Jaki smartfon Xiaomi do tysiąca złotych? Wybór najlepszego nie jest łatwy

Zazwyczaj w artykułach poradnikowych z serii Co kupić bierzemy pod uwagę smartfony z konkretnego przedziału cenowego. Ostatnio jednak wewnątrz redakcji mieliśmy dyskusję na temat najlepszego smartfona Xiaomi do tysiąca złotych (no dobra, do 800 złotych, ale z ewentualnym sporym marginesem górnym). Postanowiłam ją rozszerzyć o dedykowany wpis, bo – kto wie – może ktoś z Was też zadaje sobie takie pytanie.

Smartfonów Xiaomi jest od groma i ciut ciut

Jeśli nie jesteś w stanie spamiętać wszystkich smartfonów Xiaomi, spokojnie, nie jesteś sam. W sprzedaży dostępnych jest ich masa, a połapanie się w poszczególnych seriach, stanowi nie lada wyzwanie. Wcale nie dziwię się osobom, które czują się zagubione w ofercie Xiaomi, zwłaszcza, jeśli chodzi o tańsze modele, bo tych w portfolio Xiaomi faktycznie ma sporo.

Niniejszy wpis postanowiłam podzielić na dwie części. W pierwszej znajdziecie modele z górnej granicy, czyli mniej lub bardziej podchodzące pod 1000 złotych. Na drugą część zostawiłam tańsze modele, które są już zauważalnie słabsze od pozostałych (przede wszystkim ze względu na ekran, ale nie tylko), ale dzięki temu można je kupić w lepszej cenie.

Partnerem materiału jest Media Expert

Redmi K40 (źródło: Xiaomi)

Najlepsze smartfony Xiaomi do tysiąca złotych

Szukając smartfona do tysiąca złotych musicie liczyć się z tym, że nie ma idealnego wyboru – niezależnie od tego, czy mówimy wyłącznie o modelach z oferty Xiaomi, czy któregokolwiek innego producenta. Aby zaoferować przystępną cenę, firmy muszą iść na liczne kompromisy, które widać już na pierwszy rzut oka.

Prosty przykład? Xiaomi Redmi Note 10 – ekran AMOLED, ale brak NFC. Poco X3 NFC – Snapdragon 732G, 6 GB RAM, spora bateria, NFC, ale ekran IPS i wysoka waga konstrukcji. Kolejne przykłady można mnożyć, a to, na jaki model padnie wybór, będzie zależało wyłącznie od osobistych preferencji – każdy musi zrobić rachunek sumienia i zdecydować, na czym najbardziej zależy mu w nowym smartfonie.

Najbardziej optymalnym wyborem, według mnie, zdaje się być Poco X3 NFC. Na jego wyposażeniu znajdziemy ekran o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 120 Hz, 6 GB RAM, akumulator o pojemności 5160 mAh z ładowaniem 33-Watowym, NFC i zestaw aparatów, spośród których największą uwagę przykuwa główny 64 Mpix i ultraszerokokątny 13 Mpix. Do tego świetne głośniki stereo i dioda powiadomień, coraz rzadziej spotykana w smartfonach.

Poco X3 NFC

Na tle wszystkich modeli ciekawie prezentuje się też Xiaomi Redmi Note 8 Pro, ale trudno jest mi go Wam jednoznacznie rekomendować ze względu na najdłuższy staż na rynku. Smartfon ten debiutował pod koniec sierpnia 2019 roku, co oznacza, że jeszcze chwila i może przestać otrzymywać aktualizacje – warto mieć to na uwadze.

Zainteresować Was powinien też Xiaomi Redmi Note 9, bo kosztuje nieco mniej od konkurencyjnych urządzeń, co oznacza, że jest po prostu korzystniej wyceniony. Jeśli ktoś chce wydać mniej, niech wie, że w jego cenie – po prostu warto.

