smartfon motorola edge 70 fusion plus
Motorola Edge 70 Fusion+ (źródło: Motorola)
Smartfony

Zadebiutowała nowa Motorola. Do Polski trafi jej gorsza wersja

Grzegorz Dąbek
Legendarna marka wprowadziła na rynek nowy smartfon, którego nazwa może brzmieć dla Was znajomo. W rzeczywistości jest to jednak o wiele lepiej wyposażony model.

Oto smartfon Motorola Edge 70 Fusion+. „Plus” robi ogromną różnicę

Smartfon Motorola Edge 70 Fusion został zaprezentowany na targach MWC 2026 na początku marca 2026 roku i producent potwierdził, że będzie dostępny również w Polsce. Teraz ofertę kultowej marki uzupełnił smartfon Motorola Edge 70 Fusion+, który jest bardzo podobny, jednak oferuje coś, co robi naprawdę ogromną różnicę.

Motorola Edge 70 Fusion+ (źródło: Motorola)

Ma on bowiem aż trzy aparaty na tyle, w tym 10 Mpix teleobiektyw z 3x zoomem optycznym, którego smartfon Motorola Edge 70 (bez „plusa” w nazwie) w ogóle nie oferuje. Ponadto aparat z obiektywem ultraszerokokątnym ma rozdzielczość 50 Mpix, a nie 13 Mpix. Aparat na przodzie też ma 50 Mpix sensor, zamiast „tylko” 32 Mpix.

Smartfon Motorola Edge 70 Fusion+ oferuje zatem znacznie lepsze zaplecze fotograficzne. Jedynym jego minusem może być pojemność akumulatora, wynosząca 5200 mAh, podczas gdy w Polsce sprzedawana będzie Motorola Edge 70 Fusion również z baterią o pojemności 7000 mAh (obok wariantu z ogniwem 5200 mAh).

Motorola Edge 70 Fusion+ (źródło: Motorola)

Poza tym smartfon Motorola Edge 70 Fusion+ jest taki sam jak Motorola Edge 70 Fusion

Gdyby Motorola Edge 70 Fusion+ różniła się jeszcze czymś od Edge 70 Fusion, to stałaby się już zupełnie innym smartfonem. Reszta specyfikacji jest jednak identyczna, choć jest jeden „haczyk”. Otóż wyposażono ją w procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 z Adreno 810, podobnie jak model bez „plusa” w nazwie sprzedawany w Indiach. Wersja dostępna w Polsce otrzymała natomiast SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3.

Nowa Motka ma również 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2772×1272 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass 7i oraz 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, a także Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6E i system operacyjny Android 16. Producent deklaruje też odporność na pył i wodę, zgodną z kryteriami klas IP68 i IP69, jak i MIL-STD-810H.

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

