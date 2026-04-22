Honor 600 i Honor 600 Pro oficjalnie. Szansa na sukces jest duża

Dziś oficjalnie zadebiutował smartfon Honor 600, a wraz z nim również Honor 600 Pro. Oba oferują atrakcyjną specyfikację i jak najbardziej mają duże szanse cieszyć się zainteresowaniem klientów.

Co oferuje smartfon Honor 600? (specyfikacja)

Smartfon Honor 600 został wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,57 cala, rozdzielczości 2728×1264 piksele i jasności do 8000 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych. Na przodzie jest też 50 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Na tyle natomiast są dwa aparaty. Główny o rozdzielczości 200 Mpix z matrycą o wielkości 1/1,4″ i optyczną stabilizacją obrazu oraz ultraszerokokątny z 12 Mpix sensorem, który służy też do zdjęć makro.

Honor 600 (źródło: Honor)

Smartfon Honor 600 skrywa w sobie również procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 wraz z 12 GB RAM i od 256 do 512 GB pamięci wbudowanej (w zależności od wersji) oraz akumulator węglowo-krzemowy o pojemności 7000 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 80 W i zwrotne ładowanie przewodowe o mocy 27 W.

Do tego są głośniki stereo i dodatkowy klawisz do uruchamiania funkcji AI na bocznej krawędzi. Całość ma grubość 7,8 mm i waży 185 gramów oraz jest odporna na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP68, IP69 i IP69K.

Fabrycznie zainstalowany system operacyjny to natomiast Android 16 z nakładką MagicOS 10. Producent deklaruje sześć aktualizacji Androida i aktualizacje zabezpieczeń przez 6 lat.

Co różni smartfon Honor 600 Pro od modelu Honor 600?

Smartfon Honor 600 Pro ma podobną specyfikację jak Honor 600, aczkolwiek oferuje wydajniejszy procesor – Qualcomm Snapdragon 8 Elite, a także więcej RAM (do 16 GB) i pamięci wbudowanej (do 1 TB) oraz 50 Mpix teleobiektyw z 3,5x zoomem optycznym na tyle. Ponadto obsługuje ładowanie indukcyjne o mocy 50 W.

Honor 600 Pro (źródło: Honor)

Ile będzie kosztował smartfon Honor 600 i Honor 600 Pro?

Oba modele zadebiutowały dziś w Malezji, gdzie ceny będą następujące:

Honor 600 12/512 GB – 2599 ringgitów (równowartość około 2370 złotych)

Honor 600 Pro 12/256 GB – 3099 ringgitów (~2825 złotych) 12/512 GB – 3299 ringgitów (~3010 złotych)



Seria Honor 600 ma zadebiutować w Europie 23 kwietnia 2026 roku i według przecieków smartfon Honor 600 będzie sprzedawany na Starym Kontynencie w konfiguracjach 8/256 i 8/512 GB za – odpowiednio – około 400 i 530 euro (równowartość ~1700 i ~2250 złotych), natomiast Honor 600 Pro w wersji 12/512 GB za ~630 euro (~2670 złotych). Oba modele będą miały też mniejszy akumulator – 6400 mAh.