Redmi Note 9

Dla ułatwienia wyboru standardowo przygotowałam tabelę, w której możecie bezpośrednio porównać ze sobą parametry techniczne wszystkich modeli:

model Xiaomi Redmi Note 10 Xiaomi Redmi Note 8 Pro Poco X3 NFC Xiaomi Redmi 9T Xiaomi Redmi Note 9 ekran AMOLED 6,43” 2400×1080 IPS 6,53” 2340×1080 IPS 6,67” 2400×1080 120 Hz IPS 6,53” 2340×1080 IPS 6,53” 2340×1080 procesor Snapdragon 678 MediaTek Helio G90T Snapdragon 732G Snapdragon 662 MediaTek Helio G85 GPU Adreno 612 Mali-G76 MC4 Adreno 618 Adreno 610 Mali-G52 RAM 4 GB 6 GB 6 GB 4 GB 4 GB pamięć 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB system Android 11 Android 10 Android 10 Android 10 Android 10 aparat 64 + 8 + 2 + 2 Mpix 64 + 8 + 2 + 2 Mpix 64 + 13 + 2 + 2 Mpix 48 + 8 + 2 + 2 Mpix 48 + 8 + 2 + 2 Mpix kamerka 13 Mpix 20 Mpix 20 Mpix 8 Mpix 13 Mpix bateria 5020 mAh 4500 mAh 5160 mAh 6000 mAh 5020 mAh głośniki stereo mono stereo stereo mono 5G nie nie nie nie nie NFC nie tak tak tak tak USB typu C typu C typu C typu C typu C microSD tak tak tak tak tak dual SIM tak tak tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak tak tak czytnik linii papilarnych na prawej krawędzi z tyłu obudowy na prawej krawędzi na prawej krawędzi z tyłu obudowy wymiary 160,5×74,5×8,3 mm 161,35×76,4×8,79 mm 165,3×76,8×9,4 mm 162,3×77,3×9,6 mm 162,3×77,2×8,9 mm waga 179 g 199,8 g 215 g 198 g 199 g cena na wolnym rynku 999 złotych / 4/64 899 złotych 899 złotych 949 złotych / 6/64 849 złotych 849 złotych / 4/64 749 złotych 699 złotych oferta Media Expert link link niedostępny link (w wersji 6/64) link

Najtańsze smartfony Xiaomi

Patrząc na powyższe zestawienie smartfonów w głowie pojawia się pytanie… Czy pozostałe modele są złe? Nie, każdy z nich jest ciekawą propozycją, przy czym trzeba zwrócić uwagę na to, że mają już słabsze procesory, mniej RAM-u, gorsze aparaty, i tak dalej.

model Poco M3 Xiaomi Redmi 9C NFC Xiaomi Redmi 9A ekran TFT LCD 6,53” 2340×1080 IPS 6,53” 1600×720 IPS 6,53” 1600×720 procesor Snapdragon 662 MediaTek Helio G35 MediaTek Helio G25 GPU Adreno 610 PowerVR GE8320 PowerVR GE8320 RAM 4 GB 3 GB 2 GB pamięć 128 GB 64 GB 32 GB system Android 10 Android 10 Android 10 aparat 48 + 2 + 2 Mpix 13 + 2 +2 Mpix 13 Mpix kamerka 8 Mpix 5 Mpix 5 Mpix bateria 6000 mAh 5000 mAh 5000 mAh głośniki stereo mono mono 5G nie nie nie NFC nie tak nie USB typu C microUSB microUSB microSD tak tak tak dual SIM tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak tak czytnik linii papilarnych na prawej krawędzi z tyłu obudowy brak wymiary 162,3×77,3×9,6 mm 165×77,1×9 mm 164,9×77,1×9 mm waga 198 g 196 g 194 g cena na wolnym rynku 649 złotych 599 złotych 349 złotych oferta Media Expert link link link

No dobrze, dobrnęliśmy do końca. Osiem smartfonów to sporo, ale dzięki dużemu wyborowi każdy jest w stanie wybrać coś dla siebie.

I to jest ten moment, kiedy głos oddaję Tobie – który smartfon Xiaomi do 1000 złotych wybrałbyś, gdybyś stanął przed takim wyborem?