Motorola Edge 70 Max oficjalnie. Cena jest bardziej niż zachęcająca

Pomimo niesprzyjających warunków związanych z cenami RAM-u, Motorola może w tym roku zaprezentować rekordową liczbę smartfonów ze średniej półki. Smartfon Motorola Edge 70 Max ma wszystko, czego potrzeba, aby spodobać się pewnej specyficznej grupie użytkowników.

Specyfikacja smartfona Motorola Edge 70 Max

Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, jakie krążyły o tym modelu już w czerwcu 2026 roku, smartfon Motorola Edge 70 Max wyposażono w układ mobilny Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, który w połączeniu z GPU Adreno 840 i 8 GB RAM LPDDR5X oferuje prawie flagowe doświadczenie płynące z obsługi urządzenia. Dodatkowo producent zdecydował się zastosować szybką pamięć UFS 4.1 o pojemności 256 GB.

Motorola Edge 70 Max (Źródło: Motorola)

Ważnym elementem jest również ekran – Extreme AMOLED o przekątnej 6,82 cala, który dzięki rozdzielczości Quad HD (3168×1440 pikseli) gwarantuje bardzo wysoki współczynnik ppi i nadzwyczajnie ostry obraz w porównaniu do popularnych w tym segmencie paneli Full HD. Oprócz tego wyświetlacz zapewnia 10-bitową głębię kolorów, wysoką częstotliwość odświeżania 144 Hz i zawrotne 7000 nitów jasności.

Motorola Edge 70 Max to gamingowy smartfon

W tym modelu producent skupił się na tym, aby sprzęt świetnie radził sobie z wymagającymi grami mobilnym. Choć na pierwszy rzut oka smartfon Motorola Edge 70 Max nie prezentuje się z zewnątrz jak marzenie gracza, oferuje rozwiązania przydatne w gamingu. Warto przede wszystkim wspomnieć o systemie chłodzenia opartym na komorze parowej o powierzchni 5500 mm2, co umożliwia ograniczenie throttlingu przez SoC.

Motorola Edge 70 Max (Źródło: Motorola)

Smartfon Motorola Edge 70 Max wykończono również aluminium klasy lotniczej oraz szkłem, za to zabrakło wyjątkowych dla Motoroli wykończeń plecków. Mimo to wykorzystano paletę Pantone – konkretniej trzy odcienie z palety, a mianowicie Dark Shadow, Ice Melt oraz Aqua Grey. Całość zapewnia ochronę przed pyłem i wodą (IP68/IP69) oraz odporność klasy MIL-STD-810H w kwestii konstrukcji i ochrony przed trudnym warunkami środowiskowymi.

Jako że nierozerwalną częścią flagowych układów mobilnych jest ich wysokie zapotrzebowanie na energię, smartfon Motorola Edge 70 Max rozwiązuje problem dwutorowo. Po pierwsze, akumulator o pojemności 7100 mAh sprawi, że rozgrywka nie zostanie przerwana w najmniej spodziewanym momencie. Po drugie, nawet jeżeli właściciel urządzenia nagle zobaczy jednocyfrowy stan baterii, to szybkie ładowanie przewodowe o mocy 90 W lub indukcyjne Qi2 o mocy 25 W sprawią, że sprzęt w kilka minut zyska dodatkowe miliamperogodziny potrzebne do zabawy.

Motorola Edge 70 Max (Źródło: Motorola)

Aby pomieścić te wszystkie technologie, producent zdecydował się na kompromisy na polu aparatów. Do dyspozycji użytkownika z tyłu oddano główną jednostkę z sensorem Lytia 710 o rozdzielczości 50 Mpix oraz OIS, a uzupełnia ją ultraszerokokątne „oczko” 8 Mpix oraz przedni aparat 32 Mpix.

Smartfon Motorola Edge 70 Max pojawia się na rynku z preinstalowanym systemem Android 16 i w ramach dużych aktualizacji otrzyma trzy kolejne wersje OS-a, do Android 19 włącznie, oraz poprawki zabezpieczeń przez 5 lat.

Motorola Edge 70 Max – cena i dostępność w Polsce

Smartfon Motorola Edge 70 Max będzie sprzedawany w Polsce na 2999 złotych. Premiera sklepowa ma odbyć się jeszcze tego lata. Znając producenta, który lubi w dniu debiutu oferować promocje zachęcające do zakupu – czy to ceną, czy dodatkowymi akcesoriami – to telefon z prawie flagowym SoC za mniej niż 3000 złotych może okazać się okazją, obok której trudno będzie przejść obojętnie.

Motorola Edge 70 Max vs Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Edge 70 Fusion vs Motorola Edge 70 – porównanie specyfikacji

Jak smartfon wypada na tle innych modeli z rodziny Edge 70, możecie porównać dzięki poniższej tabeli: