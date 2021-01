Najlepszy smartfon do 1500 złotych? Oto moje TOP 3

Ostatnio na naszym Instagramie jedna z obserwujących osób zapytała o to, który smartfon do 1500 złotych jest najlepszy. Jako że i tak w harmonogramie publikacji miałam zaplanowany na dziś tekst traktujący na ten temat, chętnie go rozwinę. A zatem odpowiedzmy na pytanie: jaki smartfon do 1500 złotych warto kupić?

Półka cenowa, którą się dziś zajmujemy, jest aktualnie tak popularna, jak jeszcze rok czy dwa lata temu pułap cenowy do 1000 złotych. Ta bariera cenowa, nie wnikajmy dlaczego ;), przesunęła się o 500 złotych, w efekcie czego łatwiej jest nam dołożyć do lepszych podzespołów i wydać 1500 złotych niż wcześniej.

Nie zawsze jednak jest sens wydawania pełnej kwoty, jaką dysponujemy. Dzisiejsze przykłady jednoznacznie pokazują, że można zaoszczędzić nawet dwieście złotych w stosunku do zakładanego budżetu, nie idąc wcale na jakieś wielkie kompromisy. Zasługą tego jest początek roku, a co za tym idzie – liczne obniżki cen modeli zeszłorocznych.

Jeśli więc zapytacie mnie czy to dobry moment, by kupić któryś ze smartfonów za 1,5 tysiąca – odpowiem, że zdecydowanie tak.

Na pierwszy ogień leci smartfon Xiaomi, którego premiera w Polsce miała miejsce nie tak dawno, bo zaledwie w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy urządzenie kosztowało w standardowej cenie 1599 złotych. Aktualnie można je kupić za 1299 złotych, co uważam za bardzo rozsądną wycenę.

W tej cenie otrzymujemy moduł 5G (dość przyszłościowa sprawa – jeśli planujecie zakup na lata, to warto mieć to na uwadze), 6,67-calowy wyświetlacz IPS Full HD+ o odświeżaniu 120 Hz, ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 750G, 6 GB RAM oraz głośniki stereo. Oczywiście urządzenie działa w oparciu o Androida.

Do tego mamy akumulator o pojemności 4820 mAh i ładowanie 33-Watowe. Zdjęcia zrobimy za pomocą aparatu głównego 64 Mpix, ultraszerokiego kąta 8 Mpix, a całość uzupełnia czujnik głębi 2 Mpix i makro 2 Mpix.

Fajnym dodatkiem jest też port podczerwieni.

Xiaomi Mi 10T Lite (źródło: @Xiaomi)

realme jest jedną z tych chińskich firm, które weszły na polski rynek relatywnie niedawno, przez co sukcesywnie musi walczyć o zaufanie użytkowników. W portfolio ma jednak coraz więcej dobrze wycenionych smartfonów, dzięki czemu poszerzenie grona klientów nie powinno stanowić większego problemu. Zalicza się do nich realme 7 pro, będący bardzo solidną propozycją – na tyle, że Miłosz w jego recenzji napisał, że jest to “smartfon, który zadowoli (chyba) każdego”.

Smartfon działa dzięki procesorowi Snapdragon 720G przy współpracy z 8 GB. Zdjęcia zrobimy za pomocą aparatu głównego 64 Mpix, ultraszerokiego 8 Mpix lub makro 2 Mpix. Co warto podkreślić, telefon oferuje głośniki stereo, a jego akumulator o pojemności 6500 mAh naładujemy za pomocą 65-Watowej ładowarki. Jako jedyny z mojego TOP 3 ma czytnik linii papilarnych w ekranie (pozostałe dwa modele skanery odcisków palców mają na prawej krawędzi, zintegrowane z włącznikami).

Alternatywą dla realme 7 Pro mógłby być realme 6 Pro, gdyby był tańszy, na co wskazywałoby pochodzenie z poprzedniej generacji. Tymczasem, co dziwne, nowszy model jest o dwieście złotych tańszy od starszego. Starszy model ma ekran IPS (zamiast AMOLED), ale o wyższym odświeżaniu (90 Hz) i nieco mniejszy akumulator (4300 mAh); na jego pokładzie znajdziemy też teleobiektyw.

realme 7 pro w Media Expert

realme 7 Pro. Fot. Miłosz Starzewski

Samsung Galaxy M51 to świeżo przetestowany przez nas smartfon. Tomek w jego recenzji napisał, że prawdopodobnie nie potrzebujecie lepszego urządzenia. Zresztą, nie jest odosobniony w swojej opinii:

