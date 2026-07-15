T-Mobile ujawnił, ile ma stacji 5G w paśmie C

Operatorzy muszą uruchamiać kolejne stacje bazowe, aby wypełnić swoje zobowiązania oraz spełnić ciągle rosnące oczekiwania klientów. T-Mobile ujawnił dziś, ile ma już stacji 5G w paśmie C, które na tę chwilę zapewnia najwyższe prędkości transmisji danych w sieci mobilnej w Polsce.

Tyle stacji bazowych 5G w paśmie C miał T-Mobile na koniec czerwca 2026 roku

Koniec pierwszego półrocza 2026 roku stał się dla operatora pretekstem do podsumowania stanu sieci. T-Mobile podaje, że od początku stycznia do końca czerwca 2026 roku uruchomił 352 nowe stacje bazowe 5G w paśmie C, dzięki czemu zwiększył ich liczbę do 5110.

Równocześnie operator uruchamia kolejne stacje bazowe, pracujące na częstotliwości 700 MHz, która również jest przeznaczona dla technologii 5G. Z tą różnicą, że zapewnia mniejsze prędkości niż pasmo C, natomiast jeden nadajnik pozwala objąć zasięgiem większy obszar naraz. Dlatego mówi się, że to tzw. pasmo zasięgowe.

W pierwszej połowie 2026 roku T-Mobile uruchomił 351 stacji bazowych w paśmie 700 MHz, zwiększając ich liczbę z 527 do 878. Jak podkreśla operator, dzięki temu szybki internet mobilny dociera do kolejnych mniejszych miejscowości oraz terenów o niższym stopniu urbanizacji.

Dzięki modernizacji (w H1 2026 zmodernizowano 142 nadajników) oraz uruchamianiu kolejnych stacji bazowych 5G T-Mobile jest dostępne już dla 94% mieszkańców Polski. Według publicznie dostępnych danych to największy zasięg 5G wśród operatorów w Polsce. Najgorzej pod tym względem wypada Plus, którego 5G dociera do zaledwie 75% populacji Polski (prawie 28 milionów osób).

T-Mobile inwestuje nie tylko w 5G w Polsce

W ciągu sześciu pierwszych miesięcy 2026 roku T-Mobile uruchomił 209 całkowicie nowych stacji bazowych i dysponował 6412 aktywnymi nadajnikami. Łącznie z infrastrukturą współdzieloną liczba lokalizacji wyniosła zaś 12806.

Liczba stacji bazowych T-Mobile (5G oraz w ujęciu ogólnym) na koniec czerwca 2026 roku (źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska)

W tym samym czasie operator zwiększył aż o 50% pojemność pasma LTE 800 MHz – dzięki wygraniu aukcji UKE w marcu 2025 roku, w związku z czym prędkość transmisji danych zwiększyła się o ~25%. Ponadto w lutym 2026 roku zakończono proces reorganizacji wykorzystania pasma 1800 MHz – reshuffling pozwolił zwiększyć dostępne pasmo o 50% i poprawić pojemność sieci.