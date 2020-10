Oppo Reno 4 Z 5G z ekranem 120 Hz i sześcioma aparatami wchodzi do Polski. Cena wygląda zachęcająco

Podczas gdy z niecierpliwością czekamy na polską premierę serii Xiaomi Mi 10T, Oppo wprowadza do Polski nowy smartfon Oppo Reno 4 Z 5G, który wyróżnia się przede wszystkim ekranem o częstotliwości odświeżania 120 Hz i w sumie aż sześcioma aparatami na pokładzie.

Specyfikacja Oppo Reno 4 Z 5G

Należy zacząć od tego, że jest to pierwszy smartfon na polskim rynku z procesorem MediaTek Dimensity 800 (MT6873V; 7 nm) ze zintegrowanym modemem 5G. Do tej pory wszystkie urządzenia, które zapewniają obsługę sieci piątej generacji i zadebiutowały w Polsce, oferowały układ Qualcomm Snapdragon. Oppo zatem przeciera szlak, bo zapewne można liczyć na kolejne modele.

Oppo Reno 4 Z 5G będzie kusić klientów również wyświetlaczem z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Jest to panel LTPS LCD o przekątnej 6,57 cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (401 ppi), pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji. Cały smartfon ma zaś wymiary 163,8×75,5×8,1 mm i waży 184 gramów.

źródło: Oppo

Na pokładzie Oppo Reno 4 Z 5G znajduje się dość sporo aparatów, bo w sumie aż sześć. Dwa z nich umieszczono na przodzie, natomiast cztery na tyle. W pierwszym przypadku użytkownik dostanie do dyspozycji zestaw 16 Mpix + 2 Mpix do pomiaru głębi, zaś w drugim kwartet 48 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 119° + 2 Mpix + 2 Mpix. Dwa ostatnie to obiektywy monochromatyczne do portretów czarno-białych i vintage. Dodatkowym udogodnieniem jest charakterystyczna dla smartfonów Oppo Ultrastabilizacja Wideo.

źródło: Oppo

Specyfikacja Oppo Reno 4 Z 5G obejmuje również 8 GB LPDDR4x RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1 (brak możliwości rozszerzenia przy pomocy karty microSD) oraz moduł NFC, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i Dual SIM (2x nano SIM).

Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem ColorOS 7.2 (m.in. z opcją tworzenia profili użytkowników) i jest zasilany przez akumulator o pojemności 4000 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego o mocy 18 W przez port USB-C.

Cena Oppo Reno 4 Z 5G w Polsce, dostępność

Sugerowana cena Oppo Reno 4 Z 5G została ustalona w Polsce na 1799 złotych, zatem jest to jeden z najtańszych smartfonów z modemem 5G na polskim rynku. Sprzedaż tego modelu już się rozpoczęła – kupicie go m.in. w sklepie Media Expert oraz u operatorów T-Mobile i Play. Później pojawi się również w ofercie sieci Orange i Plus.

Oppo Reno 4 Z 5G będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i stalowej niebieskiej, a w zestawie sprzedażowym wraz ze smartfonem znajdzie się także m.in. etui na niego.