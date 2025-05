Nowa Nova jest bardziej stara niż nowa. Huawei rozczarowuje

Chiński producent postanowił się uśmiechnąć do osób o nieco niższych wymaganiach i wprowadził do swojego globalnego katalogu nową propozycję. Problem w tym, że nowa to słowo, które nie do końca do niej pasuje, pomimo że mówimy o modelu z rodziny Nova.

Smartfon Huawei Nova Y73 zaprezentowany. Nova? Dobre sobie

Smartfon Huawei Nova Y73 nie jest niczym nowym ani pod względem wyglądu, ani też specyfikacji. Nazywa się inaczej, ale na dobrą sprawę jest klonem modelu Huawei Enjoy 80, który został zaprezentowany w kwietniu 2025 roku. W przeciwieństwie do niego będzie dostępny także poza Chinami.

Jednak nie pisałbym, że to bardziej stary niż nowy smartfon, gdyby chodziło tylko o inną nazwę dla urządzenia, które zadebiutowało na rynku miesiąc wcześniej. Także pod względem specyfikacji trudno mówić o nowości, gdy sercem modelu jest procesor Kirin 710A, który pamięta jeszcze pandemiczne realia. Chipset pochodzi z 2020 roku i jest wykonany w procesie technologicznym 14 nm.

Huawei Nova Y73 (fot. Huawei)

Podczas gdy model Enjoy 80 wykorzystuje najnowszy HarmonyOS 4.0, Nova Y73 – według oficjalnej specyfikacji – bazuje na EMUI 12, a więc systemie, który swoją premierę miał w 2021 roku. Jeśli zaś chodzi o dostępne opcje łączności, to nie można liczyć na więcej niż 4G i Wi-Fi 4. Co ciekawe, jest za to NFC oraz złącze mini jack i chciałbym zostać przy pozytywach, żeby nie było aż tak negatywnie.

Pozytywne punkty specyfikacji modelu Nova Y73

Świetnie, na przykład, zapowiada się akumulator, którego pojemność wynosi aż 6620 mAh. To obietnica długiego czasu działania, a obsługa szybkiego ładowania z mocą 40 W też brzmi nie najgorzej. Do tego mamy 8 GB RAM i nie mniej niż 128 GB pamięci masowej. Jest również, co szczególnie ciekawe, dodatkowy przycisk na lewej krawędzi do szybkiego uruchamiania aplikacji lub funkcji.

Obraz smartfon Huawei Nova Y73 wyświetla na 6,67-calowym ekranie LCD o rozdzielczości HD+, częstotliwości odświeżania 90 Hz i jasności do 1000 nitów. Sekcję foto tworzą natomiast: aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8) oraz przednia kamerka do selfie o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0). Wszystko wieńczy obudowa spełniająca kryteria klasy IP64. Dodam jeszcze, że wymiary urządzenia wynoszą 166,05×76,58×8,25 mm.

Wiemy już, że urządzenie ma zadebiutować na rynku globalnym, ale nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie to nastąpi. Nie znamy też cen, przy czym w przypadku modelu Enjoy 80 startują one z poziomu 1199 juanów, co po obecnym kursie stanowi równowartość ~625 złotych.