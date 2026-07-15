Ten smartfon wygląda naprawdę dobrze. To nie koniec jego mocnych stron

Zadebiutował nowy smartfon Realme Narzo 100x 5G, który cechuje się nie tylko przyciągającym wzrok wyglądem, ale też w wielu miejscach atrakcyjną specyfikacją techniczną. Ma jednak również dość sporo słabszych stron.

Nowy smartfon Realme Narzo 100x 5G ma argumenty, aby przekonać klientów do zakupu

Każdy, kto spojrzy na ten model, od razu zorientuje się, że smartfon Realme Narzo 100x 5G wyróżnia się w tłumie mniej lub bardziej podobnych do siebie telefonów, a to za sprawą pierścienia LED-owego na panelu tylnym, który może świecić 9 kolorami, informując w ten sposób m.in. o przychodzących połączeniach czy niskim stanie naładowania akumulatora. Ponadto podświetlenie może synchronizować się z muzyką odtwarzaną ze Spotify i YouTube Music.

Realme Narzo 100x 5G (źródło: Realme)

Będąc szczerym, w rzeczywistości LED-owy pierścień to bajer, który raczej mało kogo – jeśli w ogóle – przekona do zakupu tego urządzenia. Smartfon Realme Narzo 100x 5G ma jednak kilka zdecydowanie bardziej solidnych argumentów, przemawiających za jego zakupem.

To przede wszystkim akumulator o pojemności 8000 mAh, który według deklaracji producenta ma zapewnić do 3 dni działania, zanim przyjdzie potrzeba naładowania go, co można zrobić przewodowo z mocą 45 W.

Realme Narzo 100x 5G (źródło: Realme)

Smartfon Realme Narzo 100x 5G zapewnia też odświeżanie obrazu z częstotliwością 144 Hz na 6,8-calowym ekranie LCD, choć jego rozdzielczość jest niska, bo wynosi jedynie 1570×720 pikseli. Producent zastosował w tym modelu również komorę parową o powierzchni 5300mm2, co ma pomóc zachować urządzeniu wydajność przez dłuższy czas.

.Ta jednak nie będzie szczególnie wysoka, jako że smartfon Realme Narzo 100x 5G ma na pokładzie procesor MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) i najwyżej 6 GB RAM LPDDR4X. Pamięci wbudowanej typu UFS 2.2 jest zaś od 64 do 256 GB (w zależności od wersji) i da się ją rozszerzyć z użyciem karty microSD. Obsługiwane jest też USB OTG.

Ponadto smartfon Realme Narzo 100x 5G oferuje 50 Mpix (f/1.8) aparat na tyle i 8 Mpix (f/2.0) na przodzie, czytnik linii papilarnych, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 i dual SIM. Całość cechuje się odpornością IP65, pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką Realme UI 7, ma wymiary 166,4×78,2×8,8 mm i waży 224 gramy.

Ile kosztuje nowy smartfon Realme Narzo 100x 5G? (cena)

Nowy smartfon Realme będzie sprzedawany w Indiach w trzech konfiguracjach:

4/128 GB za 20999 rupii (równowartość około 830 złotych),

6/128 GB za 2299 rupii (~905 złotych),

6/256 GB za 2499 rupii (~985 złotych).

Jest raczej małe prawdopodobieństwo, że smartfon Realme Narzo 100x 5G trafi do sprzedaży w Polsce