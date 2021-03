Już wiemy, kiedy odbędzie się premiera realme 8 i realme 8 Pro w Polsce

Realme ze sporym wyprzedzeniem podało, kiedy możemy się spodziewać nowych smartfonów realme 8 i realme 8 Pro w Polsce. Komunikat pojawił się świeżo po premierze w Chinach!

realme nie pozwala sobie na stagnację

Ledwo dwa dni temu mieliśmy okazję poznać nowe smartfony, które będą konkurować z Xiaomi Redmi Note 10 o tytuł najbardziej opłacalnych telefonów ze średniej półki, a już poznajemy polską datę premiery realme 8 i realme 8 Pro. To godne podziwu, że ta stosunkowo młoda marka urządzeń tak sprawnie realizuje swoje cele.

Wydarzenie, na którym zobaczymy nowe smartfony, zaplanowano na 8 kwietnia. Konferencja odbędzie się w trybie online i rozpocznie się o godzinie 11:00.

Jeszcze więcej aparatów

Zwłaszcza realme 8 Pro będzie skupiał się na możliwościach fotograficznych. Główny sensor wiele obiecuje – to matryca Samsunga, ISOCELL HM2 o rozdzielczości 108 Mpix, która będzie współpracować z obiektywem f/1.88. Przy opcji łączenia 9 pikseli w 1, można spodziewać się dobrej jakości fotografii, nawet w słabszych warunkach oświetleniowych.

Do dyspozycji mobilnych fotografów oddanych zostanie kilka przydatnych trybów foto, w tym manualny tryb PRO, czy też unikalny tryb do fotografowania gwiazd z efektem time-lapse. Dzięki niemu, smartfon wykona 30 zdjęć w ciągu 480 sekund, składając później je w jedno, ruchome ujęcie. Fotografie nocnego nieba mogą być bardzo ciekawe!

Do tego można doliczyć tryb Tilt-Shift, który podczas fotografowania pejzażu czy miejskiej architektury, da nam efekt makiety. Z kolei fanom selfie zostaną oddane specjalne filtry, poprawiające efekt bokeh czy niwelujące niedoskonałości.

Poręczność i uroda

Smartfony serii 8 cechuje design, który łączy estetykę z komfortem trzymania smartfona w dłoni. Na przykład realme 8 Pro waży zaledwie 176 g przy przekątnej ekranu 6,4″, co jest miłą odmianą w porównaniu do innych smartfonów, których ciężar dobija lub przekracza 200 g. Model ten będzie dostępny w sklepach w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskiej i czarnej.

W środku znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 720G i baterię o pojemności 4500 mAh. Podstawowa opcja pamięciowa będzie miała 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Nie zabraknie portu słuchawkowego, miejsca na drugą kartę SIM, kartę pamięci czy moduł NFC.

Realme 8 jest nieco słabszy – ma procesor MediaTek Helio G95, ale za to większą baterię 5000 mAh. Fotograficzne funkcje zapewnia poczwórny aparat z sensorem 64 Mpix od OmniVision. Miłym akcentem jest ekran OLED ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych, a także trzeci slot na kartę pamięci. Podstawowa wersja będzie dostępna w konfiguracji 4 GB RAM/64 GB pamięci wewnętrznej.

realme Watch także 8 kwietnia

Na tej samej konferencji, co powyższe smartfony, pojawi się zegarek realme Watch S Pro, a także słuchawki realme Buds Air 2. Wychodzi więc na to, że konferencja producenta urządzeń z Chin, będzie bogata w premiery. Liczymy na to, że poznamy wtedy ich polskie ceny.

Link do transmisji z premiery 8 kwietnia, macie tutaj.