Microsoft przekupuje grających w Minecrafta. Mogą zarobić ekstra „kasę”

Patrząc po popularności cotygodniowych gier w Epic Games Store, możemy wysnuć jeden wniosek – gracze uwielbiają dostawać coś za darmo. W szczególności, jeśli są to drogie lub wyposażone w system mikropłatności tytuły. Microsoft pragnie to wykorzystać i rozdaje gratisy do Minecrafta (prawie) za darmo.

Reklama

Przeglądarki, wyszukiwarki i.. Minecraft?

Co kojarzy się Wam z Microsoftem? Poza Windowsem zapewne większość z Was kojarzy Edge, Bing oraz studio gier Mojang, czyli twórców Minecrafta. Niestety, ani domyślna przeglądarka w systemach Windows 10 i 11, ani tym bardziej ta druga wyszukiwarka nie mają tak dużego grona fanów, jak wspomniana gra. Microsoft postanowił więc wykorzystać potencjał Minecrafta i zachęcić graczy do korzystania z alternatywnych rozwiązań.

W ostatnich dniach gigant wprowadził nowe, ciekawe oferty do swojego programu Microsoft Rewards. Polega on na korzystaniu z usług, takich jak Bing, Edge czy Microsoft Store, a także wypełnianiu quizów i przeglądaniu codziennych ofert – w zamian za wykonywanie tych aktywności, użytkownicy zyskują punkty, które następnie można wymieniać na różne nagrody.

Jak zauważyli użytkownicy Reddita, gracze Minecrafta (w wersji Bedrock) w ostatnim czasie mogli ujrzeć komunikat zachęcający do zdobycia darmowych Minecoins, czyli wirtualnej waluty wykorzystywanej podczas mikrotransakcji w grze. Całość jest powiązana z systemem Microsoft Rewards, a żeby odebrać 330 monet, użytkownicy muszą wykonać jedno proste zadanie – korzystać z wyszukiwarki Bing i przeglądarki Microsoft Edge codziennie przez 5 dni.

fot. u/TrueTech0 / Reddit

Czy w ten sposób firma pragnie zachęcić użytkowników do korzystania z jej usług? Na to wygląda. I zdaje się pokładać w tej metodzie dość dużo nadziei, rozdając swoim użytkownikom tak atrakcyjne gratisy. Należy jednak pamiętać, że w życiu nie ma nic za darmo, a kosztem takich bonusów są – rzecz jasna – dane użytkowników. Firma może wykorzystać je do ulepszania swoich usług oraz sprzedać reklamodawcom, by nadrobić sobie ten wydatek – i to z nawiązką.

Czy Microsoft Rewards wejdzie do Polski?

Choć program Microsoft Rewards umożliwia zdobywanie punktów i wymienianie ich na nagrody w wielu krajach na świecie, dotychczas nie był on dostępny w naszym kraju. Według artykułu pomocy na stronie producenta lista regionów wciąż nie obejmuje Polski, lecz w trakcie pisania tego artykułu wszedłem na stronę usługi i, ku mojemu zdziwieniu, udało mi się zalogować do niej bez komunikatu o błędzie.

fot. Mariusz Czaplewski / Tabletowo.pl

Interfejs jest wciąż tylko częściowo przetłumaczony na język polski, zdobywanie punktów na razie nie działa, a katalog nagród pozostaje pusty, lecz samo zalogowanie do panelu kontrolnego daje spore nadzieje na rychłą premierę Microsoft Rewards nad Wisłą.

Jeżeli program trafi nareszcie do Polski, niewykluczone, że polscy gracze wkrótce zyskają dostęp do opisywanej oferty. A nawet jeśli tak się nie stanie, to producent z pewnością zadba o możliwość wymiany zebranych punktów na równie atrakcyjne nagrody.