Najlepsze smartfony do 2000 złotych to zdecydowanie godne polecenia średniaki. Raczej nie zaimponują możliwościami fotograficznymi i nie zaoferują topowej wydajności, ale dla zwykłych użytkowników mogą okazać się bardziej niż wystarczające. W tym rankingu polecam właśnie takie urządzenia.

Wybieramy najlepszy smartfon do 2000 złotych

Średnia półka wśród smartfonów jest zdecydowanie najbardziej obszerna, dzięki czemu bez trudu możesz znaleźć idealny model dla siebie, niezależnie od tego, czy bardziej zależy Ci na świetnym wyświetlaczu, bardzo dobrej wydajności w grach, niezłych możliwościach fotograficznych czy też solidnej konstrukcji. Musisz mieć jednak świadomość, że konieczne będzie pójście na pewne kompromisy, ponieważ nie da rady mieć tego wszystkiego naraz.

W tym rankingu polecam 7 smartfonów, które – w mojej opinii – stanowią najlepszy wybór, gdy budżet wynosi 2000 złotych. Jeśli szukasz czegoś tańszego, to sprawdź zestawienia, w których polecam najlepsze smartfony do 1500 złotych oraz najlepsze smartfony do 1000 złotych, a jeżeli jednak możesz wydać dwa tysiące, to zerknij na poniższą listę…

Jaki smartfon do 2000 złotych? Ranking 2026:

Poco X8 Pro 5G – solidny smartfon gamingowy do 2000 złotych

– solidny smartfon gamingowy do 2000 złotych Realme 16 Pro 5G – dobry smartfon z aparatem 200 Mpix do 2000 złotych

– dobry smartfon z aparatem 200 Mpix do 2000 złotych Motorola Edge 60 Pro 5G – smartfon do 2000 złotych z najlepszym aparatem

– smartfon do 2000 złotych z najlepszym aparatem Google Pixel 10a 5G – stosunkowo niedrogi smartfon z małym ekranem

– stosunkowo niedrogi smartfon z małym ekranem Samsung Galaxy A57 5G – uniwersalny średniak dla „Kowalskiego”

– uniwersalny średniak dla „Kowalskiego” Poco X8 Pro Max 5G – najbardziej wypasiony telefon do 2000 złotych

– najbardziej wypasiony telefon do 2000 złotych Motorola Razr 60 5G – składany smartfon do 2000 złotych

Co oferują najlepsze smartfony do 2000 złotych w 2025 roku?

Smartfony, które tu opisuję, dobrze odpowiadają na pytanie o to, czego można oczekiwać, gdy chce się wydać 2000 złotych lub nieco mniej. Każdy model w rankingu oferuje łączność 5G, Wi-Fi, Bluetooth i NFC, każdy ma co najmniej dobry wyświetlacz Full HD+, nierzadko pokryty szkłem Gorilla Glass i każdy też jest w stanie robić bardzo dobre zdjęcia (przynajmniej w sprzyjających warunkach). Jeśli chodzi o aparaty, standardem jest główny sensor wspierany przez moduł ultraszerokokątny, a w niektórych przypadkach możesz nawet liczyć na teleobiektyw.

Oczywiście w tej cenie możesz też oczekiwać wysokiej wydajności. Mając do wydania 2000 złotych nie schodziłbym poniżej serii Dimensity 7000 czy też Snapdragona 7 ani nie kupiłbym telefonu z mniej niż 8 GB RAM. Dlatego też nie znajdziesz takich urządzeń w tym zestawieniu.

Szybkie ładowanie to kolejny element, który na tej półce cenowej należy uznać za standard, a same akumulatory zwykle mają od 5000 do 6500 mAh (choć zdarza się też dużo większa pojemność). Podobnie, należy też oczekiwać pyło- i wodoodpornych konstrukcji.

Skoro omówienie podstaw mamy za sobą, czas przyjrzeć się każdemu z polecanych modeli z bliska. Tak więc…

Zaczynamy!

Poco X8 Pro 5G – solidny smartfon gamingowy do 2000 złotych

Ranking otwiera Poco X8 Pro 5G – solidny, kierowany przede wszystkim do graczy smartfon marki należącej do firmy Xiaomi. Zapewnia komfortowe warunki do elektronicznej rozrywki, zachowując przy tym kompaktowe gabaryty. Producent postawił na 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. W połączeniu ze smukłymi ramkami sprawia to, że całe urządzenie jest naprawdę poręczne.

