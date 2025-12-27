Nowość w mObywatelu. Wypróbujesz ją jeszcze w tym roku!

Jeszcze w 2025 roku do aplikacji mObywatel zawita przydatna funkcja. Dzięki niej urzędowe formalności mają stać się prostsze dla każdego.

Asystent AI w mObywatelu już wkrótce dla wszystkich

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji są wdrażane w wielu programach, platformach i aplikacjach. Na początku listopada 2025 roku wspominaliśmy m.in. o tym, że Ministerstwo Cyfryzacji wystartowało z testami asystenta AI w aplikacji mObywatel. Warto podkreślić, iż technologia ta korzysta z polskiego modelu językowego PLLuM (Polish Large Language Model), którą można sprawdzić samodzielnie już od lutego 2025 roku.

Wirtualny asystent AI w mObywatelu jest chatbotem, który pomoże Ci w codziennych sprawach urzędowych, m.in. znajdzie właściwy formularz potrzebny w danej chwili lub sprawdzi się jako pomocnik w trudnych sytuacjach np. gdy zgubisz dowód osobisty.

Wirtualny asystent AI w aplikacji mObywatel (źródło: gov.pl)

Okazuje się, że na dostęp do wirtualnego asystenta AI nie będziemy długo czekać. Dariusz Standerski – sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Polski – przekazał, że narzędzie zostanie udostępnione dla wszystkich jeszcze w bieżącym roku, a konkretnie 31 grudnia 2025 roku. Przedstawiciel resortu zdradził, że testy zmierzają ku końcowi, a dotychczas z asystenta AI w mObywatelu korzysta około 5% użytkowników.

Wirtualne Media donoszą, iż według Standerskiego polskie firmy zbyt wolno decydują się na wdrażanie sztucznej inteligencji i jednocześnie „nie ma obaw”, aby na rynku powstawała bańka spekulacyjna. Warto w tym miejscu wspomnieć, że tego typu obawy mają już przedstawiciele chińskiego rządu. Li Chao – rzecznik Narodowej Komisji Rozwoju i Reform w Chinach – pod koniec listopada 2025 roku ostrzegał firmy przed powstawaniem bańki spekulacyjnej nie tylko na rynku sztucznej inteligencji, ale też robotyki.

W 2026 roku w Polsce (i nie tylko) zadebiutuje europejski portfel tożsamości cyfrowej

To jednak nie koniec nowości, bo wiceminister cyfryzacji przekazał też, że w Polsce w pełni zostanie wdrożony europejski portfel tożsamości cyfrowej (POTENTIAL). W praktyce będzie to aplikacja podobna do mObywatela, jednak w skali europejskiej i pozwoli np. na potwierdzenie swojej tożsamości podczas korzystania z rządowych platform czy usług na terenie 19 krajów UE i w Ukrainie. Dzięki temu rozwiązaniu obywatele Unii Europejskiej będą mogli m.in. rejestrować karty SIM, otwierać rachunki bankowe czy korzystać z cyfrowych recept w dowolnym kraju UE. Zgodnie z założeniami unijnego rozporządzenia, portfel POTENTIAL wdrożony zostanie do grudnia 2026 roku we wszystkich krajach UE.

Warto też wspomnieć, że Standerski został zapytany o to, co mogło pójść lepiej w 2025 roku. Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji w odpowiedzi wskazał system e-Doręczeń, którego wdrożenie przysporzyło sporo problemów. Usługa e-Doręczenia stała się obowiązkowa we wszystkich urzędach od 1 stycznia 2025 roku, jednak już po kilku dniach okazało się, że nie każda placówka jest na to gotowa. Mimo, iż system nazwano klapą i niewypałem – po niemalże miesiącu naprawiono go i przekazano, że problemy z e-Doręczeniami wynikały z wewnętrznych błędów w sposobie integracji systemu.