Dostałem jako nowy służbowy. Rzeczywiście bardzo w porządku telefon. Bateria to potwór. Spokojnie mógłby zastąpić mój prywatny S7 edge. Aż się zdziwiłem, że średniaki poszły tak bardzo do przodu. — Tomek (@KapitaLneMiasto) January 9, 2021

Średniak Samsunga wyróżnia się na tle konkurencji zastosowaniem akumulatora o pojemności 7000 mAh, który pozwala na kilka dni pracy z daleka od ładowarki. Jego ekran Super AMOLED Plus ma przekątną 6,7” i rozdzielczość Full HD+, a zastosowany tu procesor to Snapdragon 730G, pracujący z 6 GB RAM.

Na pokładzie znalazły się następujące aparaty: główny 64 Mpix, ultraszerokokątny 12 Mpix, makro 5 Mpix i pomocniczy 5 Mpix. Na minus Galaxy M51 – głośnik mono, trochę go szkoda w tak fajnym smartfonie.

Alternatywą dla Galaxy M51 na pierwszy rzut oka (patrząc wyłącznie na cenę) może być Galaxy A42, który jest wyposażony w lepszy procesor (Snapdragon 750G) i modem 5G. Niech Was jednak nie zwiodą pozory – ma mniej RAM-u (4 GB), dużo mniejszy akumulator – 5000 mAh, gorsze aparaty oraz ekran tylko HD+.

Samsung Galaxy M51 w Media Expert

Samsung Galaxy M51 fot. Tabletowo.pl

Parametry techniczne TOP 3 smartfonów do 1500 złotych w jednym miejscu:

model realme 7 Pro Xiaomi Mi 10T Lite 5G Samsung Galaxy M51 ekran AMOLED 6,4” 2400×1080 IPS 6,67” 2400×1080 120 Hz Super AMOLED 6,7” 2400×1080 procesor Snapdragon 720G Snapdragon 750G Snapdragon 730 GPU Adreno 618 Adreno 619 Adreno 618 RAM 8 GB 6 GB 6 GB pamięć 128 GB 128 GB 128 GB system Android 10 Android 10 Android 10 aparat 64 + 8 + 2 + 2 Mpix 64 + 8 + 2 + 2 Mpix 64 + 12 + 5 + 5 Mpix kamerka 32 Mpix 16 Mpix 32 Mpix bateria 4500 mAh; 65 W 4820 mAh; 33 W 7000 mAh; 25 W 5G nie tak nie NFC tak tak tak USB typu C typu C typu C microSD tak tak tak dual SIM tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak czytnik linii papilarnych w ekranie na prawej krawędzi na prawej krawędzi wymiary 160,9×74,3×8,7 mm 165,4×76,8×9,3 mm 164×76,3×9,5 mm waga 182 g 214 g 213 g cena 1299 złotych 1299 złotych 1499 złotych oferta Media Expert link link

Ale nie byłabym sobą, gdybym ten temat tak teraz zostawiła.

Smartfonów, które można kupić do 1500 złotych, jest trochę i ciut ciut. Z pozostałych modeli chciałam zwrócić Waszą uwagę na jeszcze trzy smartfony:

Ich parametry znajdziecie w tabeli poniżej:

model Xiaomi Redmi Note 9 Pro Oppo Reno 4 Lite OnePlus Nord N10 5G ekran IPS 6,67” 2400×1080 AMOLED 6,43” 2400×1080 IPS 6,49” 2400×1080 90 Hz procesor Snapdragon 720G MediaTek Helio P95 Snapdragon 690 GPU Adreno 618 PowerVP GM9446 Adreno 619 RAM 6 GB 8 GB 6 GB pamięć 128 GB 128 GB 128 GB system Android 10 Android 10 Android 10 aparat 64 + 8 + 5 + 2 Mpix 48 + 8 + 2 + Mpix 64 + 2 + 2 Mpix kamerka 16 Mpix 16 + 2 Mpix 16 Mpix bateria 5020 mAh 4000 mAh 4300 mAh NFC tak tak tak USB typu C typu C typu C microSD tak tak tak dual SIM tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak czytnik linii papilarnych na prawej krawędzi w ekranie z tyłu obudowy wymiary 165,75×76,7×8,8 mm 160,1×73,8×7,48 mm 163×74,7×8,95 mm waga 209 g 164 g 190 g cena 1099 złotych 1399 złotych 1499 złotych oferta Media Expert link link link

Gdybyście mieli teraz stanąć przed wyborem smartfona do 1500 złotych, którego byście kupili? Dajcie znać w komentarzach.

