Samsung stworzył prawdziwy hit. Klienci rzucili się na nowe smartfony

Południowokoreański producent pochwalił się, że jego najnowsze flagowe smartfony odniosły spektakularny sukces. Trzeba jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz.

Najnowsze flagowce Samsunga stały się prawdziwym hitem sprzedażowym

Kiedy Samsung zaprezentował 22 lipca 2026 roku smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra i Samsung Galaxy Z Flip 8, raczej mało kto – jeśli w ogóle ktoś – spodziewał się, że spotkają się one z tak entuzjastycznym przyjęciem wśród klientów. Jednym z powodów były wysokie ceny.

Tymczasem, jak pochwalił się producent z Korei Południowej, zaobserwowano znaczący wzrost sprzedaży smartfonów z serii Galaxy Z8 w Europie. W szczególności wyjątkowym popytem cieszyły się modele Samsung Galaxy Z Fold 8 i Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Przez dziewięć tygodni od rynkowej premiery 7 sierpnia 2026 roku ich sprzedaż wzrosła o 45% w porównaniu do modelu Samsung Galaxy Z Fold 7 w analogicznym okresie w 2025 roku. Niewątpliwie może to robić wrażenie, lecz trzeba zauważyć, że w tym roku klienci dostali do wyboru aż dwa (bardzo różne) smartfony składane jak książka.

Koreańczycy nie precyzują, czy większą popularnością w Europie cieszył się Samsung Galaxy Z Fold 8, czy Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, ale niewątpliwie częściej mówiło się o tym pierwszym, ponieważ wcześniej w ofercie firmy z Korei Południowej nie było takiej konstrukcji.

Rośnie zainteresowanie składanymi smartfonami Samsunga

Samsung pochwalił się, że nie tylko znacząco wzrosła sprzedaż jego składanych smartfonów, ale też zainteresowanie nimi, ponieważ użytkownicy w Europie we wrześniu 2026 roku wpisywali w wyszukiwarkę hasło składane smartfony Samsung o ponad 260% częściej, a w dniach od 6 do 12 września 2026 roku aż o 460% – w porównaniu do okresu od 30 sierpnia do 5 września br.

Niewątpliwie jest to związane z faktem, że 9 września 2026 roku odbyła się premiera iPhone’a Duo, który jest bezpośrednim konkurentem dla Samsunga Galaxy Z Fold 8, lecz dużo droższym i znacznie trudniej dostępnym.