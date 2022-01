Jaki jest najlepszy smartfon do 1800 złotych? Poszukajmy go!

Chcąc wydać na smartfon kwotę 1800 złotych znajdujemy się w dość dziwnym położeniu. Z jednej strony to już dość sporo, bo smartfony za ok. 1500 złotych naprawdę mają się już czym pochwalić. Z drugiej jednak, chyba każdy ma świadomość, że dopłacając już – bądź co bądź – niewiele do 2000 złotych, może sięgnąć po coś jeszcze ciekawszego. Stąd trudno jest podjąć decyzję w tej półce cenowej. Dlatego też dziś postaram się przyjść z pomocą, choć wiem, że to wcale nie będzie takie łatwe.

Przejrzałam propozycje smartfonów do 1800 złotych i mam jeszcze jeden ważny wniosek. Często bowiem zdarza się, że w obrębie portfolio jednego producenta walczą o klienta modele aktualne i o rok starsze (żeby nie powiedzieć tegoroczne i zeszłoroczne, bo przecież mamy dopiero pierwsze dni stycznia). Wybór pomiędzy nimi też wcale nie musi być oczywisty. Nowszy model zawsze oznacza dłuższe wsparcie, starszy – być może lepsze komponenty i niższą cenę.

Mając to w pamięci, przejdźmy do dzisiejszego poradnika zakupowego. Standardowo linkuję wszystkie modele do Media Expert, ale wyboru urządzeń dokonywałam subiektywnie – sama.

Dość niespodziewanie postanowiłam zacząć od smartfona firmy, która wciąż nie jest w Polsce jakoś nad wyraz popularna. Jeszcze kilka lat temu, żeby kupić jej sprzęt, trzeba było otrzymać zaproszenie, teraz już nie ma najmniejszego problemu – dystrybucja została rozszerzona, w tym oczywiście o polski rynek (już jakiś czas temu).

OnePlus Nord 2 5G, bo to jego bierzemy w tym momencie na tapet, jest propozycją nad wyraz interesującą. Spośród pięciu smartfonów, które Wam dziś zaproponuję, ten jest najmniejszy, ale jednocześnie bardzo dobrze wyposażony – oferuje bowiem ekran Fluid AMOLED o rozdzielczości 6,43” i częstotliwości odświeżania 90 Hz, 12 GB RAM, głośniki stereo, aparat 50 Mpix oraz czytnik linii papilarnych pod ekranem.

Tym, czego mu brakuje, jest slot microSD oraz 3.5 mm jacka audio. Bardziej wydajna mogłaby być również bateria, ale szybkie ładowanie 65 W jest w stanie to uratować. Trochę też szkoda zastosowanego procesora (MediaTek Dimensity 1200-AI) zamiast któregoś z popularnych Snapdragonów, ale – jak wykazały testy Mateusza – OnePlus Nord 2 5G podczas codziennego użytkowania sprawdza się genialnie i zapewnia, jak to napisał, flagową wydajność.

Jeśli w recenzji smartfona recenzent pisze, że firma mu zaimponowała, to wiedzcie, że coś się dzieje. Dokładnie tak było w przypadku Motoroli moto G100 5G, która swego czasu trafiła w nasze testowe ręce. Mateusz był pozytywnie zaskoczony tym modelem, choć oczywiście nie obyło się bez rzeczy, które można było skrytykować.

Należy do nich zaliczyć zdjęcia nocne, które mogłyby być lepsze, jakość zdjęć z przedniego aparatu, głośnik mono czy wolne ładowanie. Na drugiej szali jednak znalazło się sporo atutów tego sprzętu – z doskonałym czasem pracy, czystym Androidem, jackiem 3.5 mm, slotem kart microSD czy po prostu brakiem problemów z działaniem.

Smartfon został wyposażony co prawda w ekran IPS, a nie AMOLED, ale to panel, który broni się swoją jakością. Zreszta, moto G100 5G w moim dzisiejszym rankingu walczyła o miejsce z moto edge 20 lite 5G, na pokładzie której mamy ekran OLED 90 Hz, ale za to procesor MediaTek Dimensity 720.

Poco F3 5G

Ten smartfon przewija się w naszych zestawieniach smartfonów już od jakiegoś czasu, co wyłącznie powinno Was utwierdzić w przekonaniu, że jest warty Waszego zainteresowania. Co takiego ma na pokładzie, że przyciąga klientów?

