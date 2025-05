Będzie łatwiej o taxi poza centrum miasta. Ale zapłacisz więcej

O ile w centrum miasta zwykle nie ma najmniejszego problemu ze znalezieniem kierowcy i to niezależnie od pory dnia (czy nocy), to wystarczy się nieco oddalić, by zaczęły się kłopoty. Coś z tym faktem próbuje teraz zrobić FreeNow, o czym informuje swoich klientów. Choć – szczerze mówiąc – myślę, że robię tym newsem więcej dla ich marketingu, niż oni sami.

FreeNow ułatwia złapanie taxi poza centrum. Wiąże się z tym jednak nowa opłata

Do użytkowników FreeNow zaczęły być rozsyłane wiadomości e-mail, zatytułowane Zmiana polityki opłat dla pasażerów. I – cóż – faktycznie w treści mowa jest o wprowadzeniu nowej opłaty, ale pomimo dużego znaczenia kosztów przejazdu, istotniejsze jest tak naprawdę to, co się za tym kryje. A kryje się coś fajnego, bo dzięki wprowadzanym zmianom FreeNow może być w stanie oferować taksówki na obszarach, gdzie często bywają z nimi problemy.

Całość dotyczy bowiem sytuacji, kiedy na danym obszarze panuje niedobór kierowców. FreeNow zamierza na to reagować i wymienia kilka różnych metod, a przede wszystkim:

zwiększanie promienia wyszukiwania przejazdów,

rozsyłanie dodatkowych komunikatów do kierowców,

dodawanie zachęt finansowych dla kierowców.

No i właśnie za podjęcie któregoś z tych działań (jak się domyślam, przede wszystkim ostatniego), na użytkownika może spaść dodatkowy koszt – tak zwana Opłata za Długi Dojazd. Oczywiście nie będzie to niespodzianka, bo pełne koszty przejazdu będą widoczne na ekranie aplikacji przed złożeniem zamówienia.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Opłata widnieje już w regulaminie

Właściciele platformy zapewniają sobie możliwość nałożenia takiej dodatkowej opłaty, ale wcale nie jest powiedziane, że każdorazowo będzie ona doliczana do takich przejazdów. I – oczywiście – wszystko wyjdzie w praniu, ale same założenia są, w moim odczuciu, jak najbardziej dobre. Sam miewałem już tego typu kłopoty, pomimo przebywania na terenie dobrze skomunikowanej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Ten opcjonalnie ponoszony koszt jest już wpisany na stronie polityki opłat FreeNow, więc możesz mieć z nim do czynienia już przy swoim kolejnym zamówieniu.