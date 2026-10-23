We wrześniu 2026 roku prezydent Karol Nawrocki podpisał pierwszą ustawę, wdrażającą część przepisów Aktu o usługach cyfrowych w Polsce. Teraz na jego podpis czeka kolejna ustawa dotycząca DSA.

Druga ustawa wdrażająca DSA w Polsce czeka na podpis prezydenta

Na początku 2026 roku prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny Akt o usługach cyfrowych. We wrześniu 2026 roku zdecydował się jednak podpisać pierwszą z ustaw, dotyczących DSA. W założeniach ma on usprawnić walkę z nielegalnymi oraz szkodliwymi treściami w internecie.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało dziś, że Sejm przyjął poprawki Senatu i druga ustawa wdrażająca Akt o usługach cyfrowych w Polsce czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Wprowadza ona krajową procedurę wydawania nakazów uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści w internecie. W założeniach ma pozwolić sprawniej reagować na najpoważniejsze przestępstwa przy – według deklaracji – jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw użytkowników.

Druga ustawa cyfrowa dotyczy przestępstw z kodeksu karnego, w szczególności przeciwko dzieciom. Internet nie może być przestrzenią, w której sprawcy czują się bezkarni, a wszechwładza platform cyfrowych uderza w pokrzywdzonych. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji

Nakaz usunięcia nielegalnej lub szkodliwej treści z internetu – na wniosek uprawnionych organów, w tym policji i prokuratury – będzie mógł wydać Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także sądy. W określonych przypadkach decyzje będą mogły być wykonywane natychmiast.

Ustawa przewiduje też procedurę odwoławczą i kontrolę sądową wydanych decyzji.

Czego dotyczy pierwsza ustawa wdrażająca unijny Akt o usługach cyfrowych w Polsce?

Na mocy pierwszej z podpisanych przez prezydenta Karola Nawrockiego Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej stał się koordynatorem ds. usług cyfrowych, odpowiadającym m.in. za nadzór nad stosowaniem przepisów, rozpatrywanie skarg obywateli i współpracę z Komisją Europejską oraz organami innych państw członkowskich.

Ponadto w nadzór nad usługami cyfrowymi włączono inne instytucje – Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji będzie odpowiadał za platformy udostępniania wideo, a Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajmie się ochroną konsumentów, w tym nieuczciwymi praktykami platform internetowych.