Motorola Edge 70 Pro oficjalnie. Rodzina powiększa się o świetny smartfon

Smartfon Motorola Edge 70 Pro oficjalnie dołączył dziś do rodziny, która przykuwa uwagę od ładnych paru miesięcy. To kolejny model, którym zdecydowanie warto się zainteresować.

Jesienią 2025 roku do polskich sklepów wleciał smartfon Motorola Edge 70, imponując smukłością (poniżej 6 mm) połączoną z całkiem niezłymi bebechami, na czele z procesorem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, akumulatorem o pojemności 4800 mAh, dwoma aparatami 50 Mpix z tyłu i 6,67-calowym wyświetlaczem pOLED z przodu. Otworzył on serię, którą od marca współtworzą także Motorola Edge 70 Fusion oraz Motorola Edge 70 Fusion+. Teraz rodzina znów się powiększyła – o wypasiony model z dopiskiem Pro.

Smartfon Motorola Edge 70 Pro oficjalnie zaprezentowany. Jest moc!

Już kilka dni temu – opierając się na przeciekach – Grzesiek pisał, że Motorola Edge 70 Pro będzie świetnym smartfonem. Tak się składa, że te nieoficjalne informacje doczekały się dziś potwierdzenia, a zatem – tak – wygląda na to, że zadebiutował dziś naprawdę godny uwagi sprzęt.

Motorola Edge 70 Pro ma na pokładzie procesor MediaTek Dimensity 8500 Extreme, z którym współpracuje 8 lub 12 GB RAM typu LPDDR5X oraz 256 GB pamięci masowej w formacie UFS 4.1. Wydajność powinna zatem stać na bardzo wysokim poziomie. Do tego dochodzi krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 6500 mAh, obiecujący około 2 dni normalnego użytkowania i obsługujący szybkie ładowanie z mocą 90 W, a także zaawansowany system chłodzenia z komorą parową o powierzchni 4600 mm2.

Motorola Edge 70 Pro (fot. Motorola)

Z przodu znajduje się (wypełniający blisko 97% powierzchni) 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2772×1272 piksele, częstotliwości odświeżania sięgającej 144 Hz oraz maksymalnej jasności na poziomie aż 5200 nitów. Pokrywa 100% przestrzeni kolorów DCI-P3 i obsługuje HDR10+, a chroni go szkło Corning Gorilla Glass 7i.

Kawałek frontu dla siebie zabiera aparat 50 Mpix (f/1.9) z autofokusem, a z tyłu zainstalowane zostały kolejne dwa sensory o takiej samej rozdzielczości: Sony Lytia 710 połączony z obiektywem szerokokątnym o przysłonie f/1.8 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz ultraszerokokątny moduł (122 stopnie) z przysłoną f/2.0. Ten ostatni odpowiada również za obsługę trybu makro. Brzmi nieźle!

Specyfikację uzupełniają: głośniki stereo z Dolby Atmos, porty USB-C i mini jack oraz moduły 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i NFC. Całość zaś wieńczy system Android 16 w niemal czystej formie, wzbogacony jedynie o pakiet Moto AI. Wymiary smartfona to 162,7×75,6×6,99 mm, a waga wynosi 183 g. Konstrukcja cechuje się w dodatku pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 oraz IP69.

Motorola Edge 70 Pro (źródło: FoneArena)

Trzy kolory, dwie konfiguracje. Ile kosztuje Motorola Edge 70 Pro?

Producent przygotował trzy wersje kolorystyczne sygnowane przez Pantone: szaro-białą (Lily White), ciemnogranatową (Titan) oraz zielonkawą (Tea). Póki co smartfon zadebiutował w Indiach, gdzie jego ceny przedstawiają się następująco:

8/256 GB – 38999 rupii (równowartość ~1500 złotych),

12/256 GB – 41999 rupii (~1615 złotych).

Na razie nie wiadomo jeszcze, czy smartfon Motorola Edge 70 Pro będzie także dostępny w Polsce, ale jeśli tak, to zdecydowanie nie liczyłbym na takie ceny – najpewniej nie obejdzie się bez dołożenia jakiegoś tysiaka (albo i półtora).

To nie ostatnie słowo Motoroli. Rodzina Edge 70 powiększy się jeszcze bardziej

W sieci można znaleźć także informacje, że niebawem rodzina powiększy się o kolejne dwa modele: Motorola Edge 70 Pro+ oraz Edge 70 Pro Lite. Szczegóły na ich temat pozostają nieznane, ale można się spodziewać, że ten pierwszy będzie nieco lepszy, a drugi – nieco gorszy od zaprezentowanego dziś telefonu.

Nie wiadomo jednak na czym miałoby polegać udoskonalenie w modelu z Plusem (może teleobiektyw?), ponieważ raczej nie będzie to większy ekran, gdy sam Pro ma 6,8-calowy panel. Zresztą, na ten sam rozmiar wskazują również nieoficjalne rendery, które przedstawiają (ponoć) oba te urządzenia: