Aplikacja mObywatel na smartfonie z Androidem (fot. Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)
Aplikacja mObywatel bije rekordy popularności. Te funkcje są najpopularniejsze

Grzegorz Dąbek·
Aplikacja mObywatel gości na smartfonach coraz większej części mieszkańców Polski. Ministerstwo Cyfryzacji podaje szereg powodów tak dużej popularności rządowego programu i wymienia najczęściej wykorzystywane funkcje.

Aplikacja mObywatel jest zainstalowana na smartfonach już 12 milionów Polaków

Aplikacja mObywatel została po raz pierwszy udostępniona w październiku 2017 roku. Prawie 6 lat później, w lipcu 2023 roku udostępniono wersję 2.0 rządowego programu mObywatel. Dziś, 26 maja 2026 roku, Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że korzysta z niej już 12 milionów użytkowników.

12 milionów mObywateli to nie tylko sukces technologiczny, ale przede wszystkim potwierdzenie, że cyfrowe państwo zdało egzamin z zaufania społecznego. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, na koniec 2023 roku aplikacja mObywatel miała 5,7 miliona użytkowników, zatem ich liczba podwoiła się w ciągu minionego 2,5 roku. Zdaniem resortu cyfryzacji jest to zasługą dynamicznego rozwoju rządowego programu.

W tym czasie, tj. od początku 2024 roku, aplikacja mObywatel wzbogaciła się o kolejne 89 usług, dokumentów i funkcji. Od razu zapowiedziano, że do końca czerwca 2026 roku trafi do niej kolejnych 11 nowości.

Na stronie info.mobywatel.pl znajduje się informacja, że w realizacji są:

  • rozwój mObywatela Juniora,
  • rozwój usługi Firma (zakładanie pierwszej działalności gospodarczej),
  • rozwój usługi ePłatności,
  • e-Doręczenia,
  • legitymacja emeryta-rencisty MSWiA,
  • legitymacja strażaka ratownika OSP/osoby, której przyznano świadczenie ratownicze,
  • prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
  • dane w KRS,
  • oraz dokumenty lokalne (np. karty mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji.

Z kolei zaplanowane są:

  • legitymacja polskiego związku strzelectwa sportowego,
  • legitymacja doktoranta,
  • legitymacja honorowego dawcy krwi,
  • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
  • centralna informacja emerytalna,
  • mapa schronów,
  • dyplomy
  • oraz weryfikacja OC na dzień.

Oto najpopularniejsze usługi w aplikacji mObywatel

Do tej pory 12 milionów Polek i Polaków aktywowało w rządowym programie mDowód (co jest konieczne, aby z niego korzystać). Dużą popularnością cieszą się jednak również mPrawo jazdy (z którego korzysta 6,8 miliona osób) oraz usługa Moje pojazdy (używa jej 4,5 miliona użytkowników, którzy mają dostęp do danych 9 milionów samochodów).

Aplikacja mObywatel pozwala również sprawdzić liczbę punktów karnych, co do tej pory zrobiono już (aż) 31 milionów razy, a także historię pojazdu (w ten sposób zweryfikowano ponad 10 milionów aut). Polki i Polacy mogą też za jej pośrednictwem zastrzec swój numer PESELzrobiło to już ponad 8 milionów osób.