W środku zaś drzemią niezłe podzespoły, takie jak procesor MediaTek Dimensity 8500, 12 GB RAM typu LPDDR5X czy akumulator o pojemności 6500 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 100 W. Zarówno o wydajność, jak i czas działania, można więc być spokojnym.

Sekcję fotograficzną tworzą: główny aparat 50 Mpix, ultraszerokokątny moduł 8 Mpix i kamerka 20 Mpix z przodu. Nie należy nastawiać się na fenomenalne efekty, ale przeciętnemu Kowalskiemu może po prostu nie być więcej potrzebne do szczęścia. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dobrze pomyślany i nieźle wykonany sprzęt za wcale-nie-takie-duże pieniądze.

Najważniejsze cechy smartfona Poco X8 Pro 5G:

wyświetlacz: 6,59 cala, AMOLED, 2756×1268 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 8500 (4 nm, do 3,4 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 20 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 6500 mAh, ładowanie maks. 100 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 157,5 × 75,2 × 8,38 mm, ~202 g,

cena i dostępność:

Realme 16 Pro 5G – dobry smartfon z aparatem 200 Mpix do 2000 złotych

Nie trzeba wydawać nie wiadomo jak dużych pieniędzy, by sprawić sobie w 2026 roku smartfon z aparatem o rozdzielczości 200 Mpix. Za przykład niech posłuży Realme 16 Pro 5G, który za ten konkretny element jest bardzo często chwalony. Szkoda, że nie towarzyszy mu żaden inny sensor wysokiej jakości, ale ten główny sprawdza się wyśmienicie w najpopularniejszych zastosowaniach.

Propozycja marki Realme ma zresztą inne zalety. Po pierwsze: akumulator o pojemności 6500 mAh, który spokojnie wystarcza na 2-3 dni standardowego użytkowania. Do tego obsługuje szybkie ładowanie z mocą 80 W. Smartfon ma też bardzo jasny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala i częstotliwości odświeżania 144 Hz – oferuje żywe kolory i po prostu świetną jakość. Na wzmiankę zasługuje także lekka i smukła konstrukcja, cechująca się w dodatku wodoodpornością w klasach IP68 i IP69K.

Jeśli zaś chodzi o fundamenty, urządzenie zostało wyposażone w procesor MediaTek Dimensity 7300 i 8 GB RAM. Nic wybitnego, ale do codziennego korzystania – w sam raz.

Najważniejsze cechy smartfona Realme 16 Pro 5G:

wyświetlacz: 6,78 cala, AMOLED, 2772×1272 pikseli, 144 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 7300 (4 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 200 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 50 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 6500 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP68 / IP69K,

wymiary i waga: 162,6 × 77,6 × 7,75 mm, ~192 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Realme 16 Pro 5G ok. 1700 zł Allegro Komputronik RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Motorola Edge 60 Pro 5G – smartfon do 2000 złotych z najlepszym aparatem

Smartfony z tej półki cenowej zasadniczo nie oferują wybitnych możliwości fotograficznych, ale Motorola Edge 60 Pro 5G może być dobrym wyborem ze względu na wszechstronność. Urządzenie zostało wyposażone w główny aparat 50 Mpix z niezłym sensorem Sony Lytia 700C, ultraszerokokątny moduł 50 Mpix z trybem makro oraz teleobiektyw 10 Mpix oferujący 3-krotny zoom optyczny. Jakość zdjęć stoi na naprawdę dobrym poziomie.

Model ten nie musi się też wstydzić pozostałych elementów specyfikacji. Procesor MediaTek Dimensity 8350 w połączeniu z 12 GB RAM zapewnia wysoką wydajność, z kolei akumulator o pojemności 6000 mAh oferuje długie działanie, a przy tym obsługuje szybkie ładowanie z mocą 90 W. Świetne wrażenie robi też 6,7-calowy wyświetlacz pOLED o wysokiej rozdzielczości, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej aż 4500 nitów (choć nie wszystkim może spodobać się zakrzywienie na krawędziach).

