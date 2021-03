realme 8 Pro bierze na celownik Redmi Note 10 Pro. Który jest lepszy?

Marka realme nie ukrywa, że konkuruje przede wszystkim z Xiaomi. Producent właśnie zaprezentował swoją odpowiedź na serię Redmi Note 10 – modele realme 8 Pro i realme 8. Klienci zostali postawieni przed trudnym wyborem.

Specyfikacja realme 8 Pro

Smartfon wyposażono w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9) z ekranowym czytnikiem linii papilarnych oraz okrągłym otworem w lewym górnym rogu na 16 Mpix (f/2.45) aparat do selfie i rozmów wideo. Do tego jest funkcja próbkowania dotyku z częstotliwością 180 Hz.

źródło: realme

Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 720G 2,3 GHz, który współpracuje z 6 GB lub 8 GB LPDDR4x RAM. W obu wersjach pamięć wbudowana ma taką samą pojemność – 128 GB (UFS 2.1). Oczywiście tę ostatnią da się rozszerzyć przy pomocy karty w formacie microSD.

Specyfikacja realme 8 Pro obejmuje też cztery aparaty na panelu tylnym: 108 Mpix (sensor Samsung ISOCELL HM2; f/1.88) z PDAF + 8 Mpix z obiektywem o kącie widzenia 119° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) z matrycą monochromatyczną. Modułem tym można nagrywać również wideo w 4K w 30 klatkach na sekundę. Do tego jest także opcja rejestrowania filmów w tym samym czasie za pomocą aparatu na przodzie i tyle.

źródło: realme

Ponadto specyfikacja realme 8 Pro obejmuje jeszcze niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD), złącze słuchawkowe 3,5 mm, system operacyjny Android 11 z interfejsem realme UI 2.0 i akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 50 W przez port USB-C (do 100% w 47 minut; w zestawie znajdzie się 65 W zasilacz).

Możemy Wam zdradzić, że Kasia testuje już realme 8 Pro i Redmi Note 10 Pro. Na papierze smartfon Xiaomi ma więcej argumentów, żeby przekonać klienta do zakupu, ponieważ oferuje funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, szybszą pamięć flash (UFS 2.2), pojemniejszą baterię (5020 mAh), aczkolwiek z obsługą wolniejszego ładowania (33 W), a do tego też głośniki stereo z dźwiękiem Dolby Atmos i aparat tele-makro, który zapewnia znacznie lepsze efekty. Ważną różnicą, na korzyść Redmi Note 10 Pro, jest również obudowa z certyfikatem IP52.

Warto wspomnieć, że w Indiach cena realme 8 Pro w wersji bazowej jest niższa niż cena Redmi Note 10 Pro Max (na rynku międzynarodowym będzie dostępny jako Redmi Note 10 Pro) o zaledwie 1000 rupii. Ciekawe, jak ukształtują się polskie ceny obu smartfonów, bo to właśnie one mogą przechylić szalę na korzyść konkretnego modelu.

Specyfikacja realme 8

Specyfikacja realme 8 jest natomiast bardzo podobna do listy parametrów Redmi Note 10S. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że są to bliźniacy, aczkolwiek dwujajowi, ponieważ smartfon realme nie ma głośników stereo i obudowy z certyfikatem IP, a także pamięci flash UFS 2.2.

Poza tym smartfony są jednak już mocno podobne do siebie. Specyfikacja realme 8 obejmuje bowiem m.in. 6,4-calowy wyświetlacz Super AMOLED Full HD+, procesor MediaTek Helio G95, od 4 GB do 8 GB i 128 GB pamięci wbudowanej oraz aparaty 16 Mpix na przodzie i 64 Mpix + 8 Mpix (119° FOV) + 2 Mpix do makro + 2 Mpix (B&W) na tyle. Całość zasila akumulator o pojemności 5000 mAh (ładowanie 30 W).

realme 8 niewątpliwie wyróżnia się jednak swoją obudową w wersji Cyber Silver, która mieni się na różne kolory. Podobny efekt zapewnia też czarna Cyber Black, aczkolwiek nie jest on już tak wyraźny.

Cena realme 8 Pro i realme 8

Cena realme 8 Pro w wersji 6 GB/128 GB została ustalona w Indiach na 17999 rupii (równowartość ~970 złotych), natomiast cena realme 8 Pro w konfiguracji 8 GB/128 GB na 19999 rupii (~1080 złotych).

realme 8 kosztuje natomiast 14999 rupii (~810 złotych) za wariant 4 GB/128 GB, 15999 rupii (~860 złotych) za wersję 6 GB/128 GB i 16999 rupii (~915 złotych) za konfigurację 8 GB/128 GB.