Czy Apple Car kiedykolwiek powstanie? Konkurencja jest sceptyczna

Apple Car pozostaje wciąż swego rodzaju „kryptydą”, ale tym razem do projektu odniósł się dyrektor generalny Volkswagena. Herbert Diess nie jest zbyt optymistycznie nastawiony do całego przedsięwzięcia. Z dobrych informacji należy natomiast wspomnieć o wprowadzaniu CarPlay na pokład elektryków Polestara.

Samochód Apple jednak się nie pojawi?

Apple Car można porównać do Yeti czy Chupacabry. Nikt go jeszcze nie widział, ale nie brakuje opowieści, że faktycznie powstaje i w ciągu najbliższych lat wyjedzie na drogi. Jedno jest jednak pewne – firma Tima Cooka dysponuje własnym oddziałem, który zajmuje się rozwiązaniami dla rynku motoryzacyjnego.

Warto zauważyć, że Apple Car pojawił się już w wielu różnych, nieoficjalnych informacjach, zarówno tych pochodzących z mniej, jak i bardziej wiarygodnych źródeł. Wciąż jednak nie ma pewności, czy faktycznie kiedykolwiek powstanie. Co ciekawe, Apple ostatnio pokazało rozwiązanie na pierwszy rzut oka wyglądające jak pełnoprawny system infotainment, który właśnie mógłby znaleźć się w samochodzie. Tak naprawdę mamy jednak do czynienia z zauważalnie bardziej rozbudowanym CarPlay.

Tym razem do samochodu z Cupertino odniósł się CEO Volkswagena, Herbert Diess. Podczas konferencji technologicznej hub.berlin w Berlinie stwiedził on, że nie jest pewny, czy Apple Car faktycznie kiedykolwiek powstanie. Dodał, że całe przedsięwzięcie mogłoby okazać się naprawdę „dużym wysiłkiem” dla zespołu Tima Cooka.

Trzeba przyznać, że Herbert Diess ma sporo racji. Wprowadzenie własnego samochodu dla firmy, której filar działalności skupiony jest na innej branży, byłoby ogromnym wyzwaniem. Ponadto oznaczałoby to wejście na rynek należący już do dużych i doświadczonych graczy. Owszem, Tesli to się udało, ale należy mieć na uwadze, że zajęło to sporo lat.

Niewykluczone, że Apple Car, a raczej cały projekt Titan, to tak naprawdę opracowywanie rozwiązań dla rynku motoryzacyjnego, które następnie mogą zostać odsprzedane zainteresowanym producentom samochodów. Oczywiście nie należy wykluczać scenariusza zakładającego pojawienie się pierwszego auta z logo nadgryzionego jabłka.

Apple CarPlay wkrótce na pokładzie Volvo z Androidem?

Marka Polestar, należąca do Volvo, poinformowała, że na pokład jej elektrycznego modelu Polestar 2 jest właśnie wprowadzana obsługa CarPlay. Dotychczas nie był on dostępny, co z pewnością mogło irytować właścicieli iPhone’ów.

Warto tutaj zauważyć, że nowe samochody Volvo również działają pod kontrolą tego samego systemu infotainment (Android Automotive) i dzielą wiele wspólnych elementów. Niestety, dzielą również brak wsparcia dla CarPlay. Pojawienie się odpowiedniej aktualizacji w przypadku Polestara zapowiada, że niebawem podobna powinna również trafić do Volvo. Niestety nie wiemy, kiedy dokładnie miałoby to nastąpić.