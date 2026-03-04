Europejski portfel tożsamości cyfrowej zostanie zintegrowany z aplikacją mObywatel. Jest konkretny termin

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło dziś, że Europejski portfel tożsamości cyfrowej (EUDI Wallet) zostanie wdrożony w aplikacji mObywatel jeszcze w 2026 roku. Jakie korzyści zyskają dzięki temu Polki i Polacy?

Europejski portfel tożsamości cyfrowej zostanie zintegrowany z aplikacją mObywatel

W lutym 2026 roku pojawiła się informacja, że aplikacja mObywatel nie spełnia wymogów technicznych UE, w związku z czym będzie konieczne stworzenie nowej aplikacji w celu wdrożenia Europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Niektórzy zinterpretowali to nawet jako zapowiedź wygaszenia rządowego programu, lecz jeszcze w lutym 2026 roku Ministerstwo Cyfryzacji zapewniło, że aplikacja mObywatel nie zniknie, tylko będzie dalej rozwijana.

Dziś, 4 marca 2026 roku, resort cyfryzacji ogłosił, że Europejski portfel tożsamości cyfrowej zostanie zintegrowany z aplikacją mObywatel. Poinformowano, że w Polsce rozwiązanie pilotażowe ma być udostępnione jeszcze w 2026 roku z poziomu aplikacji mObywatel po jednorazowym silnym uwierzytelnieniu się z wykorzystaniem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-Dowodu).

Jeśli ktoś takiego nie ma, będzie musiał zawnioskować o dowód z warstwą elektroniczną – można to zrobić również za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Warto tutaj dodać, że wszystkie dowody osobiste, wydane od 4 marca 2019 roku, mają już warstwę elektroniczną.

Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że po zakończeniu pilotażu, który ma pozwolić przeprowadzić testy funkcjonalne oraz dostarczyć informacji na temat doświadczeń użytkowników, a także przeanalizowaniu jego wyników, Europejski portfel tożsamości cyfrowej zostanie włączony do aplikacji mObywatel.

Do czego będzie służył Europejski portfel tożsamości cyfrowej?

Europejski portfel tożsamości cyfrowej, który jest testowany już od 2025 roku w ramach projektu POTENTIAL, pozwoli w sposób zdalny potwierdzić tożsamość oraz umożliwi przechowywanie i okazywanie dokumentów w wersji elektronicznej na terenie całej Unii Europejskiej. Ponadto będzie można go wykorzystać do weryfikacji wieku w przypadku takiej konieczności.

Europejski portfel umożliwi wygodne i transgraniczne potwierdzanie tożsamości i korzystanie z usług, bez zbędnych formalności i barier technologicznych. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji

Co ważne, jak zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji, informacja o wieku użytkownika będzie przekazywana anonimowo, bez udostępniania żadnych innych danych osobowych użytkownika (to tzw. selektywne przekazywanie atrybutów tożsamości).