Już można kupić Moto G9 Power z ogromną baterią 6000 mAh i aparatem 64 Mpix. Cena zaskakuje

Motorola zaanonsowała w Polsce Moto G9 Power ponad miesiąc temu, 5 listopada 2020 roku, wraz z Moto G 5G, która jest obecnie najtańszym smartfonem z modemem 5G w Polsce. Od dziś nowa Motka jest dostępna w sprzedaży w przystępnej dla większości klientów cenie.

Cena Motorola Moto G9 Power w Polsce

Motorola nie ukrywała ceny modelu Moto G9 Power – już w momencie jej oficjalnej prezentacji podano, że smartfon ten będzie kosztował w Polsce 999 złotych. Okazuje się jednak, że w tzw. międzyczasie podjęto decyzję o ustaleniu ceny na innym, korzystniejszym dla klientów poziomie.

źródło: Lenovo

Motorola poinformowała, że Moto G9 Power będzie sprzedawana w Polsce za 899 złotych. Smartfon jest już dostępny w oficjalnym sklepie internetowym marki, a także wybranych sklepach z elektroniką, w tym Media Expert, oraz u operatorów komórkowych.

Co oferuje Motorola Moto G9 Power?

Smartfon, jak przystało na model z dopiskiem „Power”, oferuje akumulator o bardzo dużej pojemności – w tym przypadku bateria ma aż 6000 mAh. Producent nie zapomniał też zaimplementować wsparcia dla technologii szybkiego ładowania – w pudełku znajduje się zasilacz o mocy 20 W z kablem z końcówką USB-C.

Motorola Moto G9 Power będzie kusić klientów również aparatem o rozdzielczości 64 Mpix (f/1.8) z funkcją łączenia czterech pikseli w jeden większy i możliwością zapisu fotografii w formacie RAW. Ponadto towarzyszą mu dwa aparaty o rozdzielczości 2 Mpix każdy (z f/2.4) do zdjęć makro i wykrywania głębi.

źródło: Lenovo

Sercem smartfona jest zaś procesor Qualcomm Snapdragon 662, który współpracuje z 4 GB RAM i systemem Android 10 z interfejsem My UX. Pamięć wbudowana ma natomiast pojemność 128 GB i można ją rozszerzyć przy pomocy karty w formacie microSD (obsługiwane są nośniki do 512 GB). Do tego użytkownicy otrzymają do dyspozycji dedykowany klawisz (na bocznej krawędzi) do uruchamiania Asystenta Google.

Moto G9 Power wyposażono również w 6,8-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD+ 1640×720 pikseli (proporcje 20,5:9), w którego lewym górnym rogu, w okrągłym otworze, umieszczono aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.2). Ponadto na pokładzie smartfona znajdują się też moduł NFC, żyroskop, Dual SIM (hybrydowy: 2x nano SIM lub SIM + microSD), czytnik linii papilarnych (na panelu tylnym) i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Motorola Moto G9 Power ma wymiary 172,14×76,79×9,66 mm i waży 221 gramów. Obudowa smartfona pokryta jest powłoką hydrofobową, która chroni go przed przykrymi skutkami przypadkowych zachlapań wodą.