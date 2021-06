Samsung wziął to, co najlepsze z Tizena i Wear OS, i stworzył system One UI Watch dla smartwatchy

Samsung podczas specjalnej konferencji poświęconej swojemu ekosystemowi i oprogramowaniu, zapowiedział spore zmiany w kwestii smartwatchy. We współpracy z Google, powstał system One UI Watch.

Zegarki Samsunga będą działać na systemie One UI Watch

Dzięki prezentacji na targach MWC 2021, które odbywają się wirtualnie, mogliśmy poznać szczegóły współpracy Koreańskiej firmy z Google, jako współtwórcą oprogramowania dla nowej serii smartwatchy. O tym, że firmy te działają wspólnie w kierunku usprawnienia aktualnie używanych systemów dla urządzeń noszonych, dowiedzieliśmy się już na wydarzeniu Google I/O, a teraz Samsung uchylił rąbka tajemnicy, prezentując kilka funkcji One UI Watch, które będzie nakładką systemową dla smartwatchy tej firmy, tak jak One UI działa na smartfonach.

Najważniejszym celem One UI Watch będzie zapewnienie użytkownikom dużego wyboru aplikacji, skupienie się na zapewnieniu długiego czasu pracy na baterii oraz wzorowej synchronizacji między zegarkiem a smartfonem z rodziny Galaxy. Jak ma to wyglądać? Na przykład, instalując dowolną aplikację na telefonie, automatycznie pobierze się ona także na smartwatch, o ile tylko jej odpowiednia wersja będzie dostępna. Podczas prezentacji wspomniano, że już setki programów ma swoje „zegarkowe” odpowiedniki, więc nie powinniśmy narzekać na ich brak. Gwarancją tego ma być dostęp Galaxy Watch 4 do aplikacji ze sklepu Google Play, co jest efektem współpracy Koreańczyków z Google i bazowaniu na oprogramowaniu Wear OS 3.0. Inny przykład: ustawiając na smartfonie pokazywanie czasu z dwóch stref czasowych, identyczne ustawienie zostanie zastosowane na smartwatchu. Wszystko to zaoszczędzi czas podczas konfiguracji zegarka.

Sam wygląd One UI Watch nie będzie mocno odbiegał od stylu Wear OS, ale niektóre elementy zostaną specjalnie zmienione, by były spójne z One UI na smartfonie. Przykładowo, zbliżona pod względem projektu będzie sekcja ustawień, widżetów pogody czy budzika.

Sporo zmian zauważą także deweloperzy. Zestaw oprogramowania, umożliwiający stworzenie własnej tarczy zegara będzie uproszczony do granic możliwości – wszystko po to, żeby jeszcze łatwiej było można stworzyć przyjemny oku, osobisty motyw.

Tworzenie tarcz dla zegarków Galaxy ma być znacznie prostsze

Kiedy pierwsze zegarki z One UI Watch?

Nie znamy konkretnej daty, ale pewne jest, że pełnię możliwości nowego oprogramowania poznamy podczas debiutu zegarka Samsung Galaxy Watch 4, któremu poświęcone będzie osobne wydarzenie, jeszcze tego lata. Do tego czasu powinniśmy poznać podstawowy, „czysty” system Wear OS 3.0, na którym Samsung pod czujnym okiem Google budował One UI Watch. Spodziewamy się naprawdę przyjemnej nakładki systemowej, dzięki której urządzenia z rodziny Galaxy staną się sobie jeszcze bliższe.