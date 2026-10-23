Motorola da Ci nawet 500 złotych rabatu na nowy smartfon. Wystarczy zrobić jedną rzecz

W czasach, gdy ceny smartfonów osiągają absurdalne (i coraz częściej nieakceptowalne dla klientów) poziomy, każda promocja jest na wagę złota. A Motorola przygotowała bardzo atrakcyjną propozycję, choć jest jeden, dość istotny haczyk.

Motorola da Ci nawet 500 złotych rabatu na nowy smartfon. Oto, co musisz zrobić, żeby go dostać

Smartfony Motoroli cieszą się dużą popularnością wśród klientów w Polsce, zatem nowa promocja również może spotkać się z ich zainteresowaniem. Szczególnie że teraz można je kupić nawet 500 złotych taniej. Trzeba jednak spełnić jeden warunek.

Promocja jest bowiem skierowana do osób, które zgodzą się oddać stary smartfon – dopiero wówczas otrzymają rabat na nowy model. Co jednak tutaj najważniejsze: urządzenie nie musi być sprawne, więc można przyjść nawet z telefonem, który się nie włącza. Na dodatek może to być sprzęt dowolnej marki.

Motorola zastrzega jednak, że nie zostaną przyjęte smartfony, które są niekompletne i niebezpieczne w przechowywaniu. Nie można zatem oddać urządzenia ze spuchniętym lub uszkodzonym akumulatorem, ani takiego, które pochodzi z odpadów powstałych w ramach działalności gospodarczej.

Summa summarum promocja ta pozwoli Wam pozbyć się starego, nieużywanego smartfona o nikłej wartości (jeśli jakiejkolwiek), podczas gdy podobne akcje (typu „odkup”) zwykle wymagają oddania urządzenia, które można sprzedać własnym sumptem w lepszej cenie (choć czasem opłacalność zwiększa dodatkowy bonus od producenta lub sklepu).

Nie na każdy smartfon Motorola da jednak aż 500 złotych rabatu

Choć warunek do spełnienia, tj. oddanie starego smartfona, jest taki sam dla wszystkich klientów, to sama wysokość rabatu różni się w zależności od tego, jaki model ktoś zdecyduje się kupić.

Największy rabat – 500 złotych – przysługuje w przypadku wybrania smartfona Motorola Signature lub modelu z serii Motorola Razr. Z kolei 300 złotych zniżki dostaną osoby, które zdecydują się na urządzenie z linii Motorola Edge. Natomiast klienci, którzy kupią telefon z rodziny Motorola Moto G, otrzymają 100 złotych zniżki.

Promocja obowiązuje do 22 listopada 2026 roku w showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie przy placu Powstańców Warszawy 9 (wejście od ul. Świętokrzyskiej). Mogą z niej skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy.