To najczęściej kupowane smartfony w Polsce. Pociągnęliśmy operatorów za języki

Chociaż mieszkańcy Polski mają bardzo szeroki wybór modeli smartfonów, to jedne cieszą się większą, a inne mniejszą popularnością. Zapytaliśmy operatorów, które były najczęściej wybierane przez klientów w pierwszej połowie 2026 roku.

Ostatniego dnia lipca 2026 roku T-Mobile opublikował listę najczęściej wybieranych modeli smartfonów przez klientów w pierwszej połowie 2026 roku. Postanowiliśmy zapytać pozostałych operatorów z tzw. Wielkiej Czwórki, jak sytuacja wyglądała u nich. Otrzymaliśmy informację od Orange i Play, natomiast od Plusa nadal nie. Jeżeli to się zmieni, zaktualizujemy niniejszy artykuł.

Gwoli ścisłości zwrócimy jeszcze uwagę, że smartfony, które znalazły się w TOP 5, uszeregowane są w kolejności alfabetycznej, a nie od najbardziej do najmniej popularnego.

Te smartfony najczęściej kupowali klienci Orange w pierwszej połowie 2026 roku

Wśród smartfonów w cenie nieprzekraczającej 1500 złotych największą popularnością wśród klientów Orange cieszyły się:

Motorola Moto G35 5G,

Motorola Moto G86 Power 5G,

Samsung Galaxy A16,

Samsung Galaxy A17,

Xiaomi Redmi 15C.

Najchętniej wybierane modele w cenie od 1501 do 3000 złotych to natomiast:

Z kolei wśród najczęściej kupowanych smartfonów, kosztujących ponad 3000 złotych, znalazły się:

iPhone 17 256 GB,

iPhone 16 128 GB,

iPhone 17 Pro Max 256 GB,

Samsung Galaxy S25 128 GB,

Samsung Galaxy S26 256 GB.

Najpopularniejsze smartfony w Play w pierwszej połowie 2026 roku

Play, po naszej wiadomości do biura prasowego, przygotował tylko dwa zestawienia. Pierwsze z nich przestawia najczęściej kupowane smartfony w pierwszej połowie 2026 roku – ogólnie, bez podziału na cenę:

iPhone 17 Pro 256 GB,

Samsung Galaxy A17 5G,

Samsung Galaxy A36 5G 8/256 GB,

Samsung Galaxy A56 5G 8/256 GB,

Xiaomi Redmi Note 15.

Drugi, ostatni TOP 5, uwzględnia wyłącznie smartfony z segmentu premium, czyli w cenie przekraczającej 3000 złotych:

iPhone 16 128 GB,

iPhone 17 256 GB,

iPhone 17 Pro 256 GB,

iPhone 17 Pro Max 256 GB,

Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12/512 GB.

Najczęściej kupowane smartfony w T-Mobile w pierwszej połowie 2026 roku

I w końcu przechodzimy do T-Mobile, który sprowokował nas do pociągnięcia za język innych operatorów. W tej sieci najpopularniejszymi smartfonami do 1500 złotych były:

Motorola Edge 60 Neo 5G 12/256 GB,

Motorola Moto G56 5G 8/256 GB,

Samsung Galaxy A17 5G 4/128 GB,

T Phone 3 5G 6/128 GB,

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/256 GB.

TOP 5 najczęściej kupowanych smartfonów w cenie od 1500 do 3500 złotych zdominował natomiast Samsung, ponieważ wszystkie 5 modeli jest jego produkcji:

Samsung Galaxy A36 5G 6/128 GB,

Samsung Galaxy A56 5G 8/128 GB,

Samsung Galaxy A57 5G 8/128 GB,

Samsung Galaxy S25 5G 12/128 GB,

Samsung Galaxy S25 FE 5G 8/128 GB.

Z kolei wśród smartfonów, kosztujących ponad 3500 złotych, klienci T-Mobile wybierali w większości w pierwszej połowie 2026 roku modele:

iPhone 17 256 GB,

iPhone 17 Pro 256 GB,

iPhone 17 Pro Max 256 GB,

Samsung Galaxy S26 5G 12/256 GB,

Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12/256 GB.

Teraz pora na Was. Napiszcie w komentarzach, czy kupiliście nowy smartfon w tym roku, a jeśli tak, to jaki i gdzie (czy u operatora, czy w sklepie). A jeżeli lubicie tego typu zestawienia, zobaczcie, jakie smartfony Polacy kupowali najczęściej u operatorów w 2025 roku.