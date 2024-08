Nowy smartfon Samsung Galaxy A06 oficjalnie zaprezentowany. Cena jest przystępna

Ofertę producenta z Korei Południowej uzupełnił nowy smartfon Samsung Galaxy A06. Jest to model z niższej półki, którego specyfikacja nie zrobi na nikim wrażenia, ale jednocześnie powinna wystarczyć klientom, do których kierowany jest ten telefon. Jego największą zaletą jest przystępna cena.

Smartfon Samsung Galaxy A06 – specyfikacja

Wypromowanie modelu z niskiej nie jest łatwe, ale też nie niemożliwe. Koreańczycy podkreślają kilka elementów, które są ważne dla każdego klienta. Pierwszym z nich jest rozmiar wyświetlacza – tutaj ma on przekątną 6,7 cala. Do tego potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 90 Hz. Niestety, rozdzielczość ekranu to zaledwie HD+.

Smartfon Samsung Galaxy A06 został również wyposażony w aparat o rozdzielczości 50 Mpix oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który powinien zapewnić satysfakcjonujący czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Użytkownicy będą mogli go naładować przewodowo z mocą nawet 25 W, ale – oczywiście – ładowarka nie wchodzi w skład zestawu sprzedażowego (aczkolwiek można ją zyskać za darmo, o czym za chwilę).

źródło: producent

Zaletami urządzenia mają być również czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi (na tzw. Key Island), slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB oraz relatywnie duża ilość pamięci – 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej, aczkolwiek w sprzedaży dostępna będzie też wersja z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej.

Smartfon Samsung Galaxy A06 ma na pokładzie także procesor MediaTek Helio G85, który nie zapewnia wsparcia dla obsługi sieci 5G. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką One UI 6. Producent informuje też, że panel tylny ma pionowe paski, które zapobiegają pozostawianiu odcisków palców.

Smartfon Samsung Galaxy A06 – cena, dostępność

Smartfon Samsung Galaxy A06 został dziś oficjalnie zapowiedziany w Wietnamie, gdzie trafi do sprzedaży 22 sierpnia 2024 roku. Za wersję 4/64 GB klienci w tym kraju zapłacą 3190000 VND (równowartość około 495 złotych), a za wariant 6/128 GB – 3790000 VND (około 590 złotych).

źródło: producent

Klienci, którzy kupią smartfon Samsung Galaxy A06 w okresie od 22 sierpnia do 30 września, otrzymają w prezencie ładowarkę o mocy 25 W oraz raty 0% przez 4 miesiące.

Na tę chwilę nie mamy informacji o dostępności tego modelu w Polsce. Samsung Galaxy A05 nie trafił do Polski, ale Galaxy A05s już tak i teraz kupicie go od 499 złotych – to link afiliacyjny, korzystając z niego, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Dziękujemy!