Przede wszystkim wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67”, rozdzielczości 2400×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Do tego procesor Snapdragon 870, niezły zestaw aparatów oraz, co dla wielu osób bardzo istotne, głośniki stereo.

Czego natomiast mu brakuje, to 3.5 mm jack audio i slot kart microSD. Może też nieco więcej RAM-u by się zdało, ale od tego jest droższa wersja, która została wprowadzona na rynek. Jeśli zależy Wam na większej pamięci podręcznej oraz dwukrotnie większej przestrzeni na pliki, możecie dopłacić stówkę do droższego modelu – przy czym przekraczamy wtedy zakładany budżet o 99 złotych.

Samsung Galaxy M52 5G

Galaxy M51 znany był ze swojej gigantycznej baterii o pojemności aż 7000 mAh. Jego następca, czyli Galaxy M52 5G, zyskał moduł umożliwiający obsługę sieci nowej generacji, ale stracił swój znak rozpoznawczy – akumulator zmalał znacznie, ale i tak nie daje powodów do narzekań – znajdziemy tu bowiem ogniwo 5000 mAh.

A co oprócz tego? Przede wszystkim wyświetlacz Super AMOLED o odświeżaniu 120 Hz, procesor Snapdragon 778G, 6 GB RAM i 128 GB pamięci. Czytnik linii papilarnych znajduje się na prawym boku, a i na brak slotu kart microSD nie można narzekać. Brakuje natomiast głośników stereo oraz jacka audio.

Właściwie bliźniaczym, pod względem podzespołów, dla Galaxy M52 5G modelem, tyle że o 0,2” mniejszym, jest Galaxy A52s 5G, którym również warto się zainteresować.

Xiaomi Mi 10T 5G

Xiaomi Mi 10T 5G to smartfon z końcówki 2020 roku, ale w dzisiejszym zestawieniu znalazł się nie bez powodu. Od momentu premiery, kiedy to kosztował 1999 złotych, zdążył stanieć w wielu miejscach już do 1499 złotych, dzięki czemu stał się naprawdę ciekawą propozycją w tej cenie – patrząc na konkurencję.

Mamy tu ekran o najwyższej częstotliwości odświeżania – 144 Hz (przy czym przez to właśnie IPS), flagowy procesor Snapdragon 865, głośniki stereo czy wreszcie akumulator o pojemności 5000 mAh.

Jasne, nie jest to sprzęt bez wad, do których należy zaliczyć humorzasty czasami interfejs MIUI, brak slotu kart microSD i jacka audio, jak również wysoką wagę, wynoszącą aż 216 g.

Mimo to warto się nim zainteresować – przy czym chyba musicie się spieszyć, bo coś czuję, że niebawem jego dostępność spadnie do zera.

Jak zawsze załączam Wam prostą tabelę, w której możecie na szybko porównać parametry techniczne opisywanych dziś smartfonów:

model OnePlus Nord 2 5G Motorola moto G100 5G Poco F3 5G Samsung Galaxy M52 5G Xiaomi Mi 10T 5G ekran 6,43 cala, Fluid AMOLED 90 Hz, 2400 x 1080 6,7 cala, IPS LCD 90 Hz, 2520 x 1080 AMOLED 6,67” 2400×1080

120 Hz Super AMOLED 6,7” 2400×1080 120 Hz IPS 6,67” 2400×1080

144 Hz procesor MediaTek Dimensity 1200-AI Snapdragon 870 Snapdragon 870 Snapdragon 778G Snapdragon 865 GPU Mali-G77 MC9 Adreno 650 Adreno 650 Adreno 642L Adreno 650 RAM 12 GB 8 GB 6 GB 6 GB 6 GB pamięć 256 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB system Android 11,

OxygenOS 11.3 Android 11 Android 11,

MIUI Android 11,

OneUI Android 11, MIUI aparat 50 Mpix, f/1.9 – główny

8 Mpix, f/2.3, 119 stopnie ze stałym focusem – ultraszeroki

2 Mpix, f/2.4 – monochromatyczny główny 64 Mpix, f/1.7

ultraszerokokątny 16 Mpix, f/2.2, 117 stopni z AutoFocusem

czujnik głębi 2 Mpix, f/2.4

czujnik TOF 3D 48 Mpix główny f/1.79

8 Mpix ultraszerokokątny f/2.2

5 Mpix macro f/2.4 główny 64 Mpix f/1.8

ultraszerokokątny 12 Mpix f/2.4

macro 5 Mpix f/2.4 główny 64 Mpix f/1.9

ultraszerokokątny 13 Mpix f/2.4

macro 5 Mpix f/2.4 kamerka 32 Mpix f/2.5 front: 16 Mpix, f/2.2 20 Mpix f/2.45 32 Mpix f/2.2 20 Mpix f/2.2 bateria 4500 mAh,

ładowanie 65 W 5000 mAh

ładowanie 20 W 4520 mAh

ładowanie 33 W 5000 mAh

ładowanie 20 W 5000 mAh

ładowanie 33 W 5G tak tak tak tak tak NFC tak tak tak tak tak USB USB typu C USB typu C USB typu C USB typu C USB typu C microSD nie tak nie tak nie dual SIM tak tak, hybrydowy tak tak tak 3.5 mm jack audio nie tak nie nie nie głośniki stereo mono stereo mono stereo biometria czytnik pod ekranem czytnik na prawej krawędzi czytnik na prawej krawędzi czytnik na prawej krawędzi czytnik na prawej krawędzi wymiary 158,9 x 73,2 x 8,3 mm 168,4 x 74 x 9,7 mm 164 x 76 x 7,8 mm 164 x 76 x 7,4 mm 165 x 76 x 9,3 mm waga 189 g 207 g 196 g 173 g 216 g norma odporności – – – IPX2 cena na wolnym rynku 1799 złotych 1799 złotych 1799 złotych 6/128

1899 złotych 8/256 1499 złotych

standardowo 1749 złotych) 1499 złotych(standardowo za 1999 złotych) oferta Media Expert – link link / link link link

A może coś innego?

A jeśli szukalibyście czegoś innego, możecie również zerknąć w stronę tak zwanej “półki rezerwowej”, którą według mnie tworzą dzisiaj realme GT Master Edition 5G, Motorola Edge 20 Lite 5G oraz Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE.

Poniżej porównanie specyfikacji wszystkich trzech smartfonów:

model realme GT Master Edition 5G Motorola Moto Edge 20 Lite 5g Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE ekran 6,43 cala, Super AMOLED 120 Hz, 1080 x 2400 OLED 6,7”, 2400×1080 90 Hz AMOLED 6,55” 2400×1080, 90 Hz procesor Snapdragon 778G MediaTek Dimensity 720 Snapdragon 778G GPU Adreno 642L ARM Mali-G57 MP3 Adreno 642L RAM 6 / 8 8 GB 6 / 8 pamięć 128 / 256 128 GB 128 / 256 system Android 11, realme UI 2.0 Android 11 Android 11,

MIUI aparat tył: 64 Mpix, f/1.8 – główny8 Mpix, f/2.2, 119 stopnie z stałym focusem – ultraszeroki2 Mpix, f/2.4 – makro 108 Mpix

8 Mpix

2 Mpix pomiar głębi 64 Mpix (f/1.79) + 8 Mpix (f/2.2; 119° FOV) + 5 Mpix f/2.4; telemakro kamerka 32 Mpix, f/2.5 32 Mpix f/2.25 20 Mpix f/2.24 bateria 4300 mAh

ładowanie 65 W 5000 mAh

ładowanie 30 W 4250 mAh

ładowanie 33 W 5G tak tak tak NFC tak tak tak USB USB typu C USB typu C USB typu C microSD nie tak tak dual SIM tak tak tak 3.5 mm jack audio tak tak głośniki mono mono stereo biometria czytnik pod ekranem na prawej krawędzi na prawej krawędzi wymiary 159,2 x 73,5 x 8,7 mm 166x76x8,25 mm 160,53 x 75,73 x 6,81 mm waga 180 g 185 g 158 g norma odporności – IP52 – cena na wolnym rynku 1399 złotych 6/128

1549 złotych 8/256 1699 złotych 1499 złotych 6/128

1699 złotych 8/128 oferta Media Expert link / link link link / link

A Wy który smartfon do 1800 złotych byście wybrali i dlaczego? Dawajcie znać – ciekawych modeli jest sporo, a każdy ma jednak indywidualne preferencje, skłaniające nas do konkretnego wyboru.