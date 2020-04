Redmi Note 9 oficjalnie. Warto było na niego czekać – to 100% pewniak na hit

Xiaomi postanowiło wprowadzić na rynek najpierw modele Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9 Pro Max oraz Redmi Note 9S, a dopiero na samym końcu Redmi Note 9. Warto było jednak czekać na jego premierę, bowiem to murowany kandydat na sprzedażowy hit.

Jako że jest to model „podstawowy”, oferuje nieco mniej niż pozostałe smartfony z serii Redmi Note 9, lecz wciąż wystarczająco dużo, aby był atrakcyjną propozycją dla dużej części klientów, którzy szukają niedrogiego smart-telefonu z dobrymi parametrami.

Redmi Note 9 – specyfikacja

Smartfon, podobnie jak wszystkie pozostałe modele z serii Redmi Note 9, również wyposażono w wyświetlacz z okrągłym otworem, lecz w tym przypadku umieszczono go nie pośrodku, a w lewym górnym rogu. Ekran ma przekątną 6,53 cala, proporcje 19,5:9 i rozdzielczość Full HD+ 2340×1080 pikseli oraz bazuje na matrycy IPS. Przód urządzenia pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji.

Redmi Note 9 jest pierwszym, oficjalnie zaprezentowanym smartfonem z nowym procesorem MediaTek Helio G85 (2x ARM Cortex-A75 2,0 GHz + 6x ARM Cortex-A55). Układ jest wydajniejszy niż Snapdragon 665 i Exynos 9611 Model ten będzie dostępny w dwóch konfiguracjach: z 3 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej oraz z 4 GB RAM i 128 GB przestrzenią na pliki użytkownika. Naturalnie jest też obsługa kart microSD (o maksymalnej pojemności 512 GB).

Redmi Note 9 oferuje też pojedynczy aparat o rozdzielczości 13 Mpix do selfie i rozmów wideo na przodzie oraz poczwórny 48 Mpix (sensor Samsung ISOCELL GM1; f/1.79) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultra-szerokokątnym o kącie widzenia 118° + 2 Mpix do zdjęć makro (do 2 cm) + 2 Mpix (f/2.4) do zbierania danych o głębi na tyle. Na wykonanych z tworzywa sztucznego pleckach (nie są one pokryte szkłem) smartfona znajduje się również czytnik linii papilarnych.

Ogromną i prawdopodobnie jedną z największych zalet Redmi Note 9 niewątpliwie będzie moduł NFC. Teoretycznie „lepszy” Redmi Note 9S go nie oferuje, więc aspekt ten może skierować wzrok klientów właśnie na model podstawowy. Oprócz tego, na pokładzie zaprezentowanej dziś nowości znajdują się port podczerwieni, niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD), USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Redmi Note 9 zasila akumulator o pojemności 5020 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego 18 W, a na dodatek producent będzie dodawał do niego (w pudełku) szybką ładowarkę 22,5 W. Smartfon jest odporny na przypadkowe zachlapania.

Redmi Note 9 – cena, dostępność

3 GB/64 GB – 199 dolarów

4 GB/128 GB – 249 dolarów

Redmi Note 9 będzie dostępny w sprzedaży od połowy maja 2020 roku. Dla porównania, Redmi Note 9S kosztuje 249 USD/1099 PLN (4 GB/64 GB) lub 279 USD/1199 PLN (6 GB/128 GB).

Premiera Redmi Note 9 Pro (global) – specyfikacja, cena

Źródło: Xiaomi Polska