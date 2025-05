Te smartfony nie mają sobie równych. Wielki sukces Xiaomi

Jak co kwartał firma Counterpoint Research opublikowała zestawienie smartfonowych bestsellerów. Najnowszy ranking zawiera najlepiej sprzedające się urządzenia w pierwszym kwartale 2025 roku i jest co najmniej kilka powodów, dla których można nazwać go zaskakującym.

Najlepiej sprzedające się smartfony w 1. kwartale 2025 roku. Podium jak zwykle należy do Apple, ale…

Zacznijmy od zwycięzcy. Najlepiej sprzedającym się smartfonem w pierwszym kwartale 2025 roku był iPhone 16. Już samo to jest zaskakujące, ponieważ zwykle na czele rankingu znajduje się któryś z wyższych modeli, a nie ten podstawowy – z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia od 2023 roku. Na przykład rok wcześniej królował iPhone 15 Pro Max.

Na podium – tu już bez zaskoczenia – znalazły się również smartfony iPhone 16 Pro Max oraz iPhone 16 Pro, a tuż za nimi uplasował się reprezentant poprzedniej generacji, mianowicie iPhone 15. Można powiedzieć, że tradycja została podtrzymana. Dla porządku wspomnę, że w zestawieniu jest jeszcze jedno urządzenie Apple – zajmując dziesiątą pozycję, wieńczy je bowiem iPhone 16 Plus.

iPhone 16 i iPhone 16 Plus (źródło: Apple)

Samsung utrzymał mocną pozycję, choć trochę się pozmieniało

Można wobec tego powiedzieć, że firma Apple zdominowała ranking. Dopiero na piątym miejscu znajduje się urządzenie innej marki i – ponownie – można mówić o zaskoczeniu. Zwykle bowiem pozycja ta należała do flagowego modelu Samsunga, tymczasem w pierwszym kwartale 2025 roku większą popularnością cieszyły się budżetowce koreańskiego producenta.

Konkretnie: piąta lokata należy do modelu Samsung Galaxy A16 5G. Co więcej, szóstą zajmuje jeszcze tańszy Samsung Galaxy A06. Dopiero siódmą pozycją musi zadowolić się Samsung Galaxy S25 Ultra. To może wskazywać na jedną z dwóch kwestii: albo flagowe modele koreańskiego producenta nie mają już tak magnetycznej mocy, albo jego tańsze urządzenia przeżywają olbrzymi skok popularności. Wspomnę od razu, że na dziewiątym miejscu uplasował się jeszcze Samsung Galaxy A55 5G, a więc średniak.

Wielki sukces Xiaomi – Chińczycy zdołali przełamać duopol

Pozostało jeszcze miejsce ósme i z nim wiąże się rzecz najciekawsza. Otóż od dawna było tak, że w TOP 10 najlepiej sprzedających się smartfonów w pierwszym kwartale znajdowały się urządzenie tylko dwóch producentów. Chodzi, oczywiście, o firmy Apple i Samsung. W 2025 roku jednak o olbrzymim sukcesie może mówić… Xiaomi.

Firma Xiaomi nie tylko zdołała przełamać duopol, ale też zająć nie dziesiąte, lecz właśnie ósme miejsce. Konkretnie uplasował się na nim smartfon Redmi 14C 4G. Jego obecność pozwala przychylać się do wniosku, że maleje zainteresowanie flagowcami, a modele podstawowe zyskują na popularności. Przynajmniej globalnie, bo w Europie kupujemy coraz droższe smartfony, jak pokazują dane firmy Canalys.