem – i robi on wrażenie. Obcowanie z produktem klasy premium nie kończy się jednak na użytych materiałach. Każdy model zaoferuje bowiem szereg funkcji związanych z badaniem parametrów ciała – mowa tu m.in. o czujnikach monitorujących pracę serca (aczkolwiek nie wiadomo, czy funkcja EKG będzie dostępna w Europie), natlenienie krwi czy choćby fazy snu.

Huawei Watch GT 3 Pro w 3 wariantach (Źródło: WinFuture)

Do tego znajdziemy w nim również obsługę ponad 100 dyscyplin sportowych (18 w trybie profesjonalnym), a prawdziwi „klienci premium” skorzystają z wgranych map ponad 300 pól golfowych z całego świata. Wiadomo również, że wersja 46 mm będzie miała akumulator o pojemności 530 mAh, a wariant 43 mm – 292 mAh.