Najlepsze smartfony do 800 złotych – moje TOP 5 (marzec 2021)

Ostatnim razem w materiale z serii Co kupić Waszą uwagę skupiłam na smartfonach do 600 złotych, zastanawiając się, czy jeśli tani smartfon, to koniecznie Xiaomi. Dziś zostajemy w temacie telefonów przystępnych cenowo, ale podnosimy poprzeczkę cenową o 200 złotych. A zatem… jakie są najciekawsze i najlepsze smartfony do 800 złotych?

Smartfony z ekranami Full HD+

Osiemset złotych pozwala nam zainwestować w smartfon lepszy, niż może nam się wydawać. Są to konstrukcje z niezłymi ekranami, dużymi bateriami i mogące pochwalić się naprawdę niezłą wydajnością. Do tego sporo z nich ma ekrany Full HD+ i to właśnie to kryterium przyjęłam za główne w niniejszym tekście, bo – jak się później przekonacie – wciąż nie jest to standard w tej półce cenowej.

I o ile w zeszłym tygodniu królowały głównie dwie firmy, dziś rozkład sił pomiędzy producentów jest zdecydowanie większy, a i one same bardziej zróżnicowane. Gotowi? Zaczynajmy!

źródło: Samsung

Samsung Galaxy M21

Samsung, wypuszczając na rynek serię Galaxy M, zaskakująco dobrze przemyślał wycenę modeli do niej należących. Galaxy M51 to sztandarowy przykład, a w ślad za nim poszedł również Galaxy M21, który łapie się do dzisiejszego zestawienia.

Z konkurencją wygrywa ekranem – osoby, które korzystały z Super AMOLED-a, doskonale wiedzą, w czym rzecz, a w tej półce to rzadko spotykane. Do tego mamy przedni aparat o najwyższej rozdzielczości, akumulator o pojemności 6000 mAh, co nie przeszkodziło mu wcale w byciu najlżejszym z tej piątki – waży 188 gramów.

Trochę szkoda, że na jego pokładzie znajdziemy 64 GB, podczas gdy sporo pozostałych modeli oferuje dwukrotnie większą przestrzeń na pliki, ale coś za coś.

realme 7

Zaledwie kilka dni temu poznaliśmy smartfony z serii realme 8, które już 8 kwietnia zadebiutują w Polsce. Nie jest to jednak żaden argument przeciwko temu, by z góry skreślić model z siódemką w nazwie. Zwłaszcza, że jako jedyny w czołówce stawki ma ekran o odświeżaniu 90 Hz i więcej RAM-u – zamiast 4 GB aż 6 GB.

realme 7 (źródło: realme)

Oppo A72

Oppo A72 jest po prostu bardzo solidną propozycją smartfona w swojej półce cenowej. Połączenie procesora Qualcomm Snapdragon 665 z 4 GB RAM i Androidem 10 zapewnia dobrą wydajność, a 128 GB pamięci wewnętrznej pozwala przechowywać w smartfonie sporo wspomnień. Do tego ekran IPS, niezły zestaw aparatów i akumulator o pojemności 5000 mAh.

Xiaomi Redmi Note 9

Waży najwięcej spośród propozycji z TOP 5, co nie oznacza jednak wcale, że przez to należy go skreślać. Redmi Note 9 ma podobne predyspozycje, by skraść zawartość Waszych portfeli, co propozycja Oppo – choć tu mamy przedni aparat o niższej rozdzielczości i tylko MediaTeka Helio G85 zamiast jednostki Qualcomma.

Redmi Note 9

Poco M3

Poco M3 standardowo w wolnej sprzedaży, w wersji 4/128, kosztuje 749 złotych, tymczasem aktualnie możecie go kupić w promocji u naszego Partnera za 549 złotych – brzmi jak dobry deal i dokładnie takim jest. Zwłaszcza przez wzgląd na 128 GB pamięci, akumulator o pojemności 6000 mAh oraz głośniki stereo.

Niestety, sporą wadą dla wielu może się okazać brak NFC.

