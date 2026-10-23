mObywatel nie jest skończony. Zapowiedziano, czego jeszcze można się spodziewać

Chociaż jak najbardziej można żyć bez aplikacji mObywatel na smartfonie, to zdecydowanie ułatwia ona życie. Rządowy program nadal jednak nie oferuje wszystkiego, co może. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło dziś, czego mogą spodziewać się użytkownicy.

Aplikacja mObywatel ma już 13,5 miliona użytkowników

W maju 2025 roku Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że aplikacja mObywatel jest już zainstalowana na smartfonach 12 milionów Polek i Polaków. Do dzisiaj liczba użytkowników zwiększyła się do 13,5 miliona. Resort cyfryzacji podał też, że w ciągu 30 miesięcy rządowy program wzbogacił się o 106 nowości, ponad 50 usług i ponad 50 dokumentów cyfrowych.

Jeszcze trzy lata temu najważniejsze było to, że dokument można mieć w telefonie. Dziś chodzi o coś więcej: żeby z telefonu można było załatwić codzienną sprawę, sprawdzić ważne dane, potwierdzić tożsamość czy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Ostatnią nowością jest rozszerzenie Poradnika bezpieczeństwa w aplikacji mObywatel o instrukcję reagowania na zagrożenie z powietrza. Ponadto od października mObywatel pozwala porać potwierdzenie weryfikacji ubezpieczenia OC pojazdu, a także możliwe jest pobranie e-recepty i zgłoszenia podróży zagranicznej w systemie Odyseusz za pośrednictwem mObywatela.

Resort cyfryzacji podał, że szczególną popularnością cieszą się usługi dla kierowców, ponieważ do tej pory 31 milionów razy sprawdzono liczbę punktów karnych i ponad milion razy skorzystano z usługi Sprawdź OC. Z kolei w mStłuczce sporządzono ponad 25 tysięcy cyfrowych oświadczeń. Aktualnie użytkownicy wygenerowali ponad 6,8 milionów cyfrowych praw jazdy i ponad 9 milionów dokumentów Moje pojazdy.

Dla kierowców zdecydowanie ważną informacją jest również to, że od 18 stycznia 2027 roku możliwa będzie rejestracja samochodu przez internet za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Aplikacja mObywatel zostanie wzbogacona o dziesiątki kolejnych nowości, w tym Portal Poparcia

Chociaż już teraz aplikacja umożliwia wygenerowanie i przechowywanie wielu cyfrowych dokumentów oraz skorzystanie z różnych usług, to – jak dziś zapowiedziało Ministerstwo Cyfryzacji – w planach jest wdrożenie do rządowego programu kilkudziesięciu nowych dokumentów oraz umożliwienie skorzystania z funkcji weryfikacji wieku, a także Portalu Poparcia.

Portal Poparcia – dostępny zarówno poprzez aplikację, jak i stronę internetową mobywatel.gov.pl – umożliwi udzielenie poparcia kandydatom i listom kandydatów przed ich rejestracją w wyborach, co aktualnie można robić wyłącznie za pomocą papierowych list. Co ważne, Portal Poparcia nie stanie się jedyną metodą – ma funkcjonować obok dotychczasowej, analogowej metody.

Rozwiązanie wyeliminuje pomyłki, ale także wzmocni ochronę naszych danych. To relacja tylko między podpisującym a Państwową Komisją Wyborczą, bez pośredników. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji zakłada, że kandydaci i komitety będą prezentowani w „naturalny sposób”, a komunikaty mają jasno wyjaśniać wykonywaną czynność oraz skutki udzielenia poparcia. Z kolei pełnomocnicy komitetów wyborczych będą mogli sprawdzać liczbę podpisów zebranych cyfrowo dla swoich kandydatów i list, ale – co bardzo istotne z punktu widzenia prywatności – bez dostępu do danych osób, które ich udzieliły.

W planach jest również zintegrowanie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej (EPTC) z aplikacją mObywatel. W lipcu 2026 roku zapowiedziano, że do końca 2026 roku udostępniona zostanie aplikacja mObywatel Europa, która jednak będzie przejściowym rozwiązaniem.