Motki słyną też z przyjemnego dla oka dizajnu i miłych w dotyku konstrukcji. Model Edge 60 Pro nie jest wyjątkiem. Do tego cechuje się ochroną przed pyłem i wodą w najwyższych stopniach: IP68 i IP69. Urządzenie pomyślnie przeszło też testy militarne MIL-STD-810H.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Edge 60 Pro 5G:

wyświetlacz: 6,7 cala, pOLED, 2712×1220 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 8350 (4 nm, do 3,35 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 50 Mpix (ultraszerokokątny) + 10 Mpix (teleobiektyw) z tyłu / 50 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 6000 mAh, ładowanie maks. 90 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP68 / IP69,

wymiary i waga: 160,7 × 73,1 × 8,24 mm, ~186 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Motorola Edge 60 Pro 5G ok. 1900 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Google Pixel 10a 5G – stosunkowo niedrogi smartfon z małym ekranem

Smartfony z małymi ekranami są obecnie zdecydowanie towarem deficytowym, a kiedy już się pojawiają, to raczej na wyższej półce cenowej. Tym bardziej wypada docenić model Google Pixel 10a 5G, który wśród urządzeń kosztujących mniej niż 2000 złotych wyróżnia się właśnie wyświetlaczem – o przekątnej jedynie 6,3 cala. Dzięki temu jest całkiem poręczny.

Model ten odznacza się także tym, że nie ma wystającej wyspy fotograficznej. Jest ona doskonale zlicowana z obudową, dzięki czemu telefon leży idealnie na płasko. Skoro zaś już o aparatach mowa, to wspomnę od razu, że otrzymujemy do dyspozycji główny sensor 48 Mpix z optyczną stabilizacja obrazu (OIS) i ultraszerokokątną jednostkę o rozdzielczości 13 Mpix.

„To naprawdę dobry smartfon, w którym słabsze elementy specjalnie nie przeszkadzają. Codzienne użytkowanie tego modelu jest po prostu bezproblemowe i przyjemne” – tak napisał o nim Karol, choć ostateczną ocenę wystawił mu dość niską (6,5/10). Wynika ona przede wszystkim z faktu, że na rynku wciąż dostępny jest (choć coraz trudniej go kupić) Google Pixel 9a, który – pomimo wyraźnie niższej ceny – wcale nie oferuje dużo mniej i dla wielu osób może być sensowniejszym wyborem.

Najważniejsze cechy smartfona Google Pixel 10a 5G:

wyświetlacz: 6,3 cala, AMOLED, 2424×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: Google Tensor G4 (4 nm, do 3,1 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 48 Mpix + 13 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 13 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5100 mAh, ładowanie maks. 30 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 153,9 × 73 × 9 mm, ~183 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Recenzja Google Pixel 10a 5G ok. 2000 zł Allegro Komputronik Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Samsung Galaxy A57 5G – uniwersalny średniak dla „Kowalskiego”

Tak w zasadzie to Samsung Galaxy A57 5G nie ma żadnej cechy, która czyniłaby go wybitnym na jakimś polu. Jego sekret tkwi jednak właśnie w tym, że jest tak dobrze zbalansowany. Przekłada się to na uniwersalność, której kolejne generacje tej serii zawdzięczają tak dużą popularność. Najnowszą da się aktualnie kupić za niespełna 2000 złotych – co otrzymujemy w zamian?

Smartfon ma 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz, wydajny procesor Exynos 1680 sparowany z 8 GB RAM i akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W, a do tego przyzwoity system fotograficzny. Tworzą go: główny aparat 50 Mpix, ultraszerokokątny moduł 12 Mpix i sensor 5 Mpix do zdjęć makro.

Samsung Galaxy A57 (fot. Samsung)

Urządzenie działa płynnie i praktycznie w każdym zastosowaniu sprawdza się co najmniej dobrze. Przy tym wszystkim ma zaledwie 6,9 mm grubości. „To dobry, średniopółkowy smartfon, który przekona do siebie wiele osób wymagających przede wszystkim solidnego telefonu na lata użytkowania” – tak podsumował go Kuba, zwracając uwagę na wysoką jakość wykonania i obietnicę 6 dużych aktualizacji systemu.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy A57 5G:

wyświetlacz: 6,7 cala, AMOLED, 2340×1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: Samsung Exynos 1680 (4 nm, do 2,9 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 12 Mpix (ultraszerokokątny) + 5 Mpix (makro) z tyłu / 12 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 161,5 × 76,8 × 6,9 mm, ~179 g,

cena i dostępność:

Poco X8 Pro Max 5G – najbardziej wypasiony telefon do 2000 złotych

Jeśli chodzi o smartfony o standardowej konstrukcji, zestawienie wieńczy Poco X8 Pro Max 5G – model, którego specyfikacja sugerowałaby zdecydowanie droższy sprzęt. Pod wieloma względami jest bezkonkurencyjny, bo trudno byłoby znaleźć drugi telefon za niecałe 2000 złotych, wyposażony w prawie topowy procesor MediaTek Dimensity 9500s, do tego z 12 GB RAM i pamięcią masową w formacie UFS 4.1.