POCO M3. Fot. Miłosz Starzewski

Poniżej znajdziecie parametry techniczne całej piątki w jednym miejscu dla lepszego porównania:

model Samsung Galaxy M21 realme 7 Oppo A72 Xiaomi Redmi Note 9 Poco M3 ekran Super AMOLED 6,4” 2340×1080 LCD 6,5” 2400×1080 90 Hz IPS 6,5” 2400×1080 IPS 6,53” 2340×1080 TFT LCD 6,53” 2340×1080 procesor Exynos 9611 MediaTek G95 Snapdragon 665 MediaTek Helio G85 Snapdragon 662 GPU Mali-G72 Mali-G76 Adreno 610 Mali-G52 Adreno 610 RAM 4 GB 6 GB 4 GB 4 GB 4 GB pamięć 64 GB 64 GB 128 GB 128 GB 128 GB system Android 10 Android 10 Android 10 Android 10 Android 10 aparat 48 + 8 + 5 Mpix 48 + 8 + 2 + 2 Mix 48 + 8 + 2 + 2 Mpix 48 + 8 + 2 + 2 Mpix 48 + 2 + 2 Mpix kamerka 20 Mpix 16 Mpix 16 Mpix 13 Mpix 8 Mpix bateria 6000 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5020 mAh 6000 mAh 5G nie nie nie nie nie NFC tak tak tak tak nie USB typu C typu C typu C typu C typu C microSD tak tak tak tak tak dual SIM tak tak tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak tak tak czytnik linii papilarnych z tyłu na prawej krawędzi na prawej krawędzi z tyłu na prawej krawędzi wymiary 159×75,1×8,9 mm 162,3×75,4×9,4 mm 162×75,5×8,9 mm 162,3×77,2×8,9 mm 162,3×77,3×9,6 mm waga 188 g 196 g 192 g 199 g 198 g cena na wolnym rynku 799 złotych 789 złotych 799 złotych 799 złotych 749 złotych oferta Media Expert link link link (tu za 899 złotych) link (tu za 899 złotych) aktualnie w promocji za 549 złotych

Inne modele mają ekrany o niższej rozdzielczości

Moje TOP 5 smartfonów do 800 złotych już znacie. Standardowo jednak postanowiłam rozszerzyć Waszą perspektywę o produkty konkurencyjne, które można kupić w podobnej cenie.

Wszystko po to, byście wiedzieli, że warto dokładnie prześledzić rynek przed zakupem swojego nowego smartfona, bo w dokładnie tych samych pieniądzach można znaleźć urządzenia zarówno bardzo ciekawe, jak i mniej interesujące – choćby przez wzgląd na niższą rozdzielczość ekranu, brak NFC w niektórych przypadkach czy nawet port ładowania w starszym standardzie microUSB.

Zerknijcie okiem:

model Samsung Galaxy A12 Motorola Moto G9 Power OnePlus Nord N100 Oppo A31 ekran TFT LCD 6,5” 1600×720 IPS 6,8” 1640×720 IPS 6,52” 1600×720 90 Hz LCD 6,5” 1600×720 procesor MediaTek Helio P35 Snapdragon 662 Snapdragon 460 MediaTek Helio P35 GPU PowerVR GE8320 Adreno 610 Adreno 610 PowerVR GE8320 RAM 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB pamięć 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB system Android 10 Android 10 Android 10 Android 10 aparat 48 + 5 + 2 + 2 Mpix 64 + 2 + 2 Mpix 13 + 2 + 2 Mpix 12 + 2 + 2 Mpix kamerka 8 Mpix 16 Mpix 8 Mpix 8 Mpix bateria 5000 mAh 6000 mAh 5000 mAh 4230 mAh 5G nie nie nie nie NFC tak tak nie nie USB typu C typu C typu C microUSB microSD tak tak tak tak dual SIM tak tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak tak czytnik linii papilarnych na prawym boku z tyłu z tyłu z tyłu wymiary 164×75,8×8,9 mm 172,1×76,8×9,7 mm 164,9×75,1×8,5 mm 164×75,5×8,3 mm waga 205 221 g 188 g 180 g cena na wolnym rynku 799 złotych 789 złotych 710 złotych 799 złotych oferta Media Expert link link link link

Jeśli chodzi o najlepsze smartfony do 800 złotych, ja już swoje zdanie wyraziłam. Czas na Was – zgadzacie się z moimi wskazaniami, a może macie zgoła odmienne propozycje? Oczywiście dajcie znać w komentarzach!

A jeśli macie propozycję, jaką półką cenową zająć się w następnym poradniku z serii Co kupić, koniecznie piszcie.