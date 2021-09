Samsung Galaxy M52 5G pojawił się w polskim sklepie. Znamy cenę!

Seria smartfonów Galaxy M przyjęła się w Polsce, czego przykładem jest chociażby dobrze oceniany przez naszą redakcję model Samsung Galaxy M51. Wygląda na to, że Samsung Galaxy M52 5G pojawi się u nas całkiem niedługo – jeden z polskich sklepów umieścił smartfon wraz z ceną na swojej stronie internetowej.

O tym, że Samsung Galaxy M52 5G nadciąga, wiemy już od dawna – już w czerwcu Grzesiek dosyć entuzjastycznie podchodził do tego, co sugerowały nam plotki. Ale chyba nikt się nie spodziewał, że już dzisiaj smartfon będzie dostępny w sprzedaży. Choć gwoli doprecyzowania trzeba dodać, że możemy oczywiście dodać urządzenie do koszyka, ale będzie ono dostępne nie od ręki, a do 14-28 dni roboczych.

Samsung Galaxy M52 5G – polska cena

Smartfon pojawił się na stronie RTV EURO AGD i, co ciekawe, w chwili powstawania tego wpisu nadal możecie go znaleźć, chociażby przez wyszukiwarkę sklepu. Ze względu na indeksowanie, urządzenie nie pojawia się na samej górze, więc poniżej podrzucam bezpośrednie linki do każdego z wariantów:

Zapewne odczytaliście już to ze zrzutu ekranu, ale dla formalności dodam, że smartfon został wyceniony na 1749 złotych. W przypadku czarnego wariantu, czas oczekiwania został ustalony na „do 14 dni roboczych”, a w przypadku białego i niebieskiego – „do 28 dni roboczych”.

W związku z tym, że pojawienie się urządzenia w sklepie było raczej dosyć niespodziewane (mówiło się, że pojawi się w sprzedaży na Amazonie dopiero 19 września), musimy dla bezpieczeństwa zakładać, że cena i specyfikacja techniczna na stronie mogą się jeszcze zmienić. Niemniej, najprawdopodobniej są to już oficjalne informacje – warto więc przyjrzeć się temu, co zaoferuje nowa samsungowa M-ka.

Samsung Galaxy M52 5G – specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy M52 5G ma być wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz Infinity-O Display o rozdzielczości ekranu 2400 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Za obliczenia odpowiadać będzie Qualcomm Snapdragon 778G (oznaczony na stronie jako Qualcomm SM7325) wsparty przez 6 GB pamięci RAM.





Samsung Galaxy M52 5G (fot. RTV EURO AGD)

Do dyspozycji użytkownika oddane będzie 128 GB pamięci wewnętrznej (z możliwością rozszerzenia z pomocą karty microSD do 1 TB), a zapisać w niej będzie można chociażby zdjęcia wykonane przy pomocy aparatów. A skoro już przy aparatach jesteśmy, to poniżej możecie rzucić okiem na ich specyfikację:

aparat przedni: 32 Mpix, f/2.2

aparaty tylne: główny: 64 Mpix, f/1.8 ultraszerokokątny: 12 Mpix, f/2.2 makro: 5 Mpix, f/2.4



Całość zasilać będzie akumulator o pojemności 5000 mAh – czyli sporo mniejszy niż w przypadku poprzednika, który nakarmimy przy pomocy USB typu C. Niemniej, to pozwoliło na odchudzenie konstrukcji – urządzenie waży o 40 gramów mniej (175 vs. 215 gramów).

Jeszcze zanim przejdziemy do konkretów – informację o tym, że Samsung Galaxy M52 5G pojawił się w sklepie podesłał nam na Facebooku jeden z naszych Czytelników. Dzięki Norbert!