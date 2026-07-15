Możesz zgarnąć słuchawki lub projektor za złotówkę. Wystarczy, że kupisz jeden z tych smartfonów

Dziś rozpoczęła się nowa promocja, dzięki której możesz zgarnąć słuchawki bezprzewodowe lub projektor za złotówkę, jeśli kupisz wybrany smartfon marki Honor.

Słuchawki lub projektor za złotówkę za zakup wybranych smartfonów marki Honor

W ramach nowej promocji marki Honor możesz zdobyć za 1 złoty słuchawki Honor Choice Headphones Pro (których rekomendowana cena to 399 złotych) lub projektor Honor Choice Projector Air Pro (którego wartość producent ustalił na 1099 złotych).

Słuchawki Honor Choice Headphones Pro można otrzymać po zakupie smartfona Honor 600 w wersji 8/256 GB i 8/512 GB oraz modelu Honor 600 Pro w konfiguracji 12/512 GB. Z kolei projektor Honor Choice Projector Air Pro mogą dostać osoby, które zdecydują się nabyć smartfon Honor Magic 8 Pro 12/512 GB.

Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy kupią urządzenie w sklepie honorstore.pl, Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom lub Komputronik bądź w sieciach Plus albo Play.

Jak otrzymać słuchawki lub projektor za 1 złoty do smartfona marki Honor?

Z niniejszej promocji mogą skorzystać osoby, które kupią smartfon Honor 600, Honor 600 Pro lub Honor Magic 8 Pro w okresie od 15 lipca do 9 sierpnia 2026 roku, a następnie zarejestrują jego zakup na stronie promocjehonor.pl do 23 sierpnia 2026 roku.

Należy podać w nim swoje dane osobowe i dane produktu (model, numer seryjny/IMEI, miejsce i datę zakupu oraz numer dowodu zakupu), a także dodać zdjęcie lub skan dowodu zakupu i zdjęcie etykiety bądź opakowania z numerem seryjnym.

Gdzie kupić? Recenzja Honor Magic 8 Pro 12/512 GB ok. 5199 zł RTV Euro AGD Komputronik Zawiera linki afiliacyjne.

Po pozytywnej weryfikacji organizator promocji wyśle kod rabatowy na zakup słuchawek Honor Choice Headphones Pro lub projektora Honor Choice Projector Air Pro za 1 złoty w sklepie honorstore.pl. Będzie on ważny minimum 30 dni, ale równocześnie nie dłużej niż do 30 września 2026 roku.

Jedna osoba może zgłosić maksymalnie pięć sztuk zakupionych produktów i otrzymać pięć kodów rabatowych. Pula kodów jest jednak ograniczona do 1000 sztuk dla słuchawek i 200 sztuk dla projektora.

Regulamin promocji (PDF)