Duże wrażenie robi również akumulator o pojemności 8500 mAh, zapewniający bardzo długi czas pracy. Uzupełnianie w nim energii odbywa się zaś błyskawicznie, dzięki obsłudze szybkiego ładowania o mocy 100 W. Do tego dochodzi świetny, ale też bardzo duży wyświetlacz AMOLED – cechuje się przekątną 6,83 cala, rozdzielczością 1,5K, częstotliwością odświeżania 120 Hz i jasnością sięgającą 3500 nitów.

Do tego mamy jeszcze niezły aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix, ale poza nim w kontekście fotografii smartfon nie ma zbyt wiele do zaoferowania. Za minus można również uznać oprogramowanie – Chińczycy dorzucają bowiem do zestawu całą górę bloatware’u. Jeśli jednak te niedoskonałości Ci nie przeszkadzają, to o lepszy wybór w tej cenie może być szalenie trudno.

Najważniejsze cechy smartfona Poco X8 Pro Max 5G:

wyświetlacz: 6,83 cala, AMOLED, 2772×1280 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 9500s (3 nm, do 3,73 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 20 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 8500 mAh, ładowanie maks. 100 W,

system operacyjny: Android 16,

odporność: IP68,

wymiary i waga: 163 × 78 × 8,2 mm, ~218 g,

cena i dostępność:

Motorola Razr 60 5G – składany smartfon do 2000 złotych

Na specjalne wyróżnienie zasługuje również Motorola Razr 60 5G. W dniu premiery klapka kosztowała 3300 złotych, po roku zaś można ją kupić za niecałe 2000 złotych, dzięki czemu idealnie mieści się w założonym budżecie. Nie zdążyła się w tym czasie szczególnie zestarzeć, więc jest to naprawdę świetna okazja i jeśli marzy Ci się tani smartfon składany, to może Ci być trudno znaleźć coś lepszego.

Główny ekran ma 6,9 cala, ten na zewnątrz zaś cechuje się przekątną 3,6 cala i jest w pełni funkcjonalny. Oba zostały wykonane w technologii OLED i oferują naprawdę niezłą jakość. Na klapce zainstalowane zostały dwa aparaty (główny 50 Mpix i ultraszerokokątny 13 Mpix), a konstrukcja sprawia, że komfortowo można je wykorzystać także do selfie (zamiast umieszczonej wewnątrz kamerki o rozdzielczości 32 Mpix).

Poza tym urządzenie ma na pokładzie procesor MediaTek Dimensity 7400X, 8 GB RAM i akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować z mocą 30 W. Nie są to, rzecz jasna, parametry na poziomie flagowca, ale w zupełności wystarczają w codziennych zastosowaniach. Całość jest też lekka (188 gramów) i poręczna, a stopień ochrony IP48 pozwala korzystać z urządzenia bez obaw, także w pobliżu wody.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Razr 60 5G:

wyświetlacz wewnętrzny: 6,9 cala, OLED, 2640×1080 pikseli, 120 Hz,

wyświetlacz zewnętrzny: 3,6 cala, OLED, 1066×1056 pikseli, 90 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 7400X (4 nm, do 2,6 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 13 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 4500 mAh, ładowanie maks. 30 W,

system operacyjny: Android 15,

odporność: IP48,

wymiary i waga: 171,3 × 73,99 × 7,25 mm (rozłożony) / 88,1 × 73,99 × 15,85 mm (złożony), ~195 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Motorola Razr 60 5G ok. 2000 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Znasz już dobre smartfony do 2000 złotych – czas podjąć decyzję

Ranking smartfonów do 2000 złotych dobiegł końca. Znasz już polecane modele, teraz nadszedł czas na podjęcie decyzji. Jeśli żadne z proponowanych urządzeń nie zdołało spełnić Twoich oczekiwań, podziel się nimi w sekcji komentarzy, a na pewno uda się coś zaradzić – jeśli nie mnie, to innym Czytelnikom.