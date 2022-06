Nie instaluj tej aktualizacji Windowsa, jeśli korzystasz z funkcji hotspotu Wi-Fi

Regularne instalowanie aktualizacji jest kluczowe dla zachowania wysokiego poziomu zabezpieczeń na naszym urządzeniu. Niestety, często zdarza się tak, że opublikowane przez producentów łatki więcej psują, niż naprawiają. Przykład? Najnowsza, czerwcowa aktualizacja bezpieczeństwa dla systemów z rodziny Windows.

Aktualizacja Windowsa psuje funkcję hotspota Wi-Fi

Drugi wtorek miesiąca już od wielu lat jest dla Microsoftu dniem wydawania biuletynów zabezpieczeń, czyli pakietów aktualizacji z poprawkami bezpieczeństwa oraz ewentualnymi bugfixami. Tak zwany Patch Tuesday w tym miesiącu wypadł na dzień 14 czerwca i to właśnie wtedy producent udostępnił dla swoich systemów operacyjnych łatkę o numerze KB5014697.

Niestety, na niektórych komputerach pakiet ten powoduje nietypowe problemy w trakcie korzystania z hotspotu Wi-Fi. Funkcja ta pozwala posiadaczom laptopów i tabletów z bezprzewodową kartą sieciową na udostępnianie sieci Wi-Fi lub Ethernet, bądź – w przypadku laptopów i tabletów z modemem LTE lub 5G – połączenia sieci komórkowej.

Po zainstalowaniu felernej aktualizacji próba podłączenia się do takiego hotspotu skutkuje utratą połączenia internetowego na komputerze-hoście (czyli urządzeniu udostępniającym internet). W związku z powyższym problemem korzystanie z sieci jest niemożliwe zarówno na komputerze lub tablecie tworzącym hotspot, jak również na wszystkich innych urządzeniach do niego podłączonych.

Jak przywrócić połączenie z internetem po zainstalowaniu wadliwej aktualizacji?

Dobra wiadomość jest taka, że problemy z łącznością występują wyłącznie na komputerach, które udostępniają swoją sieć innym i to tylko w momencie, gdy do hotspotu podłączone jest minimum jedno urządzenie. Sprawia to, że wiele osób nawet nie odczuje zmiany po zainstalowaniu aktualizacji KB5014697.

Jest też nieco gorsza informacja – Microsoft informuje, że problem występuje na każdym z systemów, dla którego został udostępniony czerwcowy biuletyn bezpieczeństwa. W przypadku systemów klienckich są to następujące wersje oprogramowania:

Windows 11 21H2

Windows 10 21H2, 21H1, 20H2

Windows 10 Enterprise LTSC 2019, LTSC 2016, 2015 LTSB

Windows 8.1

Windows 7 SP1

Problem dotyka również serwerowych wydań okienek i dotyczy Windows Server w wersjach 2022, 20H2, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2 SP1 oraz 2008 SP2. Nie jest do końca jasne, czy problem dotyka również użytkowników Windows 11 22H2, która znajduje się aktualnie w kanale testowym Release Preview.

Microsoft informuje, że pracuje nad rozwiązaniem tego problemu, a stosowna poprawka powinna pojawić się wkrótce. W międzyczasie firma zaleca zaprzestanie używania funkcji hotspotu Wi-Fi. Jeśli funkcja ta jest wam niezbędna, zalecam całkowite odinstalowanie aktualizacji z poziomu panelu ustawień systemu