Aplikacja mObywatel bije rekordy popularności. Te funkcje są najpopularniejsze

Aplikacja mObywatel gości na smartfonach coraz większej części mieszkańców Polski. Ministerstwo Cyfryzacji podaje szereg powodów tak dużej popularności rządowego programu i wymienia najczęściej wykorzystywane funkcje.

Aplikacja mObywatel jest zainstalowana na smartfonach już 12 milionów Polaków

Aplikacja mObywatel została po raz pierwszy udostępniona w październiku 2017 roku. Prawie 6 lat później, w lipcu 2023 roku udostępniono wersję 2.0 rządowego programu mObywatel. Dziś, 26 maja 2026 roku, Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że korzysta z niej już 12 milionów użytkowników.

12 milionów mObywateli to nie tylko sukces technologiczny, ale przede wszystkim potwierdzenie, że cyfrowe państwo zdało egzamin z zaufania społecznego. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, na koniec 2023 roku aplikacja mObywatel miała 5,7 miliona użytkowników, zatem ich liczba podwoiła się w ciągu minionego 2,5 roku. Zdaniem resortu cyfryzacji jest to zasługą dynamicznego rozwoju rządowego programu.

W tym czasie, tj. od początku 2024 roku, aplikacja mObywatel wzbogaciła się o kolejne 89 usług, dokumentów i funkcji. Od razu zapowiedziano, że do końca czerwca 2026 roku trafi do niej kolejnych 11 nowości.

Na stronie info.mobywatel.pl znajduje się informacja, że w realizacji są:

rozwój mObywatela Juniora,

rozwój usługi Firma (zakładanie pierwszej działalności gospodarczej),

rozwój usługi ePłatności,

e-Doręczenia,

legitymacja emeryta-rencisty MSWiA,

legitymacja strażaka ratownika OSP/osoby, której przyznano świadczenie ratownicze,

prawo wykonywania zawodu farmaceuty,

dane w KRS,

oraz dokumenty lokalne (np. karty mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji.

Z kolei zaplanowane są:

legitymacja polskiego związku strzelectwa sportowego,

legitymacja doktoranta,

legitymacja honorowego dawcy krwi,

prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

centralna informacja emerytalna,

mapa schronów,

dyplomy

oraz weryfikacja OC na dzień.

Oto najpopularniejsze usługi w aplikacji mObywatel

Do tej pory 12 milionów Polek i Polaków aktywowało w rządowym programie mDowód (co jest konieczne, aby z niego korzystać). Dużą popularnością cieszą się jednak również mPrawo jazdy (z którego korzysta 6,8 miliona osób) oraz usługa Moje pojazdy (używa jej 4,5 miliona użytkowników, którzy mają dostęp do danych 9 milionów samochodów).

Aplikacja mObywatel pozwala również sprawdzić liczbę punktów karnych, co do tej pory zrobiono już (aż) 31 milionów razy, a także historię pojazdu (w ten sposób zweryfikowano ponad 10 milionów aut). Polki i Polacy mogą też za jej pośrednictwem zastrzec swój numer PESEL – zrobiło to już ponad 8 milionów osób.