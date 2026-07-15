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Starlink znowu zmienia zasady. Wprowadza nową, obowiązkową opłatę

Grzegorz Dąbek·
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Starlink znowu zmienia zasady. Wprowadza nową, obowiązkową opłatę

Starlink regularnie modyfikuje swoją ofertę, co często wiąże się ze zredukowaniem lub podniesieniem cen. Teraz można mówić o kolejnej podwyżce, ponieważ wprowadzono nową, obowiązkową opłatę.

Kolejna podwyżka cen Starlinka w Polsce. Już trzecia w 2026 roku

Aktualny cennik Starlinka w Polsce obowiązuje od maja 2026 roku. Po zaledwie kilku tygodniach ponownie dokonano modyfikacji i znów na niekorzyść klientów. Bo chociaż ceny pakietów W domu pozostały niezmienione, to wprowadzono miesięczną opłatę za zestaw w wysokości 40 złotych, której wcześniej nie było.

Jest ona obligatoryjna i nie da się jej uniknąć – bez względu na to, czy klient wybierze prędkość do 100 Mbit/s za 135 złotych miesięcznie, do 200 Mbit/s za 190 złotych miesięcznie, czy Max za 265 złotych miesięcznie. W związku z tym można powiedzieć, że nowy cennik Starlinka w Polsce od lipca 2026 roku dla pakietów W domu prezentuje się następująco:

  • do 100 Mbit/s – 175 złotych miesięcznie (abonament 135 złotych + 40 złotych za zestaw),
  • do 200 Mbit/s – 230 złotych miesięcznie (abonament 190 złotych + 40 złotych za zestaw),
  • Max – 305 złotych miesięcznie (abonament 265 złotych + 40 złotych za zestaw).
Klienci, którzy kupią internet Starlink, muszą od teraz zapłacić też - oprócz abonamentu - miesięczną opłatę za zestaw w wysokości 40 złotych źródło tabletowo.pl
Klienci, którzy kupią internet Starlink, muszą od teraz zapłacić też – oprócz abonamentu – miesięczną opłatę za zestaw w wysokości 40 złotych (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Klienci w Polsce dostaną jeden z dwóch zestawów do pakietu W domu – Mini X lub Standard 4

W przeszłości Starlink zapewniał taki sam sprzęt do wszystkich pakietów W domu, natomiast teraz zestaw różni się w zależności od wybranego planu. Do pakietu, który zapewnia prędkość do 100 Mbit/s, klient otrzymuje zestaw Mini X.

Z kolei osoby, które wybiorą prędkość do 200 Mbit/s lub pakiet Max, dostaną zestaw Standard 4. Największą różnicą jest wielkość anteny – w przypadku Mini X jest ona mniejsza, a Standard 4 większa.

starlink zestaw mini x
starlink zestaw standard 4
Zestaw Mini X i Standard 4 (źródło: Starlink)

Przy okazji warto dodać, że na stronie Starlinka, aczkolwiek nie polskiej, pojawiła się informacja o nowym zestawie Starlink V5. Na tę chwilę nie wiadomo, czy będzie on (w przyszłości) zapewniany również klientom w Polsce.

starlink zestaw v5
Starlink V5 (źródło: Starlink)

Starlink V5 różni się od zestawu Starlink V4 wielkością i wagą – jest mniejszy i lżejszy, a ponadto cechuje się wyższą wydajnością energetyczną. Równocześnie w jego przypadku szczytowa prędkość jest nieco niższa – 375 Mbit/s (vs 400 Mbit/s).

Porównanie zestawów Starlink V4 i Starlink V5
Porównanie zestawów Starlink V4 i Starlink V5 (źródło: Starlink)
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