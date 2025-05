Obrączka, którą zapłacisz, za 0 złotych. Co trzeba zrobić?

Jeden z polskich banków wdraża kilka nowoczesnych rozwiązań i promocji na wakacyjny czas. W ofercie znalazła się m.in. specjalna, wodoodporna obrączka, za pomocą której zapłacisz zbliżeniowo, gdzie tylko chcesz. Wybrani klienci mogą odebrać ją za darmo.

Obrączka płatnicza za darmo. Jak działa i w jaki sposób ją zdobyć?

Bank Pekao (ten z żubrem) stawia na nowoczesność i wprowadza szereg usług dla swoich klientów, które przydadzą się przede wszystkim w podróży, choć sprawdzą się również na co dzień. Jednym z najciekawszych rozwiązań jest specjalna, ceramiczna obrączka płatnicza. Akcesorium jest wodoodporne i nie musi być ładowane. Jego zasada działania jest podobna do tradycyjnej, plastikowej karty płatniczej. Aby dokonać transakcji, wystarczy zbliżyć dłoń z pierścieniem do terminala.

Za pomocą obrączki Banku Pekao można dokonywać zbliżeniowych płatności do 100 złotych bez konieczności wpisywania PIN-u. Pierścionek ten sprawdzi się również przy bankomacie, o ile ten został wyposażony w czytnik zbliżeniowy. Klient może samodzielnie dodać obrączkę za pośrednictwem aplikacji mobilnej PeoPay.

Jeśli nie jesteś klientem Banku Pekao, możesz zdobyć pierścień płatniczy za darmo w ramach promocji „Supermocna oferta dla podróżujących”. Aby to zrobić, wystarczy spełnić kilka warunków, a przede wszystkim otworzyć Konto Przekorzystne w dniach od 30 maja do 30 września 2025 roku.

Obecni klienci mogą natomiast zakupić obrączkę ze zniżką do 55% do końca roku, logując się do Pekao24 lub aplikacji PeoPay. Promocję znajdziecie w zakładce Oferty i Wnioski.

Jeszcze więcej wakacyjnych okazji w Banku Pekao

Obrączka to nie wszystko, co Bank Pekao przygotował na wakacje. Klienci za pośrednictwem aplikacji mobilnej PeoPay mogą teraz kupować elektroniczne winiety za przejazd autostradą bądź inną płatną drogą na terenie Bułgarii, Czech, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii i Węgrzech. Nie jest konieczne drukowanie e-winiety, wystarczy podczas ewentualnej kontroli pokazać pobrany np. na smartfon plik PDF.

W ramach promocji „Wygodna podróż z eSIM” posiadacze Karty Kredytowej z Żubrem i Pekao World Elite Mastercard mogą za darmo korzystać z 3 GB danych mobilnych. Pakiet dostępny jest w aplikacji FlexiRoam i obowiązuje przez 15 dni w 120 krajach na całym świecie. Okazja dostępna jest do 31 marca 2026 roku.

Z kolei „Supermocna oferta dla podróżujących” pozwoli na uzyskanie 5% zwrotu za płatności na stacjach benzynowych, w hotelach, restauracjach i biurach podróży na terenie Polski, a także wszystkich płatności za granicą. Warunkiem uzyskania zwrotu jest dokonanie transakcji bezgotówkowych realizowanych za pomocą kart debetowych, kredytowych i obrączek. Maksymalny miesięczny cashback wynosi 100 złotych, a korzystać można z niego przez 6 miesięcy. Promocja obowiązuje od 30 maja 2025 roku.

Bank Pekao przypomina też o programie Okazje z Żubrem oraz możliwości gromadzenia mil w europejskim programie lojalnościowym Miles & More. Punkty można wymieniać m.in. na bilety lotnicze, podwyższenie klasy podróży samolotem, rezerwację hotelu czy wynajem samochodu. Klienci Banku Pekao mogą również skorzystać ze zniżki na ubezpieczenie w ramach promocji „LATO2025 z ubezpieczeniem „Bezpieczna podróż” dla klientów Banku Pekao S.A.”, która potrwa do 30 września 2025